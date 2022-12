Laura Fioni nommée Directrice de l’Enseignement de l’École polytechnique

Laura Fioni est nommée Directrice de l’Enseignement de l’École polytechnique. À ce titre, elle est également membre du comité exécutif de l’X et de la commission enseignement de l’Institut Polytechnique de Paris. Laura Fioni est rattachée à Dominique Rossin, Directeur de l’Enseignement et de la Recherche.

Titulaire d’un doctorat de biologie cellulaire et moléculaire à l’université Joseph Fourier à Grenoble/EMBL, Laura Fioni a intégré l’École polytechnique en 1999 comme enseignant-chercheur au laboratoire de biochimie avant d’être nommée Adjointe au Directeur des Études en 2005.

En 2008, elle prend le poste de chargée de mission pour la pédagogie auprès du Directeur de l’Enseignement et de la Recherche, avant de devenir, un an plus tard, Chef du Service SOIE – Stages, Orientation, Insertion et relations Entreprises, service qu’elle met en place et développe pendant 7 ans, lui permettant ainsi d’appréhender l’interaction du milieu académique avec l’environnement professionnel.

Laura Fioni occupe ce poste jusqu’en 2016, date à laquelle elle rejoint la Fondation Bettencourt Schueller en tant que Responsable du mécénat scientifique. Durant sa mission, elle soutient l’excellence et les talents dans leur formation et leur développement. En 2020, elle est recrutée par l’Institut Polytechnique de Paris en qualité de Directrice des Formations Master.

Désormais Directrice de l’Enseignement de l’X, ses missions principales s’articuleront autour de l’organisation de la composante académique, du développement de la planification à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de l’Executive Master, en passant par la coordination et le pilotage de l’évolution des différents cursus, et à leur promotion. Cet accompagnement s’inscrit dans un contexte de diversification des voies de recrutement, de développement du « e-learning » et de l’ouverture à l’international.

Laura Fioni est chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques.

« À travers mon parcours, j’ai eu l’opportunité de mêler étroitement enseignement et recherche. Et ce, aussi bien dans le public que dans le privé. Forte de ces expériences, je suis très heureuse de revenir à l’École polytechnique à un moment clé de son évolution pour contribuer au développement et au rayonnement des différents programmes de formation, en France comme à l’international » déclare Laura Fioni, nouvelle Directrice de l’Enseignement de l’X.

« Je suis heureux d’accueillir Laura Fioni au sein de la direction de l’enseignement et de la recherche. Enseignante-chercheuse au sein du département de biologie, elle saura fédérer et accompagner les équipes. Son expertise, ainsi que sa bonne connaissance d’IP Paris, font de Laura un atout essentiel pour mener à bien les transformations actuelles », déclare Dominique Rossin, Directeur de l’Enseignement et de la Recherche.