Capitale française de la Biodiversité 2023 : concours et colloque

Le concours « Capitale française de la Biodiversité » 2023 sur le thème « Arbres & forêts » est ouvert jusqu’au au 31 janvier 2023. Cette édition récompensera les collectivités françaises qui s’appuient sur la strate ligneuse, arborescente comme arbustive, dans leurs engagements en faveur de la biodiversité.

Les arbres et les forêts sont plus que jamais au cœur des enjeux d’adaptation au changement climatique et de lutte contre l’érosion de la biodiversité. Pour autant, les nombreux incendies et la sécheresse de la période estivale mettent en lumière toute leur vulnérabilité.

Plusieurs programmes nationaux se conjuguent actuellement pour végétaliser les villes et renouveler les forêts, comme le programme de renaturation des villes et le plan de relance pour le reboisement des forêts françaises…

Les arbres et les forêts, c’est également le thème du concours « Capitale Française de la Biodiversité » pour l’année 2023. Des arbres urbains aux forêts, cette édition récompensera les collectivités françaises qui s’appuient sur la strate ligneuse, arborescente comme arbustive, dans leurs engagements en faveur de la biodiversité.

Les arbres et les forêts sont des marqueurs emblématiques des paysages et démarches territoriales, les arbres caractérisent de nombreux milieux naturels et habitats (forêts primaires, tropicales, alluviales, de montagne et leurs lisières ; mangroves, marais et ripisylves ; bocage, etc.) et sont également très présents en milieu urbain dans des situations parfois très contraintes.

Agir en faveur des arbres, des forêts et de la biodiversité, c’est tout d’abord les connaitre et les protéger : inventaires d’arbres remarquables, mesures de protection dans les documents d’urbanisme, classements de forêts en réserves naturelles, adoption de chartes et barèmes en milieu urbain…

C’est aussi préserver les habitats qu’ils abritent et restaurer les dynamiques de milieux naturels dont ils font partie : plans de protection des cortèges faune-flore associés aux arbres (espèces cavernicoles comme les oiseaux et chiroptères, mais aussi insectes xylophages ou amphibiens…), gestion forestière naturelle (ilots de sénescence, régénération naturelle, libre évolution), protection des aires de captage et de la qualité de l’eau, restauration des trames bocagères avec des végétaux sauvages d’origine locale, interventions (taille, élagage) raisonnées et en fonction des cycles biologiques…

C’est enfin se projeter à long terme pour assurer la présence des arbres et forêts (plans canopées, critères de choix des essences, plantations, cours oasis…) avec une démarche scientifique qui évite les effets de mode et d’annonce non documentés (bienfaits des micro-forêts, essence idéale face aux changements climatiques, etc.).

Bien entendu, toutes ces actions n’ont de sens que si elles sont menées de manière concertée et partagée avec la diversité des acteurs publics et privés en lien avec les arbres et les forêts (propriétaires forestiers, habitants et usagers, gestionnaires de réseaux, enfants…).

Pour accompagner les collectivités à élaborer leur dossier de candidature au concours « Capitale française de la Biodiversité » et identifier des actions exemplaires pour faire rimer arbres, forêts et biodiversité, la e-communauté du CNFPT et les co-organisateurs du concours « Capitale Française de la Biodiversité » vous proposent donc une sélection de 4 webinaires thématiques sur les enjeux et défis pour les collectivités, la gestion forestière multifonctionnelle, la restauration des haies et paysages de bocage et les idées reçues sur les micro-forêts.

Rendez-vous sur www.capitale-biodiversite.fr pour en savoir plus sur le concours et les modalités de participation.

Dernier webinaire du cycle « Arbres et forêts » :

Webinaire 4 : Vendredi 9 décembre 2022 (de 12h à 13h)

Thème : Micro-forêts, plantations denses : comment les rendre favorables à la biodiversité ?

Animation : Mathilde Maïsano, chargée de mission « Territoires Engagés pour la nature », OFB / Elisabeth Offret, responsable nationale de spécialités Paysage et biodiversité, CNFPT

– Démêler le vrai du faux sur les micro-forêts et la biodiversité : Annabel Porté, directrice de recherche, INRAE Bordeaux

– La création d’une forêt urbaine au Grésillé : Frédéric Moreau, Chef du service Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, Direction Parcs, Jardins et Paysages, Ville d’Angers

– Panorama d’actions sur les arbres en milieu urbain : Gilles Lecuir, chargé d’études, Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France

