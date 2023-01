Lancement de la Chaire Institut Mines-Télécom Économie des Communs de Données

L’Institut Mines-Télécom crée la Chaire de recherche-action « Économie des Communs de Données », en affiliation avec la Chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles. La Chaire allie recherches académiques pluridisciplinaires et expérimentations.

Avec la « métamorphose numérique », nous sommes entrés dans une Société de l’information et de la connaissance qui invite à développer une économie du lien fondée sur l’échange et la coopération. Lancer de nouveaux services, innover en écosystème, économiser des ressources, ancrer sa raison d’être, « engager » ses collaborateurs et ses parties prenantes… Pour saisir ce potentiel économique et sociétal, les entreprises doivent inventer de nouvelles modalités pour se regrouper en communautés d’intérêts, constituer des « Communs de données », les gouverner, créer de la valeur et la partager.

L’Institut Mines-Télécom crée la Chaire de recherche-action « Économie des Communs de Données » en vue de produire et évaluer les modèles et solutions économiques, juridiques, techniques et organisationnels pour des espaces de création et de partage de valeurs à partir de la mise en commun de données. La Chaire allie recherches académiques pluridisciplinaires et expérimentations.