Lancement de la troisième édition du concours « Ocean pitch challenge »

RespectOcean et Sustainable Ocean Alliance annoncent l’ouverture, ce 19 janvier 2023, de la troisième édition du concours Ocean pitch challenge®, à destination des porteurs de solution à impact positif pour l’Océan.

Ce concours vise à faire émerger et mettre en avant des solutions économiquement viables en faveur de la protection de l’océan et de ses écosystèmes marins et côtiers ; donner l’opportunité aux candidats de voir leur solution revue par un Comité d’experts ; entraîner 10 finalistes à la technique du pitch afin de les faire monter en compétence et d’accroitre leur capacité à faire financer leur solution auprès d’investisseurs ; récompenser les trois meilleurs candidats lors d’une finale, et, enfin, récompenser trois solutions additionnelles sur les thématiques « prix spécial préservation de la biodiversité marine », « prix spécial solution bio-inspirée », « prix spécial jeune pousse ».

LE JURY

Le concours est ouvert à tous porteurs de solutions pour l’Océan. Le concours vise à récompenser les solutions à impact positif ou à minima neutre pour l’Océan et ses écosystèmes marins et côtiers.

Cibles : Entreprises, start-up, PME, porteurs de solutions, en France ou à l’international, qui poursuivent un but lucratif peuvent candidater.

Informations complémentaires