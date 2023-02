Climate Brief, la série de vidéos qui décrypte les enjeux de la transition écologique

Il y a ceux qui sont incollables sur l’écologie, ceux qui croient tout savoir et ceux qui ne diraient pas non à une petite mise à jour. Fort du succès de la Climate School, qui est accessible à 4 millions de personne à travers le monde, AXA Climate lance Climate Brief. Climate Brief est une série de vidéos qui s’adresse à tous ces profils, et qui décrypte avec humour et rigueur, les enjeux clés de la transition écologique pour les entreprises et tous leurs collaborateurs.

Décrypter la transition durable avec humour et originalité

« Pensez-vous que l’on puisse traiter de sujets sérieux avec humour ? » A cette question, AXA Climate répond un grand OUI. Et la façon de le faire s’appelle Climate Brief. Un nouveau format qui mise sur la légèreté et l’originalité pour décoder les enjeux environnementaux et intéresser un maximum de collaborateurs : des moins informés aux plus sensibles à la question.

Climate Brief détonne avec des vidéos aux formats aussi divers qu’originaux : un savant fou dans son labo pour des cas pratiques, un prof sérieux et son assistant pour vulgariser des notions complexes, des vidéos au motion design pop et coloré. Le décor est posé.

Des vidéos rigoureuses, avec des conseils concrets

Pour autant, la légèreté de la forme ne retire rien au sérieux du fond. Comment adapter son organisation au changement climatique ? Qu’est-ce que la TNFD ? Comment aider ses collègues éco-anxieux ?

Les épisodes décodent en 5 min les grands enjeux de la transition durable avec un angle business, et le contenu de chaque vidéo a été revu par des experts et l’équipe science d’AXA Climate.

Pour accéder aux vidéos, il faut un abonnement annuel pour trois saisons de six épisodes bilingues qui donnent accès à trois saisons de six épisodes par an, en français et en anglais et en marque blanche. Chaque saison revient sur six enjeux de la transition durable. Les thèmes sont définis en collaboration avec des clients et partenaires d’AXA Climate afin de répondre au mieux à leurs enjeux.

La première saison est déjà prête, avec au menu les thèmes suivants : adaptation et mal-adaptation au changement climatique, la Taskforce on Nature Financial Disclosure (TFND), les vagues de chaleur et leurs conséquences, les limites planétaires et l’éco-anxiété.

« Climate Brief, c’est un peu le “Konbini vert” pour les entreprises. On traite de sujets complexes et parfois un peu anxiogènes, avec humour. L’objectif, c’est d’embarquer tous les collaborateurs, du plus engagé, au moins informé, sur le long terme. », explique Armelle Lavergne, COO AXA Climate training.

Découvrir le teaser de présentation : ClimateBrief.fr