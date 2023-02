Prix de la recherche médicale de La Fondation de France

17 chercheurs viennent d’être récompensés par la Fondation de France pour leurs travaux innovants ouvrant la voie à de nouvelles approches thérapeutiques.

La Fondation de France mobilise chaque année près de 30 millions d’euros pour faire avancer la recherche et proposer de nouvelles approches thérapeutiques. Aux côtés des 120 fondations abritées qui agissent dans ce domaine, elle soutient des travaux originaux de recherche fondamentale et appliquée, à l’origine d’innovations majeures. L’enjeu est aussi d’encourager la vocation des jeunes chercheurs. Cette année, 17 chercheurs reçoivent des prix pour leur projet de recherche dans des domaines aussi variés que la cancérologie, l’ophtalmologie, la cardiologie, l’orthopédie ou encore l’hématologie.

Les Lauréats 2023

CANCER

Alexandre PUISSANT, directeur de recherche de classe 2 à l’Hôpital Saint-Louis à Paris, lauréat pour son projet sur le traitement des leucémies aiguës myéloïdes. Le Prix « Jeune chercheur de la Fondation de France / Jean Valade » est doté de 50 000 €. Il récompense l’avancée de recherches originales et innovantes qui ont débouché ou déboucheront sur des applications cliniques, épidémiologiques et amélioration des pratiques.

Emilie ELVIRA-MATELOT, chercheuse INSERM à Gustave-Roussy (Villejuif), pour son projet sur l’impact des radiations ionisantes sur l’épigénétique des cellules souches hématopoïétiques. Le Prix de la Fondation Lucie et Olga Fradiss, doté de 23 000 €, est décerné à un chercheur français ou une équipe de cancérologie fondamentale, en partenariat avec Gustave Roussy.

Morgan MICHALET, chef de clinique des universités – Assistant des CLCC, Service d’oncologie radiothérapie IRCM INSERM U1194, pour son projet sur l’apport de l’intelligence artificielle dans la délinéation des volumes cibles et des organes à risque. Le Prix de la Fondation Lucien Mallet, doté de 7 000 €, récompense des radiothérapeutes dont les travaux ont contribué au progrès des techniques de recherche pour le soulagement ou la guérison des tumeurs malignes.

OPHTALMOLOGIE

Damien GATINEL, chef du Service en chirurgie réfractive et du segment antérieur de l’œil à la Fondation Rothschild, Paris, lauréat pour son projet : Modélisation Mathématique et Intelligence Artificielle : Applications pour l’Etude Optique et de Pathologies du Segment Antérieur de l’œil. Le Prix de la Fondation de l’œil, doté de 50 000 €, récompense des projets en ophtalmologie et sciences de la vision.

MALADIES INFECTIEUSES

Pierre GRESSENS, directeur d’une unité de recherche à l’hôpital Robert-Debré à Paris, pour son projet sur la physiopathologie et neuro-protection des troubles du neuro-développement. Le Prix « Chercheur senior de la Fondation de France / Jean Valade », doté de 100 000 €, couronne la carrière d’un chercheur.

Abdelrahim ZOUED, chercheur CNRS au centre international de recherche en infectiologie à Lyon, pour son projet de recherche sur l’interface pathogène-hôte au cours des infections.

Pierre GARCIA, post doc, chercheur au département de microbiologie à l’institut Pasteur de Paris, pour son projet de recherche sur l’évolution des métabolismes chez les archées, un domaine occupant une place importante au sein du vivant mais encore largement méconnu. Le Prix de la Fondation Jacques Monod, doté de 16 000 € (8000 € pour chaque lauréat), est attribué à un jeune chercheur ayant entrepris des travaux portant sur les aspects moléculaires des régulations cellulaires.

Pablo GUARDADO-CALVO, chargé de Recherche à l’Institut Pasteur, Directeur de l’Unité G5 Biologie structurale des maladies infectieuses, pour son projet sur le mode d’infection par les virus des cellules cibles, et les mécanismes mis en place par le système immunitaire humain pour les bloquer. Le Prix de la Fondation Thérèse Lebrasseur, doté de 50 000 €, est décerné à un chercheur de l’Institut Pasteur qui n’a jamais eu recours à la vivisection.

CARDIOLOGIE

Raphaël MARTINS, cardiologue au CHU de Rennes, pour son projet : Assistance monoventriculaire gauche dans la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque terminale : résultats définitifs du registre multicentrique ASSIST-ICD. Le Prix Docteur Lucie et Olga Fradiss, organisé par la Société Française de Cardiologie, doté de 23 000 €, est décerné à une équipe de médecins français pour un ouvrage, une publication ou des travaux originaux portant sur le perfectionnement important d’appareils, concernant alternativement une année sur deux les prothèses cardiaques partielles ou totales, et un travail important sur l’athérosclérose.

ORTHOPEDIE

Léo DÉCHAUMET, data Scientist à Deep Knowledge, pour son projet : Apprentissage autosupervisé de représentations pour la super-résolution d’images issues de la microchirurgie de la main.

Nosseiba BEN SALEM, stagiaire de recherche, Université Sorbonne Paris Nord, pour son projet : Apprentissage profond géométrique de représentations pour la détection d’objets dans des images échographiques du canal carpien. Le Prix de la Fondation MOVEO est doté de 10 000 € (5000 € par lauréat). Il récompense des projets utilisant l’intelligence artificielle dans l’acte chirurgical en chirurgie orthopédique et traumatologique

Nicolas DE L’ESCALOPIER, chirurgien orthopédiste et traumatologue à l’Hôpital Cochin pour son projet : Transferts nerveux dans le traitement du pied varus équin spastique : étude anatomique. Le Prix Frantz Langlais / FICOT, Fondation pour l’Innovation en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, doté de 2000 €, est décerné à des chercheurs qui utilisent l’intelligence artificielle dans l’acte chirurgical en chirurgie orthopédique et traumatologique.

HEMATOLOGIE

Chrystel MARTON (Lille, France), praticien hospitalier à l’Hôpital Huriez du CHU de Lille,

Jiong HU, chef de service d’hématologie de l’hôpital Ruijin, Professeur des universités-praticien hospitalier de l’Université de Shanghai Jiaotong (Chine),

Suning CHEN, directeur adjoint de l’Institut d’hématologie de la province de Jiangsu, Professeur des universités-praticien hospitalier de l’hopital No. 1 de l’Université de Suzhou. Le Prix Saint-Antoine-EBMT Young-Leader Awards, doté de 5000 € pour chaque lauréat, valorise les innovations de la coopération franco-chinoise en hématologie par de jeunes leaders.

Jimmy DA SILVA, ancien doctorant à l’Institut des systèmes intelligents et robotique (ISIR),

Elie SAGHBINY, chirurgien orthopédique et chercheur à l’ISIR.

Les gagnants 2022 ont reçu ce prix pour leurs travaux collaboratifs menés conjointement par l’ISIR et la société SpineGuard. Ces travaux ont porté sur l’utilisation en chirurgie robotique de la technologie DSG de SpineGuard afin de détecter automatiquement des brèches osseuses, potentiellement dangereuses et d’arrêter immédiatement le perçage à l’approche de la moelle épinière ou d’autres tissus mous.

Le Prix Charpak-Dubousset, doté de 11 000 €, récompense, pour un projet commun, une équipe composée par un médecin et un chercheur dont les travaux collectifs reposent sur l’application en santé d’une découverte dans le domaine des sciences fondamentales et, d’une façon plus générale, des travaux qui reposent sur l’innovation collaborative.

