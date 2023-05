Lancement de la plateforme Territoires au Futur

L’équipe du projet « Stratégies de résilience des territoires » présente la plateforme Territoires au Futur, nouvel outil de mobilisation des acteurs territoriaux en faveur de la résilience.

Développée par le Shift et les Shifters, cette plateforme synthétise des bases de données publiques pour permettre de réaliser le diagnostic d’un territoire (commune, EPCI, département, etc.) en matière de résilience sur la base d’un nom ou d’un code postal. Elle complète les dernières publications du programme Stratégies de résilience des territoires et constitue un nouvel outil du kit de mobilisation des élus locaux.

Plateforme Territoires au Futur

Sécheresses, vagues de chaleur, inondations : les aléas climatiques ravagent déjà les écosystèmes. La crise énergétique dans laquelle l’Europe est entrée fin 2021 démontre également la profondeur de notre dépendance aux énergies fossiles. Rendre chaque territoire résilient – c’est-à-dire le transformer, pour anticiper les crises et mieux les affronter – doit devenir un objectif prioritaire des responsables politiques locaux.

Le mandat communal actuel sera le dernier complet avant 2030, date à laquelle les émissions devront être divisées de moitié par rapport à 1990. Les élus locaux ont l’opportunité de lui donner un second souffle et d’engager une redirection de leurs politiques pour améliorer la résilience de leur territoire face aux enjeux climatiques et écologiques.

Après avoir présenté dans diverses publications les grands enjeux et les leviers pour construire la résilience de son territoire, l’équipe du programme Stratégies de résilience des territoires du Shift Project s’est associée aux Shifters pour proposer avec la plateforme Territoires au Futur un outil d’autodiagnostic de résilience territoriale.

En indiquant le code postal ou le nom d’un territoire, cette plateforme présente une sélection d’indicateurs de vulnérabilité et de résilience dans quatre domaines clés : l’agriculture et l’alimentation, l’économie et l’emploi, le logement et l’habitat et la mobilité. Permettant un diagnostic du territoire à la maille communale, intercommunale, départementale et régionale, ces informations locales visent à faciliter la mobilisation des élus et décideurs locaux. Chaque vulnérabilité mise en lumière par la plateforme est une invitation à agir en faveur de la résilience du territoire. Territoires au Futur constitue ainsi un point de départ pour lancer le débat localement et inciter à aller plus loin grâce aux nombreux liens proposés.

Présentation complète de la nouvelle plateforme le mercredi 10 mai : une visio-conférence sera disponible sur la page Facebook (directement après l’événement) et sur la chaîne Youtube (quelques jours après l’événement).

Se connecter à la plateforme