L’École de design Nantes Atlantique s’implante à Laval, avec une offre de formation originale dédiée au design des mondes immersifs.

Jeudi 13 avril, à l’occasion du salon Laval Virtual, L’École de design Nantes Atlantique signait simultanément un accord de coopération avec l’association Laval Virtual et deux conventions avec le Conseil départemental de la Mayenne et Laval Agglomération. A compter de septembre 2024, l’école s’installera dans les locaux du Laval Virtual Center, premier hub international consacré à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Elle y proposera quatre formations : trois DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design) en bac +3 et un Diplôme de Design, de niveau bac +5.

110 étudiants sont attendus pour la première rentrée de cette antenne lavalloise. Ils bénéficieront de l’expertise pédagogique basée sur le projet, développée par l’établissement nantais, membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et labellisé EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général).

Une nouvelle approche de l’enseignement du design pour accompagner les besoins en compétence des entreprises

Les technologies immersives, la réalité virtuelle, mixte et étendue trouvent aujourd’hui des applications dans de nombreux secteurs d’activité : cadre bâti, industrie, divertissement, commerce, etc., en combinaison avec les capacités des Intelligences Artificielles génératives. Tous les métiers de la conception dans ces différents domaines sont impactés, et il convient d’anticiper sur les attentes des acteurs en termes de compétences à horizon 2030.

Ces nouvelles technologies et le développement accéléré de l’IA font évoluer le métier de designer, en particulier vers la création de nouveaux artefacts numériques, espaces informationnels, virtuels, interactifs et connectés, etc., et la promesse de nouvelles expériences utilisateurs.

Anne Brochard, présidente de L’École de design Nantes Atlantique, indique : « Le design est une discipline qui joue un rôle stratégique et doit permettre de concilier enjeux économiques, environnementaux et attentes des consommateurs. Grâce à cette implantation à Laval, nous rejoignons un écosystème reconnu à l’échelle internationale pour son savoir-faire en matière de réalité virtuelle et augmentée. Notre objectif est de former les professionnels qui accompagneront la montée en compétences des entreprises du secteur dans les années à venir. »

Patrick Péniguel, président de Laval Virtual, complète : « L’écosystème de la Réalité Virtuelle Lavallois confirme par cette implantation sa reconnaissance dans le domaine et sa contribution à l’attractivité du territoire. Le salon Laval Virtual leader en Europe avec ces 10 000 visiteurs, 40 nationalités, 200 exposants, permettra d’offrir dans les prochaines années aux étudiants un tremplin de visibilité pour aller à la rencontre des entreprises du secteur. En collaboration avec Laval Virtual, Clarté et les startups du domaine, de nouvelles modalités pédagogiques immersives seront explorées et développées, en faisant ainsi du territoire un territoire d’expérimentation pionnier dans le domaine. »

Le projet d’implantation a reçu l’appui du Département de la Mayenne et de Laval Agglomération. Les deux collectivités soutiendront les trois premières années de fonctionnement du site lavallois. Dès la rentrée 2026, L’École de design Nantes Atlantique compte y accueillir plus de 300 étudiants, dont 130 apprentis.

Quatre formations ouvertes dès septembre 2024 pour accompagner la transformation numérique des métiers du design

Afin de former les designers qui accompagneront la place grandissante des outils de maquettage et prototypage 3D, l’école s’appuiera sur l’expertise de deux partenaires de longue date (plus de 20 ans de collaboration) : CLARTE, Centre de ressources technologiques spécialisé en Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et technologies émergentes, et le site de Laval de l’Institut Arts et Métiers.

Elle y proposera trois diplômes nationaux bac + 3 DN MADE, valant grade de licence et accessibles post bac via la procédure Parcoursup.

Le DN MADE Espace dont l’objectif est de former les étudiants aux techniques du Building Information Modelling (BIM), incontournables dans les domaines de l’architecture intérieure, architecture et conception du cadre bâti.

Le DN MADE Objet, dédié à la modélisation et à la maquette virtuelle, pour répondre aux besoins en compétences de l’industrie.

Le DN MADE Numérique, basé sur les méthodes et approches en design de l’expérience utilisateur (UX Design) pour les environnements immersifs et les mondes virtuels.

Ces trois diplômes spécialisés seront proposés selon la même formule pédagogique : deux années en voie scolaire et une troisième année en apprentissage. En septembre 2024, chaque formation sera ouverte à 30 étudiants.

Expérimenter de nouvelles modalités d’enseignement et de collaboration autorisées par les mondes virtuels

En complément, l’école a imaginé un nouveau Diplôme de Design Bac +5 : “Design et Stratégie de l’Innovation en mondes immersifs”, qui confère le grade de master. Ce programme sur deux ans, visé par le Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, sera tout d’abord ouvert à 20 étudiants qui réaliseront leur cursus en apprentissage. Une partie des enseignements sera délivrée à distance en monde virtuel.

Il s’inscrit dans la démarche engagée dès 2006 par le CFA de L’École de design Nantes Atlantique pour positionner le design comme une discipline stratégique qui stimule l’innovation, au cœur des organisations.

