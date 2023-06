L’alliance d’universités EuroTech : son engagement en faveur du développement durable

Président de l’alliance d’universités EuroTech depuis juin 2022, Éric Labaye, président de l’École Polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris, a accueilli ses homologues des institutions partenaires d’EuroTech pour leur réunion annuelle le 7 juin 2023, afin de conduire le virage des universités EuroTech vers la durabilité.

Au cours de son mandat à la présidence d’EuroTech, Éric Labaye a fait du développement durable un engagement commun prioritaire. Durant cette année, les universités partenaires ont ainsi renforcé leur collaboration afin d’établir un programme de recherche commun sur ce sujet, allant de l’intégration dans les formations au rôle que doit jouer l’innovation dans l’accélération du développement durable. Chaque institution poursuit également son projet de campus vert.

Le colloque « EuroTech Universities : An Alliance working for global sustainability » ayant réuni en mars 2023 le personnel académique, les étudiants, les directeurs opérationnels et les dirigeants des six universités partenaires d’EuroTech à l’École polytechnique, a vu la publication, par les présidents des institutions membres, d’une « Déclaration pour le développement durable » en sept points.

Pour Eric Labaye, « Avec cette déclaration, nous confirmons nos efforts conjoints pour relever les défis actuels auxquels sont confrontés la société, la science et la technologie afin de développer des solutions dans l’optique d’un développement durable. Pour y parvenir, nous augmentons et intensifions notre collaboration au sein d’EuroTech, dans tous nos domaines d’activité : la recherche, la formation initiale et continue ainsi que l’innovation. »

Les six universités de sciences et technologies de l’alliance Eurotech

S’engagent en faveur du développement durable, présenté comme le principal défi mondial actuel par les 17 objectifs des Nations unies adoptés en 2015. Intègreront les défis posés par le développement durable dans les formations initiales et continues, responsabilité majeure dans l’instruction des étudiants et des professionnels afin de leur permettre de comprendre et de résoudre les principaux défis scientifiques, technologiques et sociétaux. S’engagent à repousser les frontières de la connaissance, de la technologie et de l’innovation en tant qu’outils essentiels de la transformation vers une durabilité globale et à développer des solutions technologiques originales nécessaires pour répondre aux enjeux actuels. Reconnaissent que le développement technologique et la mise à l’échelle doivent être complétés par des changements de comportement afin de garantir une consommation responsable, d’éviter les pressions sur l’environnement et de parvenir à une économie circulaire. Sont des laboratoires vivants qui s’engagent à mettre en œuvre des solutions durables sur leurs campus, dans leurs activités de formation, de recherche et d’innovation. S’engagent à mobiliser l’ensemble de leur communauté en tant que moteur de la transformation grâce à une approche collaborative, participative, inclusive et transparente. Activeront également leur réseau mondial de partenaires pour atteindre le bien-être sociétal et la durabilité mondiale.

Au sein de l’Alliance EuroTech, six grandes universités européennes de science et de technologie unissent leurs forces pour élaborer d’ambitieux projets de recherche à l’échelle européenne dans des domaines prioritaires tels que l’intelligence artificielle, le développement durable, la santé et la bio-ingénierie.

Les institutions partenaires d’EuroTech sont l’École polytechnique, l’université technique du Danemark (DTU), l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), l’université de technologie d’Eindhoven (TU/e), l’université technique de Munich (TUM) et le Technion – Institut de technologie d’Israël.

L’alliance stratégique regroupe l’expertise des universités membres en matière de recherche et d’éducation pour la construction d’une Europe forte, durable, souveraine et résiliente. Éric Labaye a été investi à la présidence tournante de l’alliance d’universités EuroTech en juin 2022 et ce, pour une durée d’un an.

eurotech-universities.eu

Photo d’en-tête : L’École Polytechnique le 28 mars 2023 le symposium « EuroTech Universities : Une alliance au service de la durabilité mondiale ». L’événement a réuni des enseignants-chercheurs, des étudiants, des directeurs opérationnels et les dirigeants des six universités européennes partenaires de l’Alliance EuroTech. Photo : ©Jérémy Barande, École Polytechnique