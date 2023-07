L’École des transitions écologiques et l’École de l’énergie du Cnam ouvrent en septembre 2023

Très engagé en faveur de l’environnement et du développement durable, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche, ouvre deux nouvelles écoles : l’École des transitions écologiques et l’École de l’énergie. Ces écoles, qui s’appuient sur l’offre existante du Cnam – riche et variée – associent des enseignements de qualité et une pédagogie innovante pour former les jeunes et les professionnels aux métiers et enjeux des transitions écologiques et énergétiques.

Conformément à la devise du Cnam « Il enseigne à tous et partout », ces écoles sont accessibles à tous les publics : étudiants, professionnels en reconversion, en situation de travail ou de recherche d’emploi, etc. Grâce à un accompagnement personnalisé, chacun peut construire un parcours de formation adapté à son profil et ses aspirations professionnelles.

Ces écoles proposent des parcours de formation variés (niveau bac+1, certificat, licence, master et diplôme d’ingénieurs). Il est également possible de s’inscrire à une seule unité d’enseignement pour acquérir une compétence spécifique ou tout simplement s’instruire. Les liens étroits entre les enseignants-chercheurs, l’écosystème professionnel et les élèves garantissent la qualité et l’actualité des contenus proposés.

L’École des transitions écologiques et l’École de l’énergie proposent :

Plus de 100 modules de formations

Une modalité pédagogique en présentiel et/ou en distanciel, alliant théorie et cas pratiques

La possibilité de mener des projets avec des entreprises et des enseignants-chercheurs, en lien étroit avec les laboratoires du Cnam

L’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur

Des formations certifiées Qualiopi

À l’occasion de ce lancement, une offre spéciale a été mise en place pour toutes les personnes inscrites au Cnam. Celles-ci pourront suivre, gratuitement et à distance, l’unité d’enseignement « Enjeux des transitions écologiques : comprendre et agir ». Animée par des enseignants-chercheurs du Cnam et des intervenants du monde académique et industriel, cette unité d’enseignement donne les clés pour agir face aux crises écologiques : climat, biodiversité, ressources naturelles.

L’École des transitions écologiques a pour objectif de permettre aux professionnels de mieux prendre en compte les problématiques écologiques dans leurs pratiques, que ce soit pour les métiers porteurs d’emplois (santé, mobilité décarbonée, rénovation des bâtiments, logistique, tech, matériaux, prospective, culture…) mais aussi les métiers d’avenir (data scientists, développeurs de logiciels, ingénieurs en intelligence artificielle, chargé de responsabilité sociale et environnementale, designer économie circulaire…) ou encore les métiers verts (assainissement, traitement des déchets, distribution de l’eau et de l’énergie, industrie verte…).

L’École de l’énergie aborde les questions liées à la production et au transport ainsi qu’aux enjeux économiques, juridiques et géopolitiques du secteur de l’énergie. Elle permet d’acquérir des compétences sur la décarbonation de l’ensemble des secteurs de l’industrie, de l’habitat (chauffage, climatisation) ou encore de se spécialiser dans les nouvelles mobilités. Elle prépare aux métiers liés aux énergies renouvelables, à l’énergétique, au génie climatique, au nucléaire, à la conversion de l’énergie électrique, aux réseaux d’énergie ou encore du stockage de l’énergie (thermique, hydrogène, batteries…).

Les inscriptions sont ouvertes !

► Découvrir l’offre de formation de l’École des transitions écologiques

► Découvrir l’offre de formation de l’École de l’énergie

À l’occasion de la rentrée, six professeurs du Cnam, titulaires de chaires en lien avec les transitions écologiques et énergétiques, prononceront leurs leçons inaugurales :

Mercredi 27 septembre 2023 à 18h

Stéphane Delalande , professeur du Cnam, titulaire de la chaire Matériaux avancés et procédés innovants

, professeur du Cnam, titulaire de la chaire Matériaux avancés et procédés innovants Sébastien Jean, professeur du Cnam, titulaire de la chaire Jean-Baptiste Say d’économie industrielle

professeur du Cnam, titulaire de la chaire Jean-Baptiste Say d’économie industrielle Yves Jegourel, professeur du Cnam, titulaire de la chaire Économie des matières premières et transitions durables

Jeudi 28 septembre 2023 à 18h

Antoine Frémont , professeur du Cnam, titulaire de la chaire Transports, flux et mobilités durables

, professeur du Cnam, titulaire de la chaire Transports, flux et mobilités durables Mathieu Moze , professeur du Cnam, titulaire de la chaire Robotique et Industrie du Futur

, professeur du Cnam, titulaire de la chaire Robotique et Industrie du Futur Sylvie Znaty, professeure du Cnam, titulaire de la chaire Prévention des risques professionnels et environnementaux

Pour en savoir plus :

www.cnam.fr

www.arts-et-metiers.net