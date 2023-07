Réchauffement climatique : lancement des chantiers prioritaires

Trajectoire de réchauffement de référence : Christophe Béchu lance les trois chantiers prioritaires pour adapter les infrastructures et services publics, accompagner l’adaptation des territoires et s’assurer de la résilience de l’économie française au changement climatique.

Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, lance ce mardi 11 juillet les travaux des trois chantiers prioritaires en vue de la publication d’un plan national d’adaptation au changement climatique à la fin de l’année 2023. Ce plan consistera en une mise à jour du second plan d’adaptation au changement climatique, qui couvrait la période 2018-2022 et sera enrichi de la consultation autour de la trajectoire de réchauffement de référence.

Après la mise en ligne de la consultation publique qui propose de préparer notre pays à un réchauffement de 4°C en France métropolitaine d’ici la fin du siècle, il s’agit d’une deuxième étape pour doter la France d’une véritable stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique.

Le lancement de ces chantiers prendra la forme de trois groupes de travail autour des enjeux prioritaires pour l’adaptation : résilience des infrastructures et des services publics, accompagnement des territoires et adaptation de l’économie française.

Le premier groupe de travail se penchera sur les modalités de mise à jour de l’ensemble des référentiels, normes et réglementations techniques ayant une composante climatique pour prendre en compte les effets du changement climatique dans tous les domaines (bâtiment, transport, énergie, réseaux, risques naturels…) et assurer la continuité des infrastructures et services publics. Il s’agira notamment de définir des normes de construction résiliente mais également d’améliorer la résilience des infrastructures existantes.

Le deuxième groupe de travail abordera les modalités d’accompagnement des collectivités face au changement climatique et de déclinaison de la trajectoire d’adaptation au changement climatique dans les outils de planification locale. Les collectivités sont en première ligne pour mettre en œuvre les actions d’adaptation au changement climatique qui permettront d’améliorer la résilience de leur territoire tout en créant des emplois locaux.

Les modalités de mise en œuvre de la trajectoire de réchauffement de référence par les acteurs économiques et l’accompagnement des filières seront au cœur des travaux du troisième chantier qui abordera également les questions de montée en compétence et de conditions de travail.

Ces groupes de travail rassemblent l’ensemble des parties prenantes, notamment les associations de collectivités territoriales, les représentants des entreprises et des syndicats de salariés, les assureurs, les énergéticiens, les constructeurs et exploitants d’infrastructures, les services de l’Etat et les opérateurs de l’Etat… Ils rendront leurs travaux à l’automne, autour de trois feuilles de routes qui formeront le socle du 3e plan d’adaptation au changement climatique (PNACC).

« La trajectoire de réchauffement de référence doit servir de boussole pour toutes les actions d’adaptation au changement climatique menées en France. Elle a vocation à être déclinée dans tous les secteurs et dans tous les territoires. Pour ce faire, l’Etat doit travailler pour et avec toutes les parties prenantes concernées. C’est collectivement, au plus près du terrain, que nous construirons la résilience de notre société au réchauffement climatique. » explique Christophe Béchu.

Source : CP ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires