Histoire mondiale de l’architecture, une initiation : Nouveau cycle de cours entre la Cité de l’architecture et l’Ecole du Louvre

La Cité de l’architecture et du patrimoine et l’École du Louvre renouvellent leur partenariat pour présenter Histoire mondiale de l’architecture, une initiation, un cycle de cours construit conjointement par les deux institutions rassemblant les meilleurs spécialistes : architectes, conservateurs, universitaires, historiens, historiens de l’art et chercheurs.

Ce parcours, est proposé dans l’auditorium de la Cité de l’architecture et du patrimoine du 6 septembre 2023 au 19 juin 2024. Il porte sur 37 séances de 1h15 chacune, les mercredis à 19h. Une formule en distanciel est également proposée.

Le cycle de cours proposé par la Cité de l’architecture et du patrimoine et l’École du Louvre permet de conjuguer les compétences des deux établissements. Forte de son rôle unique en France dans le domaine de l’architecture patrimoniale, qui combine recherche, conservation d’œuvres et d’archives et enseignement destiné aux architectes, la Cité possède un réseau unique d’architectes et de spécialistes de l’architecture. L’une des deux missions fondamentales de l’École du Louvre est, quant à elle, la diffusion culturelle au plus large public, pour permettre à chacun de se sentir à l’aise dans l’approche des œuvres et des édifices qui constituent le patrimoine mondial. Ce cours est donc une initiation, riche et plurielle, au patrimoine architectural universel, qui ne suppose aucune connaissance préalable et s’adresse à toutes et tous, néophytes.

Informations pratiques :

Deux formules sont possibles :

l’une dans l’auditorium, en présentiel sur le site de la Cité, programmé le mercredi à 19h à partir du 6 septembre 2023 au 19 juin 2024. Plein tarif : 300 € /Tarif réduit : 180 €

la seconde en distanciel, en replay, durant tout le week-end, du vendredi au dimanche. Plein tarif : 240 € /Tarif réduit : 145 €

Les inscriptions sont ouvertes.

Informations et inscriptions : https://auditeurs.ecoledulouvre.fr