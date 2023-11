Transition écologique : 25 000 hauts fonctionnaires vont y être formés

Le Gouvernement français a lancé un plan inédit pour former 25 000 cadres supérieurs de la fonction publique d’État à la transition écologique. Objectif : s’appuyer sur une approche systémique entre les trois grandes crises (climat, ressources, biodiversité) pour une meilleure prise en compte de ces enjeux dans les politiques publiques.

Cette formation comprend des ateliers de sensibilisation sur les enjeux climatiques, des ateliers sur le passage à l’action, des visites de terrain et des conférences scientifiques. Elle aborde les enjeux de l’épuisement des ressources, l’effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique.

Le groupement Nicomak, Open Lande, Entreprises & Territoires et La Fresque de la Biodiversité ont remporté l’appel d’offre opéré par l’Institut national du service public (INSP), la Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (Diese) et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) pour assurer la formation de 25 000 hauts fonctionnaires à la transition écologique.

Cette formation doit permettre aux agents publics d’affiner leur compréhension des causes et des conséquences des trois crises (climat, ressources naturelles et biodiversité), de prendre conscience de leur impact personnel et de la manière dont on peut agir, individuellement et collectivement, pour relever le défi de la transition écologique.

L’ensemble des agents de la fonction publique de l’État devra être formé à la transition écologique d’ici 2027. C’est pourquoi le ministre Stanislas Guerini a chargé les secrétaires généraux des ministères et les directeurs d’administrations centrales de recenser les agents volontaires pour animer des ateliers de sensibilisation à la transition écologique.

Un atelier de sensibilisation systémique et cohérent est ainsi mis en place. Il s’articule autour des partages de savoir, de quiz et de jeux de plateau, pour faire travailler les cadres de l’Etat aussi bien sur l’atténuation de ces crises que sur leur nécessaire adaptation.

L’atelier de sensibilisation – Première brique du plan de formation

Le module de formation développé par le groupement Nicomak -Open Lande-Fresque de la Biodiversité correspond à la première brique de cette formation globale intégrant des ateliers de mise en action, des conférences et des visites de terrain.

L’atelier de sensibilisation s’appuie sur une pédagogie active, à la fois théorique, thématique et scientifique. Basé sur l’intelligence collective, il est organisé par Nicomak associé à Open Lande et La Fresque de la Biodiversité.

Programme :

Les 3 grandes crises du climat, de la biodiversité et des ressources

Des connaissances scientifiques rigoureuses

Une approche systémique pour atténuer ces crises et s’y adapter

Formation par Nicomak : Inspirer, former et transformer les organisations qui souhaitent travailler autrement : telle est la mission de Nicomak.

Organisme de formation, Nicomak propose un catalogue de plus de 100 formations, ateliers et séminaires uniques, responsables et innovants.

Nicomak propose également plusieurs outils numériques pour le management des organisations :

RSE et Développement Durable

Culture d’entreprise

Qualité de Vie au Travail

Diversité

QSE & Système de Management

Grâce à ses 3 bureaux en Savoie, en Pays de la Loire et à Paris, ainsi qu’à des sessions en distanciel, Nicomak intervient sur l’ensemble du territoire français.

Formation par Open Lande : « Réparer la Terre »

De la sensibilisation au Lab, en passant par le bilan carbone et la stratégie d’impact, Open Lande accompagne les entreprises et les administrations dans leurs projets.

Chez Open Lande, entrepreneurs, designers, artistes, indépendants, paysans, salariés en conversion… font émerger une économie régénérative à travers les différentes Fabriques Open Lande situées à Nantes, en Anjou, à Biarritz, à Montpellier et en Bretagne.

Formation par La Fresque de la Biodiversité : Comprendre, échanger et s’engager pour le vivant

La Fresque de la Biodiversité est une inspiration de la Fresque du Climat adapté à la 6ème extinction de masse. L’atelier ludique de la Fresque de la Biodiversité permet de comprendre en 40 cartes :

la biodiversité

ses services écosystémiques

l’impact de l’espèce humaine

les 5 grandes pressions

les mécanismes d’effondrement

des pistes de solutions

La suite pour la transition écologique

Souhaité par l’Élysée et Matignon, le programme de formation a été lancé par Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Dans un premier temps, 25 000 hauts fonctionnaires de tous les ministères seront formés, d’ici fin 2024. Puis viendra le tour des agents de la fonction publique. À terme, plus de 5,6 millions de fonctionnaires devront être sensibilisés d’ici 2027.