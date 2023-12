Pour la 4e année consécutive, la Fédération Française du paysage (FFP) et la société Sineu Graff (Réalisateur de mobilier urbain) lancent le concours de design 2024, adressé aux paysagistes concepteurs, sur le thème « Ombre et lumière ». Ils offrent ainsi la possibilité aux paysagistes concepteurs d’innover et d’anticiper le mobilier urbain de demain.

Comment les paysagistes concepteurs imaginent-ils le banc public, la grille d’arbre, l’abri sportif ou la poubelle urbaine de demain dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui ? Comment les paysagistes concepteurs peuvent-ils participer à la création d’espaces ombragés confortables et favoriser pour longtemps l’usage, par toutes et tous, des espaces extérieurs ? Comment absorber la chaleur et contribuer à maintenir des températures fraîches dans les zones urbaines et créer ainsi des espaces publics accueillants et plus respirables ?

Ce sont les questions que posent la FFP et Sineu Graff en lançant le concours de design « Inventer le mobilier dans l’espace urbain de demain ». Pour consulter, dès la conception du mobilier, les spécialistes du contexte dans lequel il va être implanté. Engagé dans cette démarche depuis plusieurs années, Sineu Graff, leader français du mobilier urbain, sera heureux de réaliser, industrialiser et commercialiser les projets lauréats en fêtant avec créativité son 50ème anniversaire. Équipement urbain, installation architecturale, aménagement paysager intelligent, choix raisonné des matériaux, apport de végétaux… Imaginer un mobilier créateur de bien-être, trouver un équilibre entre l’ombre et la lumière, atténuer les effets de l’augmentation des températures pour combattre les phénomènes « d’îlots de chaleur urbains ».

Le concours s’adresse à deux catégories : Paysagistes concepteurs jeunes talents et Paysagistes concepteurs professionnels confirmés.

Le jury composé de membres des deux partenaires et d’une personnalité indépendante attribuera le prix à un lauréat dans chaque catégorie, avec pour récompense de voir les objets des deux lauréats du concours exposés, pendant trois jours, au salon Materials & Light les 17 et 18 septembre 2024 à Paris. Ils seront intégrés à part entière dans l’offre commerciale de Sineu Graff (après une phase de prototypage) dont les productions made in France, innovantes, inclusives et respectueuses de l’environnement sont plébiscités en France et de par le monde.

Inscription & règlement complet : www.f-f-p.org

Calendrier :

• Ouverture des inscriptions en ligne : 08 décembre 2023

• Date limite de réception des candidatures : 08 mars 2024 à 12h00

• Première session d’examen des dossiers par le jury : mi-mars 2024

• Deuxième session d’examen des dossiers par le jury : fin mars 2024

• Proclamation des lauréats : début avril 2024