Le BRGM missionné pour protéger et restaurer les sols en Europe

Dans le cadre de la Journée mondiale des Sols, le BRGM a signé le 5 décembre dernier le manifeste européen de la Mission Sol. Son objectif : protéger et restaurer les sols, pour des sols sains en Europe.

Le BRGM, service géologique national français, travaille à la restauration et à la requalification de sites et de sols dégradés par les activités industrielles et minières, les sols et l’eau, étant les deux sources de vie essentiels à la survie de notre planète. Plus de 95 % de notre alimentation provient de ces deux ressources fondamentales. L’eau du sol, indispensable à l’absorption des nutriments par les plantes, est le ciment de nos écosystèmes. Cette relation symbiotique est à la base de nos systèmes agricoles.

Cependant, face au changement climatique et à l’activité humaine, nos sols se dégradent, ce qui entraîne une pression excessive sur nos ressources en eau. L’érosion perturbe l’équilibre naturel, réduisant l’infiltration de l’eau et sa disponibilité pour toutes les formes de vie.

Les pratiques de gestion durable des sols, telles que le travail minimal du sol, la rotation des cultures, l’ajout de matières organiques et les cultures de couverture, améliorent la santé des sols, réduisent l’érosion et la pollution et améliorent l’infiltration et le stockage de l’eau. Ces pratiques préservent également la biodiversité des sols, améliorent leur fertilité et contribuent au piégeage du carbone, jouant ainsi un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.

Dans le cadre d’un événement organisé à Orléans pour la Journée mondiale des Sols par l’Association Française pour l’Étude du Sol (AFES), l’établissement, aux côtés de plusieurs partenaires, a signé le manifeste européen de la Mission Sol.

Cette mission vise à soutenir les travaux de recherche et d’innovation sur les sols en Europe, avec notamment pour objectif de créer d’ici 2030 100 laboratoires vivants (lieux d’expérimentations sur le terrain) et phares (sites de mise en valeur des bonnes pratiques) pour la transition vers des sols sains dans les zones rurales et urbaines.

Par la signature de ce manifeste, le BRGM s’engage à contribuer à la protection et à la restauration de la santé des sols.

« Le sol est essentiel à la vie de l’homme et des écosystèmes. 95% de notre alimentation provient de la terre. Des sols sains nous fournissent de l’eau propre, de l’air pur, séquestrent le carbone, atténuant ainsi et augmentant la capacité d’adaptation au changement climatique, et soutiennent la biodiversité. Les sols soutiennent également notre paysage et notre patrimoine culturel et sont à la base de notre économie et de notre prospérité. Nous reconnaissons que le sol est la base de notre bien-être. Avec ce Manifeste, nous créons une communauté qui prend soin des sols. »

Article 1 du manifeste européen de la Mission Sol