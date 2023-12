Mines Paris – PSL et Albert School, une alliance pour préparer les entreprises françaises aux défis de l’IA

Mines Paris – PSL, et Albert School ont conclu ce 18 décembre un partenariat stratégique afin d’allier science, savoir-faire technique et économie digitale pour former des diplômés managers maîtrisant la data et l’intelligence artificielle.

Ce partenariat public- privé inédit et innovant, est fondé sur des valeurs communes et des forces complémentaires, pour mieux répondre aux besoins futurs des entreprises. Cet accord pionnier veut positionner la France comme leader de la formation des dirigeants de demain grâce à une approche pédagogique fondée sur la maîtrise de la data et de l’IA. Ce partenariat a été conçu sur trois niveaux : – recrutement / formation / diplomation, illustré par deux doubles-diplômes dès la rentrée 2024 : Bachelor in Business & Data, et, MSc in Business & Data (parcours Business, Marketing, Sustainability et Finance).

Révolution de l’IA, transformation de l’économie et des entreprises. Convaincues que les transformations profondes de nos économies constituent autant de défis que d’opportunités, Mines Paris – PSL, qui fête ses 240 ans d’existence, et Albert School, qui a ouvert ses portes il y a deux ans, font le choix ambitieux de mettre en commun leurs atouts. Cette alliance permettra des synergies puissantes et inédites, à même de répondre aux défis de notre époque, particulièrement ceux que posent l’intelligence artificielle et la data, qui accélèrent la transformation des marchés et des entreprises.

Un partage de valeurs communes pour l’innovation : le mariage de l’excellence à la française et de la culture business anglo-saxonne. Travail, motivation, honnêteté, courage intellectuels, performance individuelle et collective, ouverture au monde, telles sont les valeurs au cœur de ce projet. Dans ce contexte, l’alliance d’un acteur de tout premier plan à la réputation établie et puissante comme Mines Paris – PSL et d’un nouvel acteur agile et disruptif comme Albert School, permettra aux deux établissements de se positionner précocement et légitimement comme des pionniers de la formation à la data et à l’IA au service du business. Ces deux écoles assument de créer de la valeur, économique, sociétale et environnementale, en formant des étudiants à haut potentiel ayant la volonté de se professionnaliser et de devenir les acteurs de la transformation de notre économie.

Un partenariat visionnaire en France face à des enjeux globaux. Convaincus que l’enseignement des mathématiques représente la clé de compréhension et d’utilisation de la data comme de l’intelligence artificielle, les deux établissements s’engagent pour proposer des formations en mesure d’anticiper et d’accompagner les grandes mutations des décennies à venir. Avec le soutien d’un écosystème original mêlant entrepreneurs, grandes entreprises et services de l’État, Mines Paris – PSL et Albert School ont l’ambition de permettre à la France de tenir son rang en matière de formation de talents et pour alimenter une révolution technologique globale qui bouscule profondément la hiérarchie des économies et des richesses.

Une synergie en faveur du progrès. Les axes de collaboration, conclus pour une durée initiale de dix ans, portent sur la formation initiale, la recherche et la formation continue. Ainsi, Albert School et Mines Paris – PSL proposeront, dès la rentrée étudiante 2024, deux doubles-diplômes en IA / Data et Business de niveau premier cycle (bac +3 – Bachelor in Business & Data) et de niveau gradué (bac+5 – MSc in Business & Data). Ces deux doubles-diplômes, reconnus par l’Etat, seront ouverts à l’ensemble des étudiants inscrits à l’Albert School en France. Les candidatures se font cette année hors-Parcoursup ; directement depuis le site de l’Albert School.

Un vivier formidable de talents. Les deux écoles veilleront à l’accès le plus large possible à ces formations et à ce qu’une politique volontariste et exigeante d’égalité des chances offre à chacun à la fois l’accès à des études de très grande qualité et la réussite de celles-ci. Au-delà d’une vision pédagogique commune, Albert School et Mines Paris -PSL partagent en effet un engagement fort pour la diversité et l’inclusion de toutes les étudiantes et de tous les étudiants dans leurs cursus. Grâce à ce partenariat, Albert School intensifie son engagement pour l’équité et l’accès à des études supérieures sélectives et d’excellence, et vise d’accueillir au moins 30% d’élèves boursiers à horizon de l’année scolaire. En outre, les deux écoles affichent une volonté commune de promouvoir une éducation inclusive et d’atteindre l’objectif paritaire de 50% de femmes parmi les étudiants.

« Ce partenariat avec Albert School constitue pour Mines Paris – PSL une nouvelle illustration de notre capacité à innover pour toujours mieux remplir notre mission de formation et ainsi répondre aux besoins des entreprises, tout en conservant nos deux lignes directrices : excellence et valeurs » indique Vincent Laflèche, Directeur de Mines Paris – PSL.

« Il s’inscrit aussi dans une longue lignée d’innovations pédagogiques et partenariales portées par Mines Paris – PSL, qui a été au cours des dernières décennies pionnière pour la création de la CGE, pour la première technopole à Sophia Antipolis, ou encore pour le premier modèle de valorisation de la recherche avec Armines. Signer un partenariat comme celui-ci, l’année de nos 240 ans, est une marque forte de l’enthousiasme avec lequel nous projetons l’école vers l’avenir » ajoute Vincent Laflèche.

« Je suis très fier de pouvoir travailler avec une école historique qui forme les capitaines d’industrie et a un pas d’avance sur la transition énergétique, un des grands enjeux d’aujourd’hui. En parallèle de ces enjeux, l’utilisation de la data accélère à un rythme de plus en plus soutenu la transformation de nos économies. Les entreprises doivent intégrer le traitement des données et l’IA au cœur de leur stratégie. La pédagogie d’Albert School est totalement fondée sur cet avènement de l’économie data-driven avec la conviction que la maîtrise de la data et de l’IA est indispensable pour la formation des futurs dirigeants » déclare Grégoire Genest, fondateur et CEO d’Albert School. « Par son modèle unique, mêlant rigueur mathématiques, programmation, utilisation de données, business et esprit entrepreneurial, Albert School va bien au-delà de la formation délivrée à des data scientists. La base du projet est de valoriser une approche « data business », dont la maîtrise est au cœur de notre transformation économique et sociale et l’instrument indispensable à la mesure de son impact positif », conclut Grégoire Genest.

Photo d’en-tête :

Légende photo (de gauche à droite) : Agathe Chauvel, Présidente du BDE Mines Paris – PSL ; Samuel Guibal, délégué régional académique à la recherche et à l’innovation ; Anne-Sophie Barthez, Directrice Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle – Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; Jacques Aschenbroich, Président du Conseil d’administration de Mines Paris – PSL, Claire Chauffour-Rouillard, Secrétaire générale de la Préfecture d’Ile de France ; Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie ; Chantal Lambert-Burens, Première Adjointe au maire du 6ème arrondissement ; Vincent Laflèche, Directeur Général de Mines Paris – PSL ; Grégoire Genest, Fondateur et CEO d’Albert School.

Crédit photo : © Mines Paris – PSL / IP3 Presse