Bruno David rejoint le Comité scientifique d’Aéro Biodiversité

Aéro Biodiversité, dont la mission est d’évaluer, d’améliorer et de faire connaître la biodiversité aéroportuaire, étoffe son Comité scientifique en accueillant Bruno David en tant que Membre d’honneur. L’association avait déjà annoncé l’arrivée de 5 nouveaux membres en début d’année. Le Comité, présidé par François Bouvier attaché honoraire au MNHN, compte désormais 16 experts reconnus.

La nécessité de préserver une biodiversité aéroportuaire insoupçonnée

En France, les espaces aéroportuaires s’étendent sur 500 km2 dont 75% sont constitués d’espaces verts abritant une grande diversité d’écosystèmes et d’espèces. Une biodiversité très riche qu’il est essentiel de mieux connaître et de protéger.

C’est ainsi qu’Aéro Biodiversité a vu le jour en 2015, avec l’objectif d’inventorier, de cartographier et de préserver la biodiversité aéroportuaire. L’association, qui réunit aujourd’hui 70 aéroports partenaires, a pu compter sur l’engagement de nombreux acteurs du secteur : DGAC, compagnies aériennes, aéroports et aérodromes, collectivités territoriales, etc.

À ce jour, l’association comptabilise 73 000 données d’observation : 4400 espèces végétales, 51 espèces d’orchidées, 350 espèces d’oiseaux et 29 espèces de chauve-souris.

Des méthodes scientifiques rigoureuses et essentielles au bien-être des espèces

Pour mener à bien ses actions, Aéro Biodiversité se compose d’un Conseil d’administration formé d’experts de l’aérien et de la biodiversité, d’une équipe de 16 jeunes naturalistes réalisant les travaux d’inventaire de la faune et de la flore et d’un Comité scientifique encadrant les travaux des naturalistes et valorisant les stratégies environnementales des plateformes.

Plus précisément, le Comité scientifique a pour rôle de proposer des méthodes d’évaluation et de suivi de la biodiversité, de valider les résultats obtenus, d’encadrer scientifiquement les travaux de terrain, et d’émettre des souhaits de bonne conduite environnementale aux aéroports/aérodromes partenaires. Indépendant, ces derniers bénéficient d’un lien privilégié avec de grandes institutions scientifiques telles que le CNRS, l’INRAE, la Haute autorité environnementale et le Muséum national d’Histoire naturelle. Le Comité est également à l’origine du lancement du label aérobio en 2021, dont l’objectif est de valoriser l’engagement environnemental des plateformes aéroportuaires répondant à des critères établis par la Direction scientifique.

Le MNHN soutient ainsi l’association depuis ses débuts et la nomination de Bruno David était une évidence comme l’explique Lionel Guérin, Président de l’association : « Nous sommes très honorés que Bruno David rejoigne notre Association qu’il a soutenu dès sa création. Il nous avait accueilli dans les locaux du Museum national d’Histoire naturelle lors de la remise des premiers labels Aérobio. Sa contribution et l’apport de son expertise à nos travaux de protection de la biodiversité nous seront précieux. »

D’un point de vue scientifique, les connaissances, la curiosité et la passion de Bruno David pour la biodiversité représentent un atout majeur pour soutenir le Comité dans ses projets, en particulier dans l’étude de la trame écologique que constitue les aéroports : « La présence de Bruno David à nos côtés va enrichir et inspirer considérablement nos réflexions. Sa très grande expérience, son rayonnement international nous apportent un regard et une ouverture accrus dont nous nous réjouissons. » François Bouvier, Président du Comité scientifique d’Aéro Biodiversité, attachée honoraire du MNHN.

« Aéro Biodiversité est l’emblème d’une démarche exemplaire qui promeut une synergie entre acteurs académiques et acteurs du monde des entreprises ; une synergie nécessaire pour accompagner les solutions qui permettront de faire face à la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés » conclut Bruno David, membre d’honneur du Comité scientifique d’Aéro Biodiversité.

Pour en savoir plus sur le Comité scientifique d’Aéro Biodiversité : https://aerobiodiversite.org/comite-scientifique