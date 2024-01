World Monuments Watch : Appel à candidatures au programme de protection du patrimoine de l’humanité

Protéger le patrimoine est un défi collectif. C’est la raison pour laquelle le World Monuments Fund (WMF), principale ONG internationale de protection du patrimoine culturel dans le monde, invite les groupes, les institutions, mais aussi les individus de tous horizons à soumettre la candidature d’un site pour la sélection World Monuments Watch 2025, son principal programme visant à protéger les sites exceptionnels du patrimoine de l’humanité.

La World Monuments Watch est un programme alliant mobilisation internationale et actions locales de conservation de patrimoine. Tous les deux ans, la Watch agit comme un accélérateur de soutien aux 25 sites les plus menacés dans le monde et à ceux qui les préservent, mettant ainsi en lumière à la fois les nouveaux défis qui menacent les sites historiques et les communautés qui s’appuient sur le patrimoine pour répondre aux grands enjeux de notre époque. Sélectionnée par un panel d’experts internationaux, la Watch est avant tout un appel à agir pour renforcer les efforts de conservation au bénéfice des populations.

Les candidatures sont gratuites, ouvertes à tous et se font en remplissant en ligne le formulaire disponible sur le site du WMF jusqu’au 15 mars 2024. Les résultats seront publiés le 15 janvier 2025.

Modalités de candidature et critères de sélection

Les porteurs de projet peuvent être des gestionnaires de sites, des représentants de la société civile, des communautés locales, des professionnels du patrimoine, des artistes, des particuliers, des groupes d’activistes, des étudiants, des universités, etc.

Les sites éligibles sont de tout type et de toute époque, de la préhistoire à nos jours. Cela peut inclure aussi bien des monuments que des jardins historiques, des sites archéologiques, des édifices religieux, des bâtiments publics, des musées ou encore des centres-villes historiques. Il peut s’agir de monuments classés ou non, appartenant au domaine public ou privé, mais accessibles au public. Les sites ne doivent pas nécessairement être des monuments au sens courant du terme mais occuper une place importante pour l’histoire de l’humanité, et jouer un rôle social, culturel, économique, environnemental ou autre.

Le WMF recherche des sites confrontés à des défis urgents, qu’il s’agisse du sur-tourisme, du changement climatique, de l’urbanisation sauvage, des catastrophes naturelles. Préserver ces sites doit pouvoir apporter des changements significatifs et aboutir à des solutions innovantes.

La Watch 2025 réunira 25 sites dont l’histoire individuelle a une portée mondiale. Le World Monuments Fund (WMF) s’associe, grâce à ce programme, aux individus qui connaissent le mieux ces différents sites afin d’amplifier leurs efforts à travers des actions de plaidoyer, de formation, et de collaboration avec les équipes de spécialistes du WMF dans le monde entier.

Dans un monde soumis à de nombreux défis communs – des dégradations environnementales aux inégalités persistantes, des guerres aux migrations forcées, etc. – des solutions locales innovantes peuvent avoir un impact bien au-delà d’une communauté donnée.

Proposez un site historique en danger

Photo d’en-tête : Un groupe de Miraflorinos danse face à l’ancienne ville de Huaquis pendant les célébrations du Watch Day en juin dernier. Yanacancha-Huaquis est l’un des sites de la World Monuments Watch 2022. Photo : Luis Yucra