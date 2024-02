L’Université PSL ouvre un master recherche « Science de la durabilité » à la rentrée 2024 dont les inscriptions se clôturent mi-mars 2024. Cette formation réunira les enseignants-chercheurs de l’Ecole normale supérieure – PSL (établissement opérateur), de Dauphine – PSL, de Chimie Paris – PSL et de l’Ecole nationale des Chartes – PSL.

Fruit d’une synergie inédite sur ces domaines entre l’École normale supérieure – PSL, Dauphine – PSL, Chimie Paris – PSL et l’École nationale des Chartes – PSL, ce nouveau cursus vise à doter les étudiantes et les étudiants des connaissances et des compétences nécessaires pour appréhender la complexité des enjeux de transitions sociales et écologiques à travers une approche résolument interdisciplinaire. L’objectif ? Former les étudiantes et les étudiants à puiser dans des domaines multiples et à appliquer des connaissances diverses pour résoudre les problèmes de durabilité face au changement mondial.

Via une interdisciplinarité radicale, un travail avec les acteurs de terrain et une pédagogie innovante (projets étudiants collaboratifs, synergies entre disciplines), ce cursus ambitieux formera de jeunes femmes et de jeunes hommes désireux de répondre aux enjeux de transformation écologique et sociale face aux crises environnementales contemporaines.

Ce nouveau programme s’adresse aux étudiants de tous horizons (disciplines, nationalités, aspirations professionnelles) désireux d’acquérir une expertise solide dans leur « discipline socle », qu’ils choisiront parmi les sciences économiques et politiques publiques, les sciences sociales, les sciences du vivant et de la biodiversité, les sciences de la terre et du climat, l’histoire, la géographie, la philosophie, les mathématiques, les sciences cognitives, la physique, la chimie ou les humanités numériques.

Ils développeront en parallèle des connaissances scientifiques et des compétences au-delà de ces frontières disciplinaires.

« En combinant une formation théorique solide avec des expériences pratiques et un travail avec le monde professionnel, nous formons des experts capables de concevoir et mettre en œuvre des trajectoires de transformation durables. L’expertise scientifique est placée au cœur des transitions ! » expliquent les responsables du master Corinne Robert (chercheuse à l’INRAE et enseignante au CERES de l’ENS – PSL) et Amaury Lambert (Enseignant – chercheur à l’ENS – PSL et au Collège de France).

Le master est organisé en deux années, chacune ayant des objectifs complémentaires :

En première année (M1), les étudiants du master Sciences de la durabilité se concentrent sur une discipline principale parmi un choix de douze, intégrée dans un master PSL, appelé master partenaire (correspondant à cette discipline). Ces disciplines sont les suivantes : sciences sociales, humanités numériques, histoire, géographie et géopolitique, philosophie, économie quantitative, économie appliquée, sciences cognitives, biodiversité et sciences de la vie, sciences de la terre et du climat, chimie, physique, mathématiques. En plus de l’approfondissement de leur discipline principale, les étudiants suivent certains des cours et ateliers interdisciplinaires proposés par le centre CERES de l’ENS-PSL dédié aux questions environnementales et sociales (Centre de formation sur l’Environnement et la Société), tout en développant un projet de groupe interdisciplinaire. Leur stage ou rapport de M1 sera centré sur leur discipline principale avec un sujet orienté vers les transitions sociales ou écologiques.

En deuxième année (M2), tous les étudiants sont regroupés dans un cursus unique hébergé par le CERES. Les étudiants suivent des cours théoriques et méthodologiques sur le changement global et les différents aspects des transitions sociales et écologiques à activer. De plus, des projets de groupe collaboratifs encourageront les étudiants 1) à explorer les intersections entre leur discipline principale et d’autres domaines, contribuant ainsi à un corpus croissant de connaissances consacrées à la transition, et 2) intégrer ces connaissances à l’expertise de multiples parties prenantes, en coconstruisant et en mettant en œuvre des solutions de transition dans des contextes réels. Ils pratiqueront la transdisciplinarité, c’est-à-dire le dialogue entre les chercheurs et les acteurs non universitaires pour aborder des questions complexes et co-construire des solutions, en incluant des connaissances pratiques, des expériences de terrain et des perspectives diverses.

Le programme est ainsi conçu pour permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans leur discipline principale, d’apprendre à les appliquer à la recherche interdisciplinaire et de générer de nouvelles questions de recherche en relation avec les crises environnementales contemporaines qui transcendent les frontières disciplinaires traditionnelles.

Pour en savoir plus

Date limite de dépôts des dossiers : 11 mars 2024