Le concours Graines d’Agriculteurs est lancé !

Le concours Graines d’Agriculteurs 2024 a été officiellement lancé ce jeudi 29 février au Salon International de l’Agriculture. Il mettra en avant des projets incluant la technologie au service de l’agriculture. Les candidats ont jusqu’au 10 mai pour candidater.

La technologie est de plus en plus utilisée en France pour améliorer la productivité, la durabilité et l’efficacité des opérations agricoles. Même si l’agriculture est avant tout et doit rester une histoire de femmes et d’hommes passionnés, les innovations technologiques permettent de répondre aux défis de l’agriculture moderne.

Automatisation, robotique, logiciels et applications, agriculture de précision et plus encore : ces technologies, parmi d’autres, permettent aux agriculteurs d’optimiser leurs opérations, de réduire les coûts, de minimiser leur impact sur l’environnement, d’améliorer leur qualité de vie et de répondre à la demande croissante dans un monde en constante évolution.

La technologie au service de l’agriculture et de l’humain : thème de la 14ème édition du Concours Graines d’Agriculteurs

Ces réponses aux défis de l’agriculture moderne seront mises en avant par le concours Graines d’Agriculteurs qui récompensera pour son édition 2024 les initiatives technologiques d’agriculteurs récemment installés.

Depuis sa création en 2011 et sa prise en charge par Terres Innovantes en 2016, Graines d’Agriculteurs se distingue comme le seul concours agricole où les candidats sont soutenus par un vote du grand public. Il a pour objectif de promouvoir l’esprit d’entreprise agricole, la vision à long terme, les pratiques durables, ainsi que la créativité et l’innovation des agriculteurs et agricultrices.

Les 10 candidats les plus prometteurs seront sélectionnés en fonction de la qualité et de la viabilité de leur projet. Ils auront l’opportunité de bénéficier d’un reportage photographique et vidéo sur leur exploitation, suivi d’un vote du public pour déterminer les 3 lauréats.

Les candidatures ouvertes jusqu’au 10 mai

Pour candidater, il suffit d’être récemment installé (entre le 1er janvier 2019 et le 1er décembre 2023) et d’avoir lancé un projet innovant incluant la technologie sur les volets suivants :

réduction de l’empreinte environnementale

efficacité et rentabilité de l’activité agricole

amélioration de la qualité de vie des agriculteurs

développement d’innovations technologiques dans le domaine agricole

qualité de la production (goût, conservation,…)

Pour en savoir plus : www.graines-agriculteurs.fr

Le concours est organisé par Terres Innovantes, le fonds de dotation de Jeunes Agriculteurs, en lien avec les partenaires historiques de l’agriculture : le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Phyteis, Crédit Agricole, Groupama, Total Energies, Nestlé, Lidl, McDonald’s France la Confédération Nationale de l’Elevage, la Fondation Avril,l’Académie d’Agriculture de France et Axema.