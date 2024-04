Service civique écologique : c’est parti !

90 % des jeunes se disent préoccupés par le changement climatique dont 51 % considèrent ce sujet comme première source d’inquiétude (IFOP, 2022). Le Gouvernement français estime donc nécessaire d’offrir aux jeunes des opportunités d’engagement en phase avec cet enjeu prioritaire. Comme annoncé par Gabriel Attal dans sa déclaration de politique générale, en janvier 2024, la création du Service civique écologique est désormais en cours d’élaboration. Objectif ? Proposer d’ici 2027 à 50 000 jeunes entre 16 et 25 ans de s’engager concrètement, pendant 6 à 12 mois, en faveur des différentes dimensions de la transition écologique auprès d’associations, de collectivités ou d’opérateurs publics.

Le déploiement du programme « Service civique écologique, la jeunesse s’engage pour la planète » a été discuté ce lundi 8 avril 2024, avec le ministre Christophe Béchu et la ministre déléguée Sarah El Haïry. Le temps d’une table ronde, ils ont réuni les parties prenantes du futur Service civique écologique : l’Agence du service civique, une association (LPO), une entreprise publique (ENEDIS), une collectivité (président d’Eco Maires), un jeune en service civique et le Medef devant plus de 150 personnes représentant le monde associatif, les entreprises, les collectivités, les opérateurs de l’Etat et des jeunes en service civique. Cet événement lance officiellement la dynamique autour de la co-construction de ce programme novateur.

Au-delà des premières annonces sur le contour du dispositif , cette table ronde a été l’occasion de lancer des groupes de travail avec les partenaires du service civique écologique. Le but est de :

Mieux comprendre les besoins et les envies des jeunes en matière d’engagement pour l’écologie ;

Identifier de nouvelles structures d’accueil et de nouvelles missions afin de cibler des actions et des acteurs dans des champs encore inexplorés ou sous-exploités ;

Élaborer un socle de connaissances et de compétences communes aux volontaires en service civique écologique (VSCE). Celui-ci pourra notamment aboutir à l’obtention d’un brevet (PSC1) de l’engagement écologique (conçu à partir des apprentissages réalisés à travers l’expérimentation des « premiers secours pour la planète », co-portée par le CNRS et l’Institut de l’Engagement). De plus, ce dispositif a été conçu comme un continuum de l’engagement qui implique de penser l’avant et l’après pour les jeunes en Service civique écologique.

Planning de lancement

Lancement dès juin 2024 des 1 000 premiers ambassadeurs de la transition écologique

Dès cette année, 1 000 ambassadeurs du service civique écologique seront formés et déployés à travers le pays pour sensibiliser d’autres jeunes, notamment dans des quartiers prioritaires et en zones rurales, sur l’importance de s’engager en faveur du climat via le service civique écologique.

Ces jeunes ambassadeurs auront pour mission d’encourager leurs pairs à rejoindre le service civique écologique, une initiative conjointe du Gouvernement, de l’ADEME et de l’association Uniscité.

La première cohorte de 100 jeunes sera lancée dès le mois de juin, avec une montée en puissance prévue tout au long de l’année. Avec 1 000 jeunes ambassadeurs, ce sont potentiellement 100 000 jeunes qui pourront être touchés pour rejoindre cette initiative d’engagement écologique.

Les contours du service civique écologique

Le service civique écologique proposera des missions en lien avec les objectifs de la planification écologique. Ces missions seront proposées par un large panel de structures : associations, collectivités territoriales, opérateurs de l’Etat, entreprises publiques de la transition écologique (RATP, Enedis…).

Afin d’atteindre l’ambition des 50 000 missions proposées d’ici 2027, la montée en charge sera progressive avec plus de 10 000 jeunes pour l’année 2025 et près de 19 000 en 2027.

Le service civique écologique est pensé comme le pilier d’un continuum plus large de l’engagement environnemental et pourra être poursuivi via d’autres dispositifs d’engagement (jeveuxaider.fr, volontariat international…).

Eléments de calendrier :

8 avril 2024 : événement de lancement du service civique écologique ;

Avril – Juin 2024 : groupes de travail avec les partenaires pour construire les engagements qualitatifs et quantitatifs de chacun ;

Juin 2024 : lancement de la campagne nationale de recrutement et cohorte des 100 premiers ambassadeurs de la transition écologique ;

Septembre 2024 : premiers contrats de service civique écologique ;

Automne 2024 : 1 000 ambassadeurs recrutés et déployés.

La création d’un tremplin vers l’emploi avec l’engagement du MEDEF de fournir à chaque jeune en service civique écologique qui le souhaite une offre d’emploi vert.

Le service civique écologique se veut un dispositif d’engagement et non d’insertion dans l’emploi. Toutefois, dans l’optique d’orienter les jeunes passés par ce dispositif vers les emplois verts s’ils le souhaitent, le Gouvernement, en collaboration avec le MEDEF, s’engage à proposer à chaque jeune issu du service civique écologique une offre d’emploi ou de stage dans les secteurs de la transition écologique. Terra Academia s’engage également pour construire ce tremplin vers l’emploi dans les territoires.