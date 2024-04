YNOV Campus lance son Mastère BIM

En marge du BIM World et à l’occasion d’un événement dédié, Ynov Campus (1) annonce le lancement de son nouveau parcours de formation Bac +5 en bâtiment numérique

Révolutionnant le paysage de l’enseignement supérieur en ingénierie et architecture, Ynov Campus, acteur majeur de l’enseignement supérieur veut se positionner à l’avant-garde avec le lancement de son parcours de formation inédit Bac +5 en Bâtiment Numérique, marquant un tournant décisif dans la préparation des futurs leaders de la construction durable et intelligente.

Qu’est-ce que le bâtiment numérique ?

Le domaine du bâtiment numérique repose sur l’utilisation de technologies numériques avancées telles que le BIM (Building Information Modeling), les jumeaux numériques et les smart buildings pour transformer les méthodes traditionnelles de conception, de construction, et de gestion des bâtiments. Ces technologies permettent une planification plus précise, une collaboration accrue entre les intervenants, ainsi qu’une gestion optimisée des ressources, ouvrant la voie à des constructions plus durables et éco-responsables.

Pourquoi choisir le parcours Bac +5 en bâtiment numérique d’Ynov ?

Ce programme vise à doter les étudiants des compétences nécessaires pour conduire des projets de construction innovants, intégrer les principes du smart building, et optimiser numériquement toutes les phases du cycle de vie d’un bâtiment. Cette formation est une réponse directe à la demande croissante de professionnels qualifiés dans ce secteur en plein essor, promettant aux diplômés non seulement une carrière évolutive mais aussi l’opportunité de contribuer à un avenir plus durable, dans l’industrie de la construction.

Les apports du bâtiment numérique

Le bâtiment numérique offre de multiples avantages, tels que l’amélioration de l’efficacité par la réduction des erreurs et des retards, une meilleure gestion des ressources, une collaboration facilitée entre les différents acteurs d’un projet, ainsi qu’une maintenance et une gestion du bâtiment améliorées grâce à un suivi en temps réel et à des données précises. Ces bénéfices sont au cœur de cette formation qui s’engage à former les leaders de demain dans le secteur de la construction numérique.

Pour plus d’informations sur le parcours Bac +5 en Bâtiment Numérique et les modalités d’inscription rendez-vous :

Sur le stand YNOV du BIM World, au parc des expositions Paris, du 3 au 5 avril ;

Au HUB d’Eicar Paris, pour évoquer les liens directs entre formation et secteur en mutation, à l’heure de la digitalisation de la construction, le 3 avril à 18h , 1 Allée Allain Le Prest, à Ivry-sur-Seine ;

, 1 Allée Allain Le Prest, à Ivry-sur-Seine ; Sur le site internet www.ynov.com

(1) Ynov Campus est un établissement d’enseignement supérieur privé qui propose une gamme de formations dans les domaines de l’informatique, du numérique, du design, de l’audiovisuel, des jeux vidéo et du marketing.