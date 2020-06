ChangeNOW lance les « Live Pitches »

Dans la continuité de leur tribune d’appel au soutien financier des entreprises de la transition, ChangeNOW lance les Lives Pitches en ligne avec Ashoka, Katapult Accelerator, Impact Founders et GIIN afin de réunir les entrepreneurs pour la planète et les financeurs d’impact. Objectif ? Permettre de maintenir un lien dynamique et qualifié entre acteurs de l’écosystème en vue de poursuivre et d’accélérer les projets alors que la crise Covid a mis un stop à nombre d’activités.

ChangeNOW a été créé en 2017 avec la mission d’accélérer la transition vers un monde plus durable en aidant les solutions à passer à l’échelle. Il rassemble chaque année le meilleur des innovations positives venues du monde entier lors du ChangeNOW Summit pour les connecter à des investisseurs, grands groupes, talents, médias, pouvoirs publics et citoyens. La dernière édition, qui s’est tenue fin janvier au Grand Palais, l’événement avait organisé 250 sessions de pitch sur 3 jours pour des startups en recherche de 400 millions d’euros.

L’objectif de ces Live Pitches en ligne est d’organiser une rencontre de qualité entre des changemakers à haut potentiel, porteurs de solutions concrètes et en recherche de fonds pour passer à l’échelle, et des investisseurs en recherche de deal-flow qualifié, dans une période où les opportunités de rencontres et de networking ont été réduites à néant. Le rôle de ChangeNOW est donc de pré-qualifier, de rassembler et d’orchestrer ces rencontres, grâce à une lecture fine et une connaissance accrue de l’écosystème.

Pour candidater, les entrepreneurs d’impact doivent obligatoirement :

– Adresser au moins l’un des Objectifs de Développent Durable (ODD)

– Être en recherche de fonds

Les entrepreneurs d’impact ont jusqu’au 15 juin 2020 pour s’inscrire .

Les investisseurs, business angels, fonds, fondations et grands groupes intéressés qui s’inscrivent, peuvent bénéficier d’un accès exclusif à une sélection de solutions internationales à impact positif qualifiées, en levée de fonds. Ils auront la possibilité d’accéder à la liste et de réserver des RDV avec les solutions des thématiques en amont selon leurs critères (stade de développement, ODD, thème abordé…).

Le format des Live Pitches est le suivant :

– Les Live Pitches se dérouleront en ligne le 2 juillet 2020 ;

– 10 solutions sont sélectionnées par thématique ;

– Les changemakers ont 4 minutes pour pitcher, suivi de questions-réponses avec le panel ;

– Toutes les sessions se déroulent en anglais.