Une nouvelle hotline d’innovation pour faciliter la relance

Pour faciliter la relance, les Carnot et le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation lancent une hotline rapide et directe pour l’innovation. Les entreprises seront mises en relation, en moins de 48h, avec des experts compétents et pourront recevoir des propositions d’applications de technologies faites par un institut Carnot.

Dans le contexte actuel d’urgence économique, se pose un enjeu majeur, celui de la remontée en puissance de l’ensemble des activités du pays : industries, réseaux, BTP, transports, tourisme, culture, services publics et privés, commerce, artisanat… Face à ce défi, l’innovation sera plus que jamais nécessaire pour les entreprises.

Les innovations par temps de crise et de résilience se caractérisent principalement par des transferts de technologies d’un secteur à l’autre, par l’activation de technologies existantes non encore utilisées, ainsi que par la combinaison de technologies simples, permettant des solutions rapides, largement diffusables et à coûts maîtrisés.

Dans une situation contrainte et afin de répondre aux nouvelles attentes des entreprises, la coopération avec les acteurs de la R&D, vecteur d’accélération de l’innovation, est plus que jamais nécessaire. Ces collaborations permettent l’accès aux meilleurs talents et compétences et de répondre rapidement, par l’optimisation des capacités de production et de distribution, à l’urgence du défi.

Face à l’ampleur des besoins, les Carnot, avec leur réseau de 39 instituts et de 35 000 chercheurs, s’associent avec le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation qui rassemble une centaine de groupes, grandes entreprises et ETI, leaders d’envergure internationale, pour mettre en place une hotline permettant des contacts ultra-rapides entre eux. L’objectif est double.

Pour les entreprises, il s’agit de pouvoir connaître rapidement les meilleures technologies disponibles ou avoir un avis d’expert sur le choix technologique en étant mises en relation avec des experts des instituts scientifiques et techniques les plus compétents sur le sujet. En général, une première réponse se fait sous 24 h à 48 h.

Pour les centres de recherche et technologie, l’objectif est de faire connaître aux entreprises les applications possibles de technologies de leur champ d’expertise particulièrement simples et rapides à mettre en œuvre pour répondre à des problématiques post Covid-19.

Les innovations attendues portent sur la résolution rapide des multiples problèmes que pose la reprise de l’activité dans le contexte post Covid-19 : produits et services nouveaux, … mais surtout l’adaptation de ceux existant à la nouvelle réalité (faible coût, industrialisation et montée en production très rapide, rapport prix-efficacité encore meilleur…).

L’Association des instituts Carnot jouera le rôle d’interface unique entre les demandes d’expertises venant d’entreprises pour les mettre en contact avec les instituts les plus compétents par rapport aux sujets posés. Le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation fera connaître les propositions d’application faites par des instituts de recherche aux entreprises potentiellement intéressées.

