Se former au numérique : l’enjeu des politiques publiques

Peu à peu, l’enjeu de la transformation publique est devenu évident et dans les territoires, les administrations locales se sont progressivement dotées de moyens. Il n’en reste pas moins d’importants blocages. L’un de ceux-ci est clairement l’enjeu de compétences. Gilles Babinet lance des MOOC de formation en ligne qui démarrent aujourd’hui. La modernisation de l’Etat n’est-elle pas le prélude à une nouvelle forme d’action publique, un nouveau contrat avec les citoyens ?

Gilles Babinet a commencé à travailler sur les politiques publiques numériques à l’Institut Montaigne dès 2011 au sein du premier Conseil national du numérique qu’il a présidé. La compétence d’entrepreneur qu’il avait cultivée durant 25 ans a évolué vers celle des enjeux des politiques publiques numériques. C’est devenu sa forme d’engagement, pensant que nous avons besoin d’Etat, de temps long. Mais pas d’un Etat bureaucratique à outrance, au point d’en générer une part importante d’arbitraire : un Etat moderne, un mélange de proximité, de respect, et d’engagement.

Peu à peu, l’enjeu de la transformation publique est devenu évident et dans les territoires, les administrations locales se sont progressivement dotées de moyens. Il n’en reste pas moins d’importants blocages. L’un de ceux-ci est clairement l’enjeu de compétences. Tout aussi bien au niveau des agents que des élus, des agents ne cessent de réclamer un besoin d’évoluer, tout en ne sachant pas où et comment se former à la transformation digitale.

Et il est vrai que s’il existe des cours de code, des cours d’innovation, même si les plus grandes formations administratives se targuent d’enseigner l’accélération numérique, les formations qu’elles proposent restent bien en deçà de ce que l’on serait en droit d’attendre pour permettre à un agent de lancer une initiative de transformation en confiance.

Gilles Babinet explique : « Je me souviens très bien du jour où ça m’a pris, j’étais avec des hauts fonctionnaires pour évoquer ce sujet de formation. L’idée d’une formation faisait consensus, mais aucune administration, aucun véhicule administratif ne semblait prêt à sauter à l’eau. S’il y a quelques années on m’avait dit que je me consacrerais un jour à ce sujet, je ne l’aurais pas cru. »

Mais finalement, pourquoi l’Etat devrait-il rester obsolète, dépassé et semblable à une fonction du passé ? Sa modernisation n’est-elle pas le prélude à une nouvelle forme d’action publique, un nouveau contrat avec les citoyens ?

Gilles Babinet s’est mis au travail ; des tonnes de gens l’ont aidé, ont donné du temps pour créer des contenus qui ont du sens. Ils ont transformé une pièce de leur appartement en studio de production vidéo. Ils ont créé une petite équipe avec Anna, Barkai, Julie, Marie. Ils ont fait et refait, le tout. Chaque vidéo a fait l’objet d’un gros travail de post production. Deux années de travail …

Aujourd’hui, le lancement de cette formation est en ligne, à travers laquelle l’équipe a souhaité y emmener les gens dans un cycle en 4 étapes : histoire du numérique, technologies, politiques de demain, management.

L’objectif est avant tout de permettre de passer à l’action ; c’est pourquoi la démarche est concrète et pragmatique.

Le MOOC vient d’être mis en ligne et c’est une formation agrée pour les élus par le ministère de l’intérieur. Des webinars qui introduisent des chapitres phares seront organisés toutes les semaines, le prochain étant “Comment le transport public est-il en train d’être révolutionné avec le numérique ?” le mardi 17 novembre à 13h30.

