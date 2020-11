Concours national de design : Inventer l’espace de travail de demain

L’école La Fontaine lance son concours national de design 2020 sur le thème : « Inventer l’espace de travail de demain ». Avec la crise sanitaire, les méthodes de travail ont changé subitement, et nous avons dû nous adapter à un nouveau mode de vie. Les designers jouent un rôle de premier plan dans cette transformation de la société : ce sont eux qui imaginent nos espaces, nos objets et nos images, et qui trouvent des solutions pratiques aux problèmes de la vie quotidienne.

C’est donc pour faire participer les designers à cette remise en question et à ce besoin de renouveau que l’école La Fontaine organise son concours national sur le thème « Inventer l’espace de travail de demain ». Ouvert aux étudiants et aux professionnels du design, cette initiative a pour but de faire émerger de nouvelles problématiques et solutions, mais aussi de mettre en avant les designers, et de les aider à échanger et à élargir leur réseau.

Un concours pour imaginer l’avenir et se faire connaître

Le concours de l’école La Fontaine est ouvert aux étudiants, amateurs et professionnels du design, quelle que soit leur spécialité, résidant en France. Le concours est entièrement gratuit. Les participants·es et lauréats gardent la propriété intégrale de leurs travaux pour le concours. Les participant·es doivent proposer un projet correspondant au thème « Inventer l’espace de travail de demain », dans les domaines Graphisme, Produit, ou Espace.

Pour donner la chance à chacun de décrocher un prix, quel que soit son niveau, le concours est organisé en trois catégories :

Catégorie étudiant et jeunes diplômés. Pour concourir dans cette catégorie, il faut fournir un justificatif (carte étudiante, certificat de scolarité, diplôme daté de moins d’un an).

Catégorie amateurs et professionnels. Aucun justificatif n’est demandé.

Le coup de cœur du public. Il sera décerné aux personnes qui auront cumulé le plus de partages et de « likes » sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et LinkedIn).

Cinq prix seront décernés dans chaque catégorie, avec de nombreux cadeaux et lots à gagner, dont des tablettes XP Pen Artist, des logiciels Clip Studio Paint Pro, des kits de bienvenue Géant des Beaux-Arts, et des chèques-cadeaux Géant des Beaux-Arts.

Les inscriptions s’effectuent en remplissant le bulletin d’inscription en ligne. Ensuite, les participants·es doivent envoyer leur projet à l’adresse concours@ecolelafontaine.fr. Pour que leur projet soit validé, il doit respecter le cahier des charges suivant : rendu PDF au format A3 avec nom et prénom visibles sur chaque page ; 3 planches minimum et 8 planches maximum ; résolution de 300 Dpi.

Le projet peut être accompagné d’une vidéo si nécessaire.

Le jury de professionnels évaluera chaque projet selon divers axes, en fonction du domaine dans lequel il s’inscrit. Les membres du jury examineront notamment l’esthétique, le concept global, la valeur du design, la qualité écologique, l’ergonomie et la valeur pratique et symbolique. Ils prendront également en compte la fonctionnalité du projet, sa viabilité, sa qualité technique et son degré d’innovation et de durabilité.

Pour Mathieu Rouget, fondateur de l’école de design La Fontaine, « L’objectif de notre concours de design est de faire émerger de nouvelles idées, d’anticiper l’avenir, et de développer la notoriété des designers débutants et confirmés. »

Règlement complet du concours

Dates à retenir :

Jusqu’au 31 janvier 2021 à 23h59 dernier délai : envoi des projets.

20 février 2021 : fin de la délibération et publication des résultats.

1er mars 2021 : remise des prix à distance, avec diffusion d’une vidéo de présentation des gagnants sur les réseaux sociaux.

Inscription au concours : https://www.ecolelafontaine.fr/concours-formulaire-inscription/