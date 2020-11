Microbiologie : Kenya Honda (Japon) lauréat du Prix UNESCO Carlos J. Finlay

Le professeur Kenya Honda du département de microbiologie et d’immunologie de l’Ecole de médecine de l’Université Keio (Tokyo), est le lauréat du Prix Carlos J. Finlay 2020 de l’UNESCO pour la microbiologie.

Kenya Honda est professeur au département de microbiologie et d’immunologie de l’école de médecine de l’université Keio, à Tokyo, au Japon, et également chef d’équipe du laboratoire d’homéostasie intestinale du centre RIKEN pour les sciences médicales intégratives (IMS), à Yokohama, au Japon. Il a obtenu son doctorat en médecine à l’école de médecine de l’université de Kobe et son doctorat à l’école de médecine de l’université de Kyoto au Japon. Il a travaillé sur l’identification des membres spécifiques du microbiote intestinal qui ont un impact profond sur le système immunitaire.

Il a reçu le prix NISTEP en 2013, le prix Gottfried Wagener en 2014 et le prix Bälz en 2016. Il est co-fondateur scientifique de Vedanta Biosciences et membre du conseil consultatif scientifique de Science Translational Medicine.

Le prix Carlos J. Finlay récompense sa contribution exceptionnelle au domaine de la microbiologie, plus particulièrement pour ses recherches sur le microbiote et son impact sur le système immunitaire dans diverses maladies.

En effet, l’homme ne peut survivre sans ses microbes. Avec près de deux kilos de bactéries dans le ventre – soit 100 000 milliards de microorganismes – chacun peut, grâce à ce microbiote intestinal, non seulement assimiler ce qu’il mange mais recevoir des signaux qui modulent l’immunité, l’inflammation, la résilience des cellules.

La flore joue un rôle déterminant dans notre immunité : 70% des cellules immunitaires sont situées autour de l’intestin. Elle conditionne également la bonne assimilation des aliments, participe à la fabrication des vitamines B et K, facilite la digestion des protéines et du lait, et dégrade une partie du cholestérol. Quatre familles de bactéries sont dominantes et incontournables et leur disparition semble signer l’installation de maladies.

L’équipe du Dr Honda a développé et perfectionné un conduit gnotobiotique descendant qui intègre des techniques de culture anaérobie très efficaces avec la génération suivante de séquençage et de modèles animaux gnotobiotiques. Cette innovation permet le dépistage et le test directs des microbes effecteurs car les membres du microbiote intestinal coopèrent souvent en tant que communauté pour produire des métabolites qui affectent la physiologie de l’hôte. Le Dr Honda a ainsi pu identifier les membres du microbiote qui entraînent des types spécifiques de réponses immunitaires adaptatives.

Kenya Honda a été choisi par la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, sur la base des recommandations d’un jury international composé d’experts en microbiologie.

Créé en 1977 à l’initiative de Cuba, le Prix Carlos J. Finlay de l’UNESCO est doté de 10 000 dollars.

