Lancement du Mandat du Climat : sensibiliser aux enjeux du changement climatique

L’association La Fresque du Climat (1) qui se veut un outil clé de la conscientisation sur les enjeux du dérèglement climatique, lance un important dispositif auprès des élus locaux, le Mandat du Climat.

Face à l’urgence climatique, des centaines de milliers de Français ont manifesté par leur vote aux dernières élections municipales l’importance de se saisir de cet enjeu climat au niveau local.

Le Mandat du Climat consiste à animer un atelier La Fresque du Climat, exclusivement pour les élus locaux. A travers cet atelier pédagogique et interactif composé de 42 cartes issues des rapports du GIEC, les élus prennent conscience de la signification du changement climatique et de ses conséquences pour leur territoire et cela leur permet d’esquisser des actions à fort impact, tout en y associant les acteurs du territoire.

« Ce qui est remarquable dans le principe de ces ateliers pensés et animés par La Fresque du Climat, c’est l’enthousiasme qu’ils parviennent à susciter : on y trouve le bonheur de comprendre, de faire ensemble, de déployer sa créativité – tout ça autour et sans rien dénier ni de la gravité de la situation ni de l’urgence d’agir efficacement, solidairement et de manière éclairée. Il y a de la joie à rouvrir les possibles – bravo et merci pour cette incroyable initiative » déclare Grégory Doucet, Maire de Lyon.

Comprendre l’enjeu climatique est capital pour agir

En portant le projet au sein des conseils municipaux ou communautaires, les élus peuvent être un levier déterminant de la mobilisation de tous. A l’échelon local, ils sont un maillon essentiel pour sensibiliser la population et la faire adhérer aux transformations nécessaires.

La compréhension des enjeux est la première condition d’une action efficace mais aussi de l’acceptation sociale des mesures importantes à prendre.

De nombreux maires mettent en place des actions pour transformer leurs villes mais ces actions sont parfois mal acceptées par la population, qui ne comprend pas forcément les enjeux climatiques. Laurent Brosse, Maire de Conflans-Sainte-Honorine, l’a bien compris » La Fresque du Climat permet une prise de conscience vertigineuse des enjeux climatiques et de travailler sur ce qui peut être fait collectivement et individuellement « .

La Fresque prévoit un million de personnes sensibilisées d’ici à fin 2021. Depuis sa création en 2018, la Fresque du Climat a déjà sensibilisé plus de 100 000 personnes grâce à sa communauté de 5000 animateurs et animatrices. De nombreuses organisations telles qu’EDF, Suez, Bouygues, TF1, des écoles du supérieur comme l’ESSEC ou encore des personnalités comme Nicolas Hulot, Jean-Marc Jancovici, Président du Shift Project, mais aussi Valérie Masson-Delmotte du GIEC, recommandent et soutiennent cet outil, car ils ont compris qu’il permet de déployer une connaissance vulgarisée pour tous et de manière rapide.

(1) La Fresque du Climat est une association de loi 1901 fondée en 2018 par Cédric Ringenbach. Sa mission est de diffuser l’outil, « La Fresque du Climat », dont la vocation est de sensibiliser un maximum de personnes dans le monde à la compréhension des phénomènes et des enjeux du changement climatique. Depuis sa création, 100 000 personnes ont été sensibilisées et elle a permis de développer une communauté de 5 000 animateurs, de 55 référents internationaux dans 45 pays et traduit son jeu en 22 langues.