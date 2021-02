Technologies immersives et arts numériques : Appel à résidence

Laval Virtual et le Festival Stereolux lancent un appel pour proposer un programme de résidences croisées autour des technologies immersives et des arts numériques.

Les mondes virtuels peuvent imiter le réel, mais peuvent aussi complètement s’extraire de ses limites, le virtuel ayant ses propres codes. Il est alors intéressant de repenser ces codes au regard des différents espaces virtuels possibles, mais également de considérer le public entrant en contact avec ces mondes.

La prise en compte du vécu des spectatrices et spectateurs dans ces mondes nous amène à parler d’environnements. L’être humain parcourt différents environnements et y vit. Certains peuvent paraître familiers tandis que d’autres sont déroutants, ou surprenants.

La création d’environnements virtuels peut permettre de repenser ces sensations en nous apportant un autre regard sur ce que nous vivons, et ainsi ouvrir d’autres espaces de réflexion afin de repenser notre vécu de manière plus consciente.

Ce programme est centré sur la phase d’écriture, de recherche artistique et d’expérimentation, et cible donc des projets constituant une étape de travail et pas nécessairement la phase finale de création. Son objectif est de permettre aux artistes accompagnés de profiter de moyens (espaces, matériel) et d’expertises pour découvrir des technologies immersives et interactives, tester leurs possibilités et leurs potentielles applications artistiques, et commencer à imaginer le développement de premiers prototypes et pistes créatives. Il ne vise pas à la finalisation de projets diffusables, mais bien à nourrir une réflexion artistique en amont de la phase de création et de production.

Ce programme fera bénéficier à un ou plusieurs artistes des temps de résidence et d’échange avec des experts leur permettant d’imaginer un projet de création artistique faisant appel à des technologies immersives et interactives. Il vise :

à développer les réflexions autour de l’utilisation de ces technologies de réalité virtuelle et mixte comme médium artistique ;

à faire émerger de nouvelles propositions artistiques originales permettant d’explorer leur potentiel créatif ;

à accompagner la montée en compétence des artistes sur ce type de technologies.

Thématique 2021 : Environnement virtuel

Les projets peuvent s’axer sur plusieurs sujets tel que :

Le vécu dans l’environnement virtuel

Les codes du virtuel dans un environnement

Les jeux d’illusions entre environnement réel et environnement virtuel

Les questions d’environnements au regard de notre société

Les environnements parallèles, multi-facettes, complémentaires, hybrides.

La présence dans un environnement virtuel, et présence sociale multi-utilisateur·rice.

Cet appel préfigure la thématique du festival Recto VRso 2022 : Environnement réel / environnement virtuel.

Le collectif ou l’artiste lauréat bénéficieront d’un accueil en résidence de trois semaines (deux semaines à Stereolux, une semaine au Laval Virtual Center) et d’une enveloppe financière d’un montant total maximum de 6000€ HT destiné à couvrir les frais liés aux résidences, de l’achat de matériel et une rémunération.

Date limite de candidature : 8 mars 2021

Plus d’informations

Photo d’en-tête : Terra Incognita 2010, de Miguel Chevalier – Œuvre de réalité virtuelle générative et interactive Logiciel : Claude Micheli (capture d’écran).

Avec nos chaleureux remerciements à l’artiste.