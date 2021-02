« Les microbes le monde et nous » : Marc-André Selosse, nouveau lauréat du Prix François Sommer Homme Nature 2020

Comprendre notre dépendance au monde vivant pour mieux appréhender les crises d’aujourd’hui et de demain : Marc-André Selosse, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, est lauréat du Prix François Sommer Homme Nature 2020.

Pour sa quatrième édition, le Prix François Sommer Homme Nature (1) est décerné par le jury à Marc-André Selosse, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle et dans plusieurs universités à l’étranger, un des spécialistes mondiaux des mycorhizes, symbioses entre racines des plantes et champignons du sol.

À travers ses recherches, Marc-André Selosse insiste sur l’importance des champignons et des microbes pour voir et comprendre le monde. De la même façon que les plantes dépendent des champignons et créent grâce à eux des réseaux d’entraide avec d’autres plantes, l’espèce humaine est dépendante du monde vivant. Mais ces liens aux écosystèmes et avec les autres Hommes nous sont souvent invisibles.

“Cessons de voir le monde comme constitué d’organismes et d’espèces, c’est l’interaction qui bâtit le monde ! Prendre davantage conscience de nos interdépendances nous aidera à mieux appréhender notre empreinte écologique.”

Investi en formation des enseignants et auteur de plusieurs livres de vulgarisation, Marc-André Selosse plaide pour une vision élargie et pleinement consciente de notre place dans le monde. Il incarne parfaitement l’esprit des Professeurs du Muséum : enseigner et rechercher, certes, mais aussi vulgariser pour un large public. Il considère qu’il n’est pas de liberté sans capacité à réfléchir, ni sans une connaissance minimale des données des disciplines majeures – dont la biologie – pour l’alimentation, la sexualité, la santé et l’environnement.

Marc-André Selosse préside également « Biogée », une fédération d’associations et de sociétés scientifiques pour défendre les apports des sciences et technologies du vivant, de la santé, de la Terre et de l’environnement dans les crises auxquelles se trouve confrontée la société française, pour « remettre les sciences naturelles au cœur de la société ».

En lui décernant ce prix, le jury réaffirme la nécessaire revalorisation du rôle du scientifique-vulgarisateur dans l’éclairage des débats qui secouent nos sociétés et peuvent aider à reconstruire notre lien à la nature.

Pour illustrer ses propos et fortes convictions, une série originale de courtes interviews vidéo a été réalisée à l’issue de la cérémonie, avec le soutien du Muséum national d’Histoire naturelle : « Les microbes, le monde et nous : neuf chroniques pour comprendre ces interactions qui créent la vie ».

Marc-André Selosse est l’auteur de trois livres « La symbiose : structures et fonctions, rôle écologique et évolutif » (Editions Vuibert, 2000) devenu un classique, « Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » (Actes sud, 2017, traduit en 5 langues), « Les goûts et les couleurs du monde, Une histoire naturelle des tannins, de l’écologie à la santé », (Actes sud, 2019) qui a reçu en novembre 2020 le Prix 2020 Mange, Livre !

(1) La Fondation François Sommer œuvre pour la protection de la biodiversité et une utilisation respectueuse des ressources de la nature dans un objectif de développement durable. Créé en 2012, le Prix Homme Nature, doté de 50 000 €, récompense tous les deux ans, un(e) scientifique ou une équipe de scientifiques de dimension internationale dont les travaux de recherche pluridisciplinaires présentent des perspectives innovantes et prometteuses en matière de relations entre l’homme et la nature.