Impact environnemental des livraisons e-commerce : lancement d’une consultation en ligne

Les consommateurs connaissent-ils vraiment l’impact environnemental de la livraison de leurs achats en ligne ? De telles informations seraient-elles susceptibles d’orienter leurs comportements : la nature de leurs achats, mais aussi le choix du lieu et le délai de livraison des biens commandés ?

C’est pour répondre à ces questions que la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux constituée au sein de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, présidée par Jean-François Longeot, lance une consultation en ligne.

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a décidé la création d’une mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, premier volet de son programme de contrôle pour l’année 2021.

Le commerce en ligne est en plein essor depuis plusieurs années, et plus encore sous l’effet de la crise sanitaire que nous traversons. Ce secteur fortement émetteur de pollution atmosphérique du fait des flux de déplacements induits par les livraisons constitue donc un point d’attention pour la mission : Le secteur des transports est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre en France ; 20 % de ses émissions sont liées au trafic des poids lourds.

Face à ce constat, l’objectif de cette mission d’information est de proposer des pistes d’action pour accélérer la transition écologique du transport de marchandises et réduire son impact environnemental. Ainsi, afin de mesurer la sensibilité du consommateur aux problématiques environnementales et de mieux comprendre si cette dimension est prise en compte dans ses choix, Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau, rapporteurs de la mission, ont souhaité lancer une consultation ouverte.

Simple et rapide, cette consultation prend moins d’une dizaine de minutes. Elle est ouverte jusqu’au 23 avril 2021 et disponible à cette adresse : https://senat.limequery.org/625965?lang=fr .

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement