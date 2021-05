« Changer de monde » : lancement de la campagne citoyenne du MFRB

Le Mouvement français pour un revenu de base (MFRB) lance sa campagne nationale “Changer de monde” pour promouvoir l’initiative citoyenne européenne pour un revenu de base inconditionnel et suffisant, à l’occasion de la journée de l’Europe ce 9 mai.

Cette campagne est visible sur le site changerdemonde.org. Elle se compose de douze visuels qui nous projettent dans un monde futur où le revenu de base a été instauré. Elle pointe certaines absurdités de nos systèmes économique et de protection sociale actuels : par exemple, le chômage grandissant, les emplois “vides de sens”, l’impossibilité d’accéder aux minimas sociaux dès l’âge de 18 ans, ou encore la course quotidienne contre la montre. Plusieurs organisations soutiennent d’ores et déjà cette campagne, comme le Mouvement Utopia, la revue Multitudes ou encore le collectif Un projet de décroissance.

Le MFRB a choisi de lancer cette campagne ce 9 mai, journée de l’Europe. Les institutions européennes ouvrent ce même jour une grande conférence qui invite les citoyens et citoyennes européen·nes à s’exprimer sur l’avenir de l’Europe. Le MFRB et les autres mouvements qui portent la proposition d’instaurer un revenu de base ont fait entendre leur voix à cette occasion.

L’épidémie de Covid-19 a remis au centre des débats la proposition d’instaurer un revenu de base universel et inconditionnel. De nombreux articles sont parus sur le sujet ces derniers mois, et Courrier International y a consacré un dossier complet dans le numéro paru le 8 avril 2021. Ce contexte rend d’autant plus importante l’initiative citoyenne européenne sur le revenu de base qui est en cours depuis le mois de septembre 2020 et jusqu’en mars 2022.

En savoir plus sur « Changer de monde »

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement