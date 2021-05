Blue Innov Live : la nouvelle Web TV consacrée à l’innovation maritime

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique lance une nouvelle émission Web TV consacrée à l’innovation maritime, en partenariat avec l’hebdomadaire « Le Marin ». Le Pôle Mer Bretagne Atlantique, pôle de compétitivité à vocation mondiale, s’attache depuis 2005 à dynamiser la capacité d’innovation des entreprises, ainsi qu’à développer la croissance et l’emploi sur des marchés porteurs de l’économie maritime.

Dans le contexte actuel de relance économique et de réindustrialisation, de transition écologique et de transformation numérique, dans lequel l’économie maritime et les territoires ont toute leur place, le pôle Mer Bretagne Atlantique lance le « Blue Innov Live », une émission live streaming d’un genre nouveau destinée à sensibiliser, tant le grand public que son écosystème, aux enjeux de l’innovation maritime.

Ce magazine bimestriel d’information, réalisé en partenariat avec l’hebdomadaire « Le Marin » et diffusé en direct, sera éclairé par un grand témoin et alternera entretiens, tables rondes, chroniques et reportages autour d’une thématique d’actualité maritime. Ses intervenants répondront également en direct aux questions du public.

Première ! Le mardi 25 mai 2022, depuis les studios rennais de l’agence « Rivacom », sur le thème de l’économie maritime circulaire qui abordera de nombreux aspects tels que les matériaux, les ressources biologiques, ou encore la pêche. Catherine Chabaud, député européen, en sera l’invitée principale.

Lien pour connexion : https://vimeo.com/545458448

