CNN lance « Call to Earth Day », une journée dédiée à la préservation de la planète

CNN lance « Call to Earth Day » le 10 novembre, une journée consacrée à l’environnement, au développement durable et à la préservation de la nature.

Lors de la dernière semaine du sommet de la COP26, CNN présentera différentes solutions environnementales et plusieurs projets venant du monde entier sur ses plateformes TV, numériques et sociales. Des écoles, organisations et particuliers qui participent à un changement positif de nos comportements environnementaux, sensibiliseront le public aux enjeux du développement durable à travers des actions concrètes pour garantir l’avenir de notre planète.

Au programme : sujets et reportages depuis les Etats-Unis, l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique Latine ; une émission spéciale de « Connect the World with Becky Anderson » présentée depuis l’Expo 2020 à Dubaï. Cette journée événement comptera aussi des interviews avec des personnalités qui contribuent à la préservation de l’environnement, notamment une discussion exclusive sur le changement climatique avec James Cameron, réalisateur, explorateur et témoignage Rolex.

Pour que les personnes puissent partager leurs activités, leurs promesses et autres contributions, CNN proposera tout au long de l’événement un site interactif. Celui-ci permettra de suivre les événements de la journée en direct et d’avoir accès à une série d’articles rédigés par des leaders de la préservation de l’environnement.

Les participants pourront partager leurs contributions et promouvoir leurs événements sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #CalltoEarth.

Toute personne souhaitant participer à la journée « Call to Earth » doit simplement s’engager à réaliser une action positive pour l’environnement le 10 novembre.

Mike McCarthy, Vice-président exécutif et Directeur général de CNN International explique : « Il n’y a rien de plus universel que la nécessité de lutter contre l’urgence climatique, et nous voulons utiliser les plateformes de CNN comme un appel au ralliement. « Call to Earth Day » est une nouvelle façon pour nous d’aider à dynamiser la discussion autour des questions fondamentales liées à l’environnement et de mettre en lumière les personnes qui se mobilisent et apportent du changement. Nous utiliserons également nos programmes d’information télévisés et digitaux pour inciter les dirigeants politiques et du monde des affaires à agir. »

La Journée « Call to Earth » s’inscrit dans le cadre du projet « Call to Earth« , une initiative majeure lancée par CNN en 2019 (dont UP’ Magazine est partenaire) et son initiative Perpetual Planet, mettant en avant les personnes engagées dans la préservation de notre planète. Au cours des deux dernières années, cette initiative primée a raconté des histoires sur des acteurs du changement, des visionnaires et des projets révolutionnaires qui ont un impact positif sur le monde.

Pour Ellana Lee, Senior Vice-Présidente et Directrice de la Rédaction de CNN Asie-Pacifique : « L’initiative « Call to Earth » nous a permis de mettre en lumière des personnes et des projets remarquables. Cette journée reprend cette initiative et la démocratise. Nous espérons qu’elle inspirera les jeunes et les communautés du monde entier à prendre des mesures concrètes et à jouer un rôle dans la résolution du plus grand défi de l’humanité. »

Le partenariat « Call to Earth » entre CNN et Rolex repose sur des valeurs communes. CNN défend depuis longtemps des causes majeures liées au développement durable et produit de nombreux reportages sur l’environnement. Rolex soutient les personnes et organisations qui contribuent à un monde meilleur à travers son initiative Perpetual Planet, son rattachement avec Mission Blue et son soutien de partenaires scientifiques.