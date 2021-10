A l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’Agence de la transition écologique (ADEME), en partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) et l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), annoncent le lancement de la 1ère édition des Trophées de l’Adaptation au Changement Climatique Life ARTISAN. Ces trophées sont décernés dans le cadre du projet ARTISAN, soutenu par le programme européen Life.

Lancé par l’ADEME et l’Office français de la biodiversité, ce concours est ouvert jusqu’au 10 novembre et s’adresse à l’ensemble des acteurs publics et privés (collectivités territoriales, agences nationales, universités publiques, ONG, entreprises…) ayant mis en œuvre, sur le territoire français, une action d’adaptation au changement climatique.

Un concours pour inciter les territoires métropolitains et des Outre-mer à s’adapter au changement climatique

Ce concours permet d’identifier et de mobiliser les acteurs de l’adaptation au changement climatique français. L’objectif est de récompenser les actions exemplaires et reproductibles d’adaptation au changement climatique qui s’appuient sur des solutions visant à développer des services écosystémiques favorisant la capacité d’adaptation des territoires, tout en préservant la biodiversité.

Le changement climatique et la biodiversité : deux thématiques indissociables

En France, les évolutions du climat portent sur une hausse des températures plus forte que la moyenne mondiale, des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, des modifications du régime des précipitations, avec des précipitations extrêmes comme des sécheresses extrêmes, une hausse du niveau de la mer et une intensification des cyclones. Ces impacts du changement climatique sont et seront très variables d’un territoire à l’autre, en métropole comme dans les Outre-mer, du fait du contexte géographique, socio-économique ou culturel.

Le changement climatique contribue également à l’érosion de la biodiversité : c’est le troisième facteur de modification de la nature selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Or les interactions entre les organismes vivants et leur milieu contribuent à réduire les impacts du changement climatique (effet rafraîchissant, ombrage, infiltration et rétention de l’eau, résistance aux phénomènes d’érosion…).

Les Solutions d’adaptation fondées sur la Nature (SafN) : une priorité pour les territoires français

Au-delà de la nécessité de réduire les émissions, s’adapter aux impacts du changement climatique et préserver la biodiversité sont prioritaires.

De plus en plus d’acteurs (État, scientifiques, collectivités territoriales, entreprises, ONG et associations…) s’engagent et privilégient la mise en œuvre de Solutions d’adaptation fondées sur la Nature (SafN). En effet, ces solutions s’appuyant sur les services rendus par les écosystèmes présentent l’intérêt de concourir aussi bien aux enjeux relatifs au climat qu’à ceux relatifs à la biodiversité. Ces actions visent à « protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité” (UICN).

Cette 1ère édition des Trophées de l’Adaptation au Changement Climatique Life ARTISAN met en lumière les acteurs de ces solutions innovantes !

CLOTURE DES CANDIDATURES : 10 novembre 2021

Pour en savoir plus : https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com/