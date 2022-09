Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-2000)

L’exposition « Parisiennes citoyennes » au musée Carnavalet nous entraîne dans une ambitieuse traversée historique, de la Révolution française jusqu’à la loi sur la parité, sur les traces des luttes que les femmes ont menées à Paris pour leur émancipation.

Le musée Carnavalet présente une synthèse inédite sur l’histoire et la mémoire des luttes pour l’émancipation des femmes en se concentrant sur l’histoire des féminismes à Paris.

Aux côtés de certaines figures incontournables, d’Olympe de Gouges à Gisèle Halimi, une large place est faite aux Parisiennes moins connues ou anonymes : citoyennes révolutionnaires de 1789, de 1830, de 1848, Communardes, suffragettes, pacifistes, résistantes, femmes politiques ou syndicalistes, militantes féministes, artistes et intellectuelles engagées, travailleuses en grève, collectifs de femmes immigrées…

Le parcours de l’exposition suit un fil chronologique qui commence avec la revendication du « droit de cité » pour les femmes, pendant la Révolution, et se clôt avec la loi sur la parité, en 2000. Entre ces deux dates se déploie une dynamique de l’émancipation des femmes explorée dans toutes ses dimensions : elle implique le droit à l’instruction comme celui de travailler, les droits civils et les droits civiques, si difficiles à obtenir, mais aussi la liberté de disposer de son corps et l’accès à la création artistique et culturelle. Peintures, sculptures, photographies, films, archives, affiches, manuscrits, ou autres objets militants voire insolites, rendent compte de la diversité des combats et des modes de revendications. Les Parisiennes citoyennes ont mille et un visages au service d’innombrables causes, dans une capitale qui crée l’événement, fabrique des icônes et rend possible les avant-gardes et les combats collectifs.

Autour de l’exposition, un ouvrage écrit par Christine Bard, avec des illustrations inédites de Lisa Mandel, comprenant 180 reproductions est publié aux Éditions Paris Musées.

Commissariat général :

Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet – Histoire de Paris

Commissariat scientifique :

Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine

Juliette Tanré-Szewcyzk, conservatrice chargée du département des sculptures et du patrimoine architectural et urbain du musée Carnavalet – Histoire de Paris

Catherine Tambrun, attachée de conservation au département Photographies et Images numériques du musée Carnavalet – Histoire de Paris

Exposition du 28 septembre 2022 au 29 janvier 2023 / Musée Carnavalet – Histoire de Paris – 23 rue de Sévigné – 75003 – Paris

www.carnavalet.paris.fr

Photo d’en-tête : Pierre Michaud, 6 oct 1979 Marche des femmes, Groupe de femmes assises faisant le signe « féministe », photographie © Pierre Michaud / Gamma Rapho