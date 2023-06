Les Nuits des Forêts – Un festival pour célébrer nos liens aux forêts et pour les réinventer

Événement d’envergure nationale et à destination du grand public, les Nuits des Forêts reviennent du 9 au 18 juin dans 170 forêts partout en France métropolitaine, en Guyane et à la Réunion. Avec plus de 20 nouveaux sites, cette 4ème édition s’annonce encore plus riche. Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez toi, l’événement œuvre à sensibiliser les citoyens à l’importance des forêts.

Pendant 10 jours, le festival permet d’aller à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à l’entretien et la protection des forêts, et de se reconnecter à la nature de manière sensible à l’occasion de spectacles, expositions d’œuvres et autres expériences atypiques et immersives, de jour comme de nuit.

Les humains ont toujours habité les forêts. Cette relation ancestrale a évolué au fil des siècles et a été modelée selon les besoins de l’humanité : les besoins en bois pour construire des habitats ou se chauffer, des besoins en espaces naturels pour s’émerveiller, chasser, se ressourcer… Mais à l’heure de la prise de conscience des grands bouleversements environnementaux et climatiques et des défis à relever, notre relation aux forêts est à nouveau questionnée.

L’année 2022 a été particulièrement marquante, avec plus de 66 000 hectares de forêts brûlés. Cette année est venue renforcer les inquiétudes et débats sociétaux sur l’avenir de la forêt française. Créer des espaces de dialogue comme des temps de célébration autour de ces enjeux paraît de plus en plus essentiel.

C’est pourquoi la nouvelle édition des Nuits des Forêts multiplie les actions de sensibilisation et valorise l’engagement citoyen au travers d’activités participatives en forêt. Avec 170 forêts au programme et une multiplication de grands sites (notamment en Île-de-France, dans le Grand-Est et en Nouvelle Aquitaine), nous espérons toucher un très large public, en France métropolitaine comme d’Outre-Mer. En effet, l’Île de la Réunion rejoint le festival cette année, après la Guyane l’an passé, ce qui nous confirme le rôle fédérateur de ce grand rendez-vous national et annuel.

Fidèles à leurs racines, les Nuits des Forêts invitent, cette année encore, l’art et la créativité au cœur des forêts, afin de poser un autre regard sur le monde vivant et accompagner la réinvention des liens que nous entretenons avec lui.

L’événement rassemble ainsi des projets artistiques toujours plus ambitieux, ce qui témoigne de la volonté grandissante des artistes et du secteur culturel à s’engager pour les causes environnementales et notamment pour la forêt, une source d’inspiration ancienne et infinie. Les arbres et les forêts ont toujours peuplé nos imaginaires, et sont aujourd’hui plus que jamais les symboles des luttes citoyennes comme de leurs espoirs. Aux côtés de nos partenaires et des 170 porteurs de projet qui font les Nuits des Forêts, nous espérons contribuer à la mise en valeur de nos espaces forestiers de manière joyeuse, poétique et sensible, et ainsi contribuer à des projets forestiers fédérateurs et ancrés dans les enjeux de chaque territoire. »

Clara Anguenot, Co-fondatrice des Nuits des Forêts

Imaginées en 2020, en plein confinement, les Nuits des Forêts sont avant tout nées d’un sentiment d’urgence et d’une volonté de créer du lien et de l’échange autour des enjeux environnementaux et sociétaux relatifs aux forêts. Après une première édition en Île-de- France, l’association a impulsé dès 2021 le premier festival d’envergure nationale dédié aux forêts et leurs enjeux. « Les Nuits des Forêts » s’étendent dès cette seconde édition aux 12 régions métropolitaines et s’enrichissent de l’univers de la nuit. Ce développement se fait notamment grâce à la mobilisation de deux partenaires fondateurs : Fibois France, un acteur majeur du secteur forestier français (réseau des interprofessions de la filière forêt-bois), et COAL, une association dédiée à l’écologie culturelle et aux artistes engagés pour l’environnement.

Trois éditions plus tard, les Nuits des Forêts se sont développées de manière organique et ont fédéré des dizaines de structures partenaires partout en France, issues d’une large diversité de secteurs : des représentants des forêts publiques et privées : l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, des dizaines de communes forestières, des groupements forestiers citoyens, des entreprises comme EcoTree ou Neosylva, etc, des acteurs des territoires : des dizaines de Parcs Naturels Régionaux et Parcs nationaux, l’Institut de France et son emblématique Domaine de Chantilly, ou encore des réserves naturelles, des lieux artistiques et des institutions culturelles de référence : le Centre International d’Art Contemporain de Vassivière, la Forêt d’art contemporain (Landes de Gascognes), le Domaine de Courances (Essonne), le Domaine de Boisbuchet (Charente), le Hangar Y (Meudon)… , et des acteurs associatifs engagés pour l’environnement (France Nature Environnement, Éclaireuses Éclaireurs de France, Cité du Développement Durable…), ou des tiers-lieux comme l’Hermitage (Oise), l’Usine Végétale ou l’Agence Créative (Gironde), la Vigotte Lab (Vosges), l’Académie du Climat (Paris)…

Les grands objectifs

Inviter les citoyens à (re)découvrir la forêt proche de chez eux, publique comme privée, et à y vivre des expériences originales, immersives et conviviales, de jour comme de nuit ; mais aussi sensibiliser à la forêt, à sa gestion et à ses fonctions environnementales, économiques et sociales, à travers la rencontre avec des forestiers, des professionnels, des scientifiques, des associations environnementales…et, enfin, promouvoir une culture engagée pour la transition écologique et favoriser une approche inspirante et créative de la forêt.

Fortes de leurs trois dernières éditions, les Nuits des Forêts reviennent en 2023 avec une programmation encore plus ambitieuse, avec plus de 20 nouveaux sites. Face à l’actualité de ces derniers mois, qui témoigne des inquiétudes suite aux feux de forêt estivaux et génère de nouveaux débats autour du devenir des forêts françaises, l’association coordinatrice a souhaité renforcer l’axe citoyen de son festival avec une multiplication des actions de sensibilisation et d’activités participatives en forêt.

10 jours pour sensibiliser le grand public à l’importance des forêts

Transmettre les connaissances forestières élémentaires

Les Nuits des Forêts ont avant tout vocation à transmettre les connaissances élémentaires sur les forêts, leur biodiversité, leur gestion et les usages du bois, tout en éveillant les consciences à la gravité de l’impact du changement climatique sur ces écosystèmes essentiels.

C’est pour ces raisons que la rencontre et le dialogue sont au coeur du festival. Pendant 10 jours, le grand public pourra ainsi rencontrer des experts de la forêt : des propriétaires et des gestionnaires forestiers, des associations, des professionnels ou des scientifiques… L’occasion de mettre à l’honneur des femmes et les hommes, trop souvent invisibles ou méconnus, et qui pourtant l’entretiennent, la protègent, la cultivent, la soignent…

Former aux bons gestes

Les Nuits des Forêts sont aussi l’occasion de communiquer sur les bons gestes à adopter en forêt. Pour cela, l’association produit un Guide de la vie en forêt, diffusé gratuitement en amont des événements, et les visiteurs sont sensibilisés sur place à l’impact de leur passage en forêt.

Et parce que les bons gestes s’acquierent dès le plus jeune âge, les élèves (de l’élémentaire au lycée) sont aussi invités aux Nuits des Forêts, à l’occasion d’événements dédiés.

Place au sensible !

Les citoyens entretiennent un lien très intime à la forêt et aux arbres, qui souvent habitent leurs souvenirs et leur imaginaire. C’est pourquoi l’association Nuits des Forêts est convaincue que la sensibilisation et la médiation autour des enjeux forestiers ne peut se passer d’émotions et de sensible, et que la transition écologique passera aussi par des changements culturels profonds, dans lesquels l’émerveillement et l’empathie ont des rôles fondamentaux à jouer.

L’association Nuits des Forêts a donc pris le parti de systématiquement associer une activité de sensibilisation à une oeuvre ou performance artistique. Les connaissances et les enjeux de la forêt sont ainsi transmis via une pédagogie douce, portée par les forestiers eux-mêmes mais aussi par des artistes ou autres médiateurs culturels, qui font appel à nos sensibilités et mettent en récit notre rapport à la nature.

Les Nuits des Forêts permettent aussi de vivre des expériences véritablement magiques et uniques comme des nuits en bivouac en compagnie de conteurs, d’artistes performeurs, de scouts (Éclaireuses Éclaireurs de France), de sylvothérapeutes… Pour ce faire, les intervenants et les forestiers favorisent toujours les activités en petit comité pour un meilleur encadrement et des moments privilégiés.

Une édition participative qui met à l’honneur l’engagement citoyen

Encourager le dialogue et le débat

Face au sentiment d’inquiétude qui grandit dans la société, il est essentiel que les forestiers dialoguent davantage avec les citoyens et sensibilisent à la forêt et son rôle crucial dans le maintien des conditions d’habitabilité de notre planète. L’enjeu est également de montrer à quel point il est important de la cultiver, de l’accompagner dans son adaptation au changement climatique, et de continuer à produire du bois afin de diminuer notre usage de ressources et énergies fossiles comme le béton ou le plastique.

Parce que toutes ces questions sont complexes et appellent à de nombreux débats, les Nuits des Forêts proposent aussi des temps d’échanges ou des conférences en forêt, pour inviter la plus grande diversité d’acteurs au dialogue et à la réflexion collective.

Une édition qui se construit avec ses bénévoles et encourage la mobilisation citoyenne

Les précédentes Nuits des Forêts ont été l’occasion de fédérer des citoyens qui souhaitent agir pour la forêt proche de chez eux. Identifiés au fil des éditions, ils ont peu à peu constitué une réserve citoyenne mobilisable pour mener des actions auprès de forestiers.

Cette année, l’association a souhaité les mobiliser en proposant de nombreuses actions bénévoles pendant le festival : ateliers de sciences participatives, chantiers d’arrachage de plantes invasives ou opérations zéro déchets, débroussaillage et petits aménagements forestiers…

Pour certains sites, des chantiers participatifs seront organisés pour préparer les sites à l’accueil du public et former les bénévoles qui souhaitent s’engager plus activement et devenir de véritables gardiens des forêts (aides aux forestiers pour des petits aménagements, chantiers de plantations, surveillance des feux de forêt…).

Mobiliser la jeunesse : création d’un concours photo étudiant !

79% des jeunes se disent intéressés par la thématique du réchauffement climatique (IPSOS 2021). Pour les inviter à aller à la rencontre de ceux qui travaillent en forêt, en la cultivant comme en la protégeant, mais aussi pour valoriser des vocations et métiers passionnants, l’association Nuits des Forêts a lancé son premier concours photo, à destination des étudiants.

Des événements respectueux de l’environnement

Bien que méconnue, l’empreinte environnementale du secteur culturel est non négligeable, comme démontré par le rapport de The Shift Project (2021), dédié à la décarbonation de la culture.

Cet impact environnemental est lié principalement aux déplacements de visiteurs, d’artistes et d’œuvres, aux déchets générés dans le cadre de la production d’œuvres et de spectacles, et au phénomène de digitalisation et d’expansion du numérique, en plein essor aujourd’hui.

L’ensemble des sites et de la programmation de l’édition 2023 : www.nuitsdesforets.com