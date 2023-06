Digital Cosmologie 2023

Inscrite dans le cadre de la programmation 2022-2023 dont le thème générique est « Vous préférez en couleurs ou en noir et blanc ? », l’exposition que consacre La chapelle de la Visitation à Miguel Chevalier, du 24 juin au 23 septembre 2023, est l’occasion d’inviter un artiste qui est l’un des pionniers dans l’art du virtuel et du numérique. Visite essentielle pour découvrir les différentes thématiques qu’il développe, telles que l’observation des flux et des réseaux qui organisent nos sociétés contemporaines, la relation entre nature et artifice, l’imaginaire de l’architecture et des villes virtuelles. Les images qu’il nous livre interrogent perpétuellement notre relation au monde.

De renommée internationale, Miguel Chevalier développe depuis trente-cinq ans une œuvre qui en explore les capacités plastiques en invitant le regardeur à prendre en compte deux postures distinctes : spectateur et/ou acteur. A l’appui des moyens informatiques, de logiciels, d’algorithmes et d’imprimantes 3D, l’artiste crée tout un ensemble d’œuvres qui visent à en repenser tout à la fois la nature et le statut.

L’avènement de l’informatique, des technologies contemporaines et des modes de conception et de fabrication d’une image a en effet complètement bouleversé tous les attendus perceptifs et sensibles. Face à l’expérience que le regardeur fait de ses œuvres, Miguel Chevalier le place en situation soit statique, soit dynamique, dans un rapport à l’espace et au temps différencié. Tantôt l’artiste le convie à l’exercice d’une contemplation, selon les modalités traditionnelles face à un tableau ou une sculpture, tantôt à celui d’une création en l’invitant par sa déambulation à modifier le corps même de l’œuvre.

Pour la première fois, la Chapelle du Pôle culturel de la Visitation à Thonon-les-bains va donc se transformer pour partie en un lieu d’expérimentation, suivant les modes d’installations de réalité virtuelle, générative et interactive, projetées au mur.

Avec pour fil conducteur le pixel, l’exposition présente deux installations numériques interactives : Maillages Cosmiques explore la matérialisation des flux et réseaux invisibles qui trament notre environnement et Pixels Liquides, peinture dynamique de lumière, créée par les chorégraphies en temps réel des spect’acteurs.

En parallèle de ces deux œuvres, sont présentées des sculptures en 3D, en rapport au corps, réalisées à partir de technique de fabrication numérique et des dessins réalisés au robot, qui matérialisent les univers virtuels de l’artiste, ainsi que des images sérigraphiques imprimées sur miroir sans tain, aux motifs géométriques en quête d’infinis virtuels.

Né en 1959 à Mexico (Mexique), Miguel Chevalier vit et travaille à Paris. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1981 et de l’École Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris en 1983, il a reçu la bourse Lavoisier pour le Pratt Institute à New York en 1984 et a été lauréat de la villa Kujoyama à Kyoto au Japon en 1994.

Depuis 1978, Miguel Chevalier utilise l’informatique comme moyen d’expression dans le champ des arts plastiques. Il s’est imposé internationalement comme l’un des pionniers de l’art virtuel et du numérique.

Son travail, expérimental et pluridisciplinaire, aborde la question de l’immatérialité dans l’art, ainsi que les logiques induites par l’ordinateur, telles que l’hybridation, la générativité, l’interactivité, la mise en réseau. Son travail poursuit un constant dialogue avec l’histoire de l’art, notamment l’art cinétique et optique, dans une continuité et une métamorphose de vocabulaire, pour explorer et expérimenter un nouveau langage pictural. Miguel Chevalier réalise de nombreuses expositions dans des musées, centres d’art et galeries dans le monde entier. Il réalise également des projets dans l’espace public et architectural.

Vernissage le vendredi 23 juin 2023 à 18h30

Samedi 24 juin à 16h – entretien croisé entre Miguel Chevalier et Philippe Piguet à l’auditorium de la Chapelle de la Visitation

Exposition Digital Cosmologie 2023, au Centre d’art contemporain La chapelle de la Visitation – 25 rue des granges – 74200 Thonon-les-Bains, du 24 juin au 23 septembre 2023

Images d’en-tête : Maillages Cosmiques 2023 – Installation de réalité virtuelle générative et interactive – Logiciels : Cyrille Henry, Antoine Villeret