Zigzag – Festival d’architecture et des arts de l’espace en Normandie

Pour la cinquième fois, ZIGZAG s’ancre dans la vallée de la Seine du 30 septembre au 15 octobre 2023, et invite à découvrir et comprendre ce territoire en mouvement. Dans un contexte de profondes transformations, le festival va à la rencontre des hommes et des femmes qui habitent les villes et les campagnes en bord de fleuve et imaginent des façons de vivre en adéquation avec notre époque. ZIGZAG, à l’occasion de visites, de parcours, d’installations, de tablées, décale le regard, suscite la curiosité, facilite l’appropriation de nos espaces de vie.

Parcourir et arpenter les paysages familiers, naturels ou bâtis, connus ou inconnus de l’Axe Seine, questionner, se confronter, découvrir, comprendre, participer aux transformations d’un territoire en mouvement. Mais surtout, être étonné, impressionné et s’émerveiller des richesses naturelles et humaines de notre territoire.

Le festival Zigzag créateur de rencontres, de toute sorte de rencontres, rencontres improbables, rencontres végétales, géologiques, humaines et sociales avec ceux qui habitent, avec ceux qui bâtissent, avec ceux qui conçoivent et ceux qui rêvent.

La 5ème édition de ce festival porté par la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, pour découvrir l’architecture autrement, autour de visites, de parcours ou d’installations permettant de vivre des expériences immersives.

Une 5ème édition pour mieux comprendre le territoire et ses transformations

La Seine, vecteur d’échanges, dessine des paysages variés, aux villes riches et aux campagnes prospères dont les destins sont liés. Ces lieux sont confrontés à des questions nouvelles liées aux enjeux climatiques et aux attentes des populations, au combat à mener pour la préservation du vivant. Comment comprendre ce qui se joue et bouscule nos habitudes ? Quels sont ces espaces en transformation ? Comment imaginer des lieux de vie pour demain ? Zigzag met l’individu au cœur de ces questionnements et propose une approche sensible des espaces.

La Seine dessine des paysages variés, où les villes s’égrènent dans leur diversité de formes et de tailles, avec des liens tantôt historiques ou en passe d’être retissés. Aujourd’hui les potentialités du fleuve s’envisagent d’un point de vue économique, culturel ou environnemental, et articulent une mise en récit du territoire qui se construit sous nos yeux. Le fleuve met ainsi en tension les formes naturelles et artificielles, offre la possibilité de zigzaguer entre friches, berges aménagées, vallées à habiter, cœurs de bourgs.

Près de 40 événements sont programmés des Yvelines au Havre, dans près de 20 sites différents. Des formats grand public pour s’immerger dans des lieux, guidé par des architectes, des élus, des urbanistes, des paysagistes et des artistes qui mettent en récits ces espaces vivants.

Voir le parcours et la programmation

Agenda complet

www.festivalzigzag.fr