Christian Jaccard, « Une collection »

Le Musée Fabre à Montpellier est heureux de proposer, pendant tout l’hiver prochain, une exposition dédiée à l’œuvre de l’artiste Christian Jaccard. Maître de la combustion et de la transmutation des matières, inventeur du « concept supranodal », cet artiste franco-suisse né en 1939, qui fut un proche des acteurs du mouvement Supports/Surfaces, n’a jamais cessé de détourner les pratiques picturales et sculpturales traditionnelles. À travers un ensemble de près de 40 œuvres – sculptures, peintures, dessins et film –, l’exposition illustrera les différents moments de sa carrière et d’une œuvre prolifique jusqu’à aujourd’hui, au sein de six salles du parcours permanent du musée.

L’exposition s’inscrit dans la lignée des expositions « Au fil des collections » mettant à l’honneur les artistes contemporains, auteurs d’importantes donations au musée Fabre (Pierrette Bloch, André-Pierre Arnal et Stéphane Bordarier en 2021, Dominique Gauthier en 2022).

Christian Jaccard s’est fait connaître pour l’usage du feu comme matériau premier de création, que ce soit au sein de ses toiles calcinées ou par des interventions in situ, ainsi que par la pratique du recouvrement d’objets sous une accumulation de nœuds, versant parallèle à une démarche centrée sur la question de l’énergie et de sa consomption.

Compagnon de route des artistes du mouvement Supports/Surfaces, mouvement dont le musée Fabre possède l’un des fonds de référence en France, Christian Jaccard a participé à l’exposition itinérante « Les Années Supports/Surfaces dans les collections du MNAM » en 1998 et en 2017 à la dernière exposition consacrée au mouvement « Supports/Surfaces : Les origines 1966-1970 », au Carré d’art de Nîmes.

Tout comme les artistes du mouvement, Jaccard s’intéresse à la matérialité du support et étudie les composantes de la peinture, ainsi que son rapport à l’environnement. Il travaille actuellement entre Paris et Saint-Jean-du-Gard, à proximité de Montpellier.

Riche et plurielle, l’œuvre de Christian Jaccard a fait l’objet de nombreuses expositions. La dernière en date s’est tenue au Centre Pompidou en 2020 (« Christian Jaccard – énergies dissipées »), suite à une importante donation consentie par l’artiste à l’État. Son œuvre est présente dans de nombreuses collections publiques et privées en France et à l’étranger. Le musée Fabre a constitué, en 2021, un fonds représentatif de l’artiste qui repose en partie sur une importante donation, complétée par deux acquisitions.

Le parcours de « Christian Jaccard, une collection » donnera à découvrir non moins d’une quarantaine de pièces, de différentes périodes et nature, et permettra ainsi de reconsidérer une œuvre foisonnante en retraçant les différents moments d’une longue carrière qui se poursuit encore aujourd’hui.

Les pièces les plus anciennes présentées, réalisées en 1970, témoigneront d’une pratique de l’empreinte marquée par une activité lithographique et la fabrication de matrices. Des œuvres, parmi les premiers Couples toile/outil que l’artiste a élaborés, figureront également à côté d’un riche fonds de combustions à mèche lente et au gel thermique, couvrant la période des années 1980 aux années 2000. Plusieurs sculptures et installations nodales, dont la plus récente réalisée en 2017, jalonneront le parcours.

Un film, tableau éphémère en 12 séquences, sera également diffusé, capturant plusieurs ignitions passagères tracées par l’artiste dans l’usine sucrière abandonnée de Grands Bois, sur l’île de La Réunion, en 2005.

Avec cet hommage à Christian Jaccard, le musée Fabre souhaite faire émerger la marque de fabrique de l’artiste qui met en œuvre une problématique présente à la fois dans le rapport du faire au laisser-faire et dans celui du geste à la résistance de la matière ; la partie nodale de l’œuvre incarnant l’énergie elle-même, ses tensions internes, tandis que l’action sur le feu et sa combustion n’en révèle que la trace.

Commissaire général : Michel Hilaire, directeur du musée Fabre

: Michel Hilaire, directeur du musée Fabre Commissaire scientifique : Maud Marron-Wojewodzki, conservatrice responsable des collections modernes et contemporaines du musée Fabre

Exposition Christian Jaccard, « Une collection », du 16 décembre 2023 au 21 avril 2024 – Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle 34000 Montpellier

www.museefabre.fr