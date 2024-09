Festival F’A’A’ – 2ème édition : Filmer l’Art et l’Architecture

Pour sa deuxième édition, le Festival F’A’A – festival de cinéma sur l’art et sur l’architecture – propose des regards aiguisés sur l’histoire de l’art par les cinéastes et les artistes eux-mêmes. Du vendredi 13 septembre au dimanche 15 septembre, vingt réalisateurs, artistes, curateurs et historiens d’art présentent huit séances composées d’une trentaine de films, tournés entre 1947 et 2024. Invités et festivaliers se retrouvent à la cité historique d’Aubigny-sur-Nère, sur la route Jacques Cœur dans le Cher, entre Sologne et Berry, à l’Atomic Cinéma, pour ces journées de cinéma et de débats. Toutes les séances sont en entrées libres.

Le Festival F’A’A (Filmer l’Art et l’Architecture) propose d’explorer la relation fertile entre le cinéma et l’art à travers des films d’auteurs consacrés à une programmation dédiée à l’histoire de l’art. Art, cinéma, vidéo, architecture, création, fiction, documentaire… F’A’A a pour ambition de diffuser chaque année une sélection de films sur l’art, l’artisanat ou l’architecture, qui proposent une diversité d’approches, de formes, de formats et de regards singuliers sur le geste artistique.

L’Atomic Cinéma accueille une vingtaine de films présentés et débattus en présence de réalisateurs, de curateurs, d’artistes et d’historiens de l’art. Le Festival, soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire, s’adresse à un public d’artistes, étudiants, historiens, collectionneurs, critiques, éditeurs, cinéastes, vidéastes et producteurs, ainsi qu’aux habitants et à tous les amateurs. Pendant les deux journées de festival, chaque séance sera rythmée par une présentation et des discussions à l’issue de la projection, avec les programmateurs, les cinéastes ou les artistes invités.

Quelques films posent déjà le ton de cette nouvelle édition :

• Image de sable (1980) de Raoul Ruiz et Nadine Descendre donne à voir l’obsession surprenante dans l’acte de création artistique.

• Gabriel Abrantes relate avec ironie les dessous d’une œuvre dans A Brief Story of Princess X (2016).

• Patrik Pion fait se confondre œuvre et sujet dans Les choses s’effacent devant leurs représentations (2019).

• La Main Sauvage (2024) de Jonathan Safir documente la pratique quotidienne et sensible d’Hervé Rousseau, grand céramiste sculpteur contemporain français de la Borne.

Rencontres

Pour cette plongée éclectique dans la création, les films courts, moyens et longs métrages sont choisis par un comité artistique de professionnels.

Carine Bienfait, directrice de l’association Jeunesse et Arts Plastiques (JAP)

Sylvie Boulanger, curatrice et éditrice

Jonathan Pouthier, attaché de conservation au Musée National d’Art Moderne-Centre Pompidou, chargé de la programmation de la collection des films

Pascale Raynaud, responsable de la programmation cinéma à la Direction de l’auditorium et des spectacles du Musée du Louvre

Lydie Delahaye, maîtresse de conférence à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mary-Anne de La Palme, productrice, présidente des Ateliers de Moison

Jean-Yves Charpin, réalisateur, vice-président des Ateliers de Moison

Pendant les deux journées de festival, chaque séance est en effet rythmée par une présentation et des discussions à l’issue de la projection, avec les programmateurs, les cinéastes ou les artistes invités.

Programme

Le Festival F’A’A se double d’une résidence annuelle et d’un programme de création avec les publics locaux.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Les artistes Maud Faivre et Marceau Boré, en résidence au Château de Moison, présenteront leur film Modèle Animal, réalisé en collaboration avec le Centre de recherche en biologie intégrative de Toulouse, qui a pour trame la volonté typiquement humaine d’étudier et de comprendre le vivant dans un théâtre de microscopes et de lumière blanche.

18h30►20h30 Séance Résidence Modèle Animal de Maud Faivre et Marceau Boré (51min, 2024)

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Jean-Yves Charpin, réalisateur, présentera le film coproduit avec les jeunes de la mission locale d’Aubigny-sur-Nère à l’occasion du projet de l’Été culturel 2024 en collaboration avec le parcours d’art contemporain Allons voir ! Il questionne les regards croisés portés par ces jeunes sur les artistes Bernard Calet et Louise Arnette, présents sur le parcours d’art contemporain «Allons voir» en Pays Fort curaté par Jean-Andre Viala.

Maud Faivre et Marceau Boré, Modèle Animal, 2024

10h30►12h30 Séance Atelier Solidaire

14h►22h Séances Festival F’A’A

19h30 Soirée d’ouverture & cocktail à la Galerie François Ier – 1 rue du Bourg Coûtant 18700 Aubigny‑sur‑Nère

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

10h30►12h Séance Famille

12h30 Banquet Sur réservation dans la limite des places disponibles

13h45►17h15 Séances Festival F’A’A courbure de l’espace et de l’énigme.

Programme complet

Durant tout le Festival, la galerie François Ier propose un programme continu de films et un banquet-performance qui réunit l’ensemble des participants le dimanche midi (sur inscription).

Une navette permet de rejoindre le cinéma le samedi 14 depuis la Gare de Vierzon : départ à 12h10 et depuis le cinéma Atomic vers la gare de Vierzon le dimanche à 18h (sur inscription).

Cette année les huit séances s’orchestrent sur les objets de la science, de la solidarité, du surréalisme, des standards culturels, de la matière, de la

Lieu : Atomic Cinéma – 23 rue du Prieuré – 18700 Aubigny-sur-Nère (Centre-Val de Loire)

Photo d’en-tête : La Main Sauvage de Jonathan Safir