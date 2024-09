Anticipation festival : Quand l’art et l’écologie se rejoignent pour impulser une culture du changement

La seconde édition d’Anticipation Festival se tiendra du 20 au 22 septembre 2024 à la Gaîté Lyrique. Pendant trois jours, ce festival gratuit et grand public explore la synergie entre les arts et l’écologie à travers une programmation pluridisciplinaire : expositions d’art contemporain, design, performances, spectacles vivants, projections, concerts, conférences, tables rondes et ateliers… Belle occasion d’offrir un espace pour écrire collectivement de nouveaux récits, et se projeter dans un futur souhaitable, afin d’agir concrètement face aux défis climatiques. Plus d’une vingtaine d’artistes et d’intervenants se réunissent pour sensibiliser le grand public et les entreprises aux limites planétaires en les invitant à vivre des expériences artistiques, culturelles et des moments de partage pour penser collectivement le monde de demain.

Ce projet est né de la rencontre entre deux perspectives, artistique et écologique, représentées par Philippine Watelet, fondatrice de togaether, agence de production scénographique et artistique, et Romain Peton, fondateur de TACTIC/14 Septembre, agence de conseil en redirection écologique.

Afin d’agir concrètement face aux défis climatiques, le festival Anticipation offre un espace pour écrire collectivement de nouveaux récits, et se projeter dans un futur souhaitable.

Artistes et intervenants se réunissent pour sensibiliser le grand public et les entreprises aux limites planétaires et les invite à vivre des expériences artistiques, culturelles et des moments de partage pour impulser le changement et l’action.

Après une première édition en septembre 2023 à l’Académie du Climat, la deuxième édition aura lieu du 20 au 22 septembre 2024 à la Gaîté Lyrique.

Le Festival Anticipation propose un espace-temps propice à la réflexion, à la sensibilisation, favorisant les échanges autour des enjeux environnementaux. Cet événement s’adressant à toutes les parties prenantes de la société (citoyens, collectivités, entreprises, associations, artistes) est une formidable fenêtre ouverte sur le monde pour permettre aux Ambassadeurs de rencontrer les publics, témoigner de leurs expériences, informer sur les actions en cours et à venir, donner envie de participer, etc.

Un partenariat nourrit par le sens et la portée artistique de cet événement exceptionnel, car, comme pour l’art, la question climatique n’a pas de frontière. Un festival engagé, accessible et universel qui permettra à la communauté de rayonner afin de donner plus de force au mouvement européen en faveur du climat.

Expositions :

Margaux Desombre

Audrey Galais

Jérémy Gobé

Studio Orta

Dominique Paulin

Camille Pozzo di Borgo

Manon Pretto

Sarah Valente

Jeanne Vicerial

Benjamin Bardou

Mélanie Courtinat

Disnovation.org

Jérémy Griffaud

Sabrina Ratté

Thomas Vanz

Performances :

Minuit 12

Maxime Ollivier

Vincent Avanzi

Patrick Scheyder

Projections :

Solène Desbois

Les Gobelins

Nikon Film Festival

Concert :

Vertigo Productions : Vertigo mènera la direction artistique du concert pour la soirée d’ouverture. Un concert sous billetterie dans la Grande Salle de la Gaîté Lyrique, dotée d’écrans 360°, avec une capacité de 760 personnes debout.

L’occasion de soutenir l’initiative du festival, d’exprimer sa volonté de changement, ainsi que sa sensibilité pour les différentes thématiques abordées, tout en ayant une proposition artistique novatrice grâce à la mise en avant d’un artiste engagé et précurseur en la matière.

Le discours développé par Blick Bassy dans cet album est futuriste, accentuant la présence de sonorités électroniques tout en conservant cette musique diaphane qui donne toute sa force à ses propos.

Tables rondes :

Rendre les territoires plus résilients : Piloter sa RSE dans les territoires ; Quels récits pour transformer nos territoires ? Territoires résilients : comment habiter demain ?

> Renouveler les imaginaires : Comment passer des nouveaux imaginaires aux nouveaux réels ? Quelle musique, quel festival dans un climat à +4°C ? L’imaginaire au service du bien commun ?

> Vivre le Vivant : Comment mettre le design au service du vivant ? Comment mettre la nature au coeur de l’entreprise ?

Conférences :

L’histoire de Véja et du projet « Nettoyer, réparer et collecter », avec Daniel Schmitt

Pesticides : l’éléphant dans la pièces, avec Hélène Grosbois

« A voix hautes », avec Solène Desbois et Fanny Rubia

Ateliers :

Inventons nos vies bas carbone : Un atelier original pour connaître les ordres de grandeur essentiels et imaginer ensemble des actions nécessaires, possibles et désirables pour le climat. L’atelier Inventons nos vies bas carbone propose des réponses à partir d’un dispositif original, visuel, intuitif et low-tech. Ce temps fort en groupe nous amène à construire des solutions et des imaginaires positifs. Les cartes, intuitives et visuelles, permettent en peu de temps de découvrir les ordres de grandeur liés aux réalités du quotidien (alimentation, transport, logement…).

: Un atelier collaboratif et ludique pour faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour toutes et tous en facilitant l’adoption de comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits à travers une expérience qui vise à “empouvoirer” les pionnier·es de la transition. Les petits débrouillards : Faire pour comprendre, comprendre pour mieux agir. Nos programmes ont une visée, émancipatrice, transformatrice. Ils s’articulent en lien avec les enjeux humains, sociétaux et environnementaux. L’éducation aux transitions écologiques, numériques et sociales.

Nous mettons nos approches pédagogiques et notre savoir faire au service d’un projet humaniste, celui de permettre à chacun de construire sa propre participation, pour contribuer à la construction d’un monde meilleur, plus juste, plus équitable, qui prend soin de son environnement.

> Créer des connexions de qualité : Construire une épopée à partager qui incarne votre vision,

> S’ancrer dans une vision du monde : Diffuser vos idées par des techniques narratives qui incluent coopération et collaboration.

> Accroître l’engagement : Créer de l’alignement entre ce que votre projet porte et votre épopée.

: Un atelier sera organisé autour de l’arbre pour permettre à toutes et tous de réinvestir son pouvoir d’imagination pour ouvrir ensemble des futurs désirables, pluriels, alternatifs et soutenables. Fresque des forêts : «Comprendre la forêt et ses enjeux face au réchauffement climatique» : L’atelier a pour but que les participants puissent comprendre les trois aspects suivants :

– le rôle, la richesse et la complexité de la forêt ,

– La manière dont les forestiers la gèrent en cherchant à optimiser les services rendus,

– Les enjeux liés à l’impacts des changements climatiques et autres aléas sur l’écosystème forestier.

– Comprendre les enjeux de l’érosion de la biodiversité au cours d’un atelier ludique et collaboratif.

– Retracer les liens de cause à effet de la perturbation des écosystèmes, et leurs conséquences sur l’Homme.

– Initier une discussion collective sur les leviers d’action autour de la biodiversité.

– Outiller les participants pour mettre en place des actions concrètes dans votre entreprise

Programmation complète : https://www.anticipationfestival.fr/

Pacte européen pour le climat

Créé à l’initiative de la Commission Européenne dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, le Pacte Européen pour le Climat en France (et en

Europe) est un espace ouvert et dynamique, un réseau pour proposer des solutions, débattre et agir en coopération face à la crise climatique.

Il s’adresse à tous les citoyens et à pour but d’impulser un élan d’action au plus grand nombre, dans un esprit collaboratif et inclusif. Le Pacte Européen pour le Climat est incarné dans chaque pays de l’UE par les Ambassadeurs. Les Ambassadeurs du Pacte Européen pour le Climat sont des personnes venant de tous horizons, agissant à titre personnel ou professionnel, et sélectionnés pour leur engagement climatique, leur respect des objectifs et des valeurs du Pacte. Leur rôle est pluriel : donner l’exemple de leur engagement, inspirer les autres citoyens et les organisations, faire avancer les décideurs, partager des informations notamment au sujet des politiques et actions de L’UE.

Lieu : La Gaîté Lyrique – 3 Bis rue Papin • 75 003 Paris

Entrée libre et gratuite

Photo d’en-tête : ©Cléo Nikita