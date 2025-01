Philippe Prost architecte. La Mémoire vive

Partagez cet article ! Bluesky LinkedIn Email WhatsApp

La Cité de l’architecture et du patrimoine consacre une rétrospective d’ampleur à l’Atelier d’architecture Philippe Prost (AAPP), lauréat du Grand Prix national de l’architecture 2022. Cette exposition invite le public jusqu’au 23 mars 2025 à découvrir le travail mené depuis plus de trente ans par Philippe Prost et son atelier à travers une vingtaine de projets emblématiques.

En rassemblant un ensemble riche de documents et instruments de travail, d’échantillons de matériaux et de prototypes, de photographies de chantier et de réalisations, cette rétrospective vise à rendre palpable le rapport entre mémoire et création qui guide le travail de Philippe Prost. Le visiteur est plongé au cœur de la démarche de l’architecte : à l’écoute des usages en présence et de leurs multiples histoires, il établit des relations entre les époques et les manières d’habiter, entre les espaces et leur contexte, entre la mémoire des lieux et l’invention de leur futur, entre les savoir-faire ancestraux et les innovations les plus sophistiquées. Un travail mené à l’échelle d’un bâtiment, d’un îlot et d’un territoire tout entier.

Focus sur une sélection de projets phares de l’Atelier d’architecture Philippe Prost

Musée 11 Conti et boutique de la Monnaie de Paris

Dans le cadre de l’aménagement du parcours muséographique et scénographie de la Monnaie de Paris, l’Atelier d’architecture Philippe Prost (AAPP) a conçu une promenade architecturale au coeur de la Monnaie de Paris, passant successivement de salles d’exposition en atelier. Le parcours est ponctué d’une succession d’expériences sensorielles : la vue de minerais scintillants dans l’obscurité, le son de la frappe de pièces de monnaie comme le toucher des meubles de métier.

La transformation du site du 11 Conti a également permis de dédier un espace à la nouvelle boutique. L’Atelier d’architecture Philippe Prost (AAPP) a conçu et aménagé la nouvelle boutique dans l’esprit d’une galerie d’art pour mettre en valeur les productions de la Monnaie de Paris. L’ancienne fonderie a ainsi laissé place à la première salle. En résonance avec le bâtiment et son histoire, la boutique a été pensée en associant les matières, les couleurs et les formes du lieu.

Anneau de la Mémoire Mémorial international Notre-Dame de Lorette

Représentant la fraternité, l’Anneau de la Mémoire rassemble près de 600 000 noms des combattants de la guerre de 1914-1918, morts sur le champ de bataille. Cette prouesse architecturale au design singulier s’étire sur plus de 345 mètres de périmètre dont 56 mètres en porte-à-faux au-dessus du vide. Élancé à l’assaut de l’horizon, il crée un espace en apesanteur, entre ciel et terre. L’architecte allie l’art et la nature au service de la mémoire.

Le Port Vauban d’Antibes

Faisant face à la baie des Anges et à Nice, le port Vauban d’Antibes est aujourd’hui le plus grand port de plaisance européen. L’Atelier d’architecture Philippe Prost (AAPP) a conçu le réaménagement des espaces publics du port Vauban ainsi que la réhabilitation et la construction des nouveaux bâtiments du port. Reposant sur une économie de moyens qui consiste à toujours intégrer ce qui préexiste, le projet d’aménagement est fondé sur l’histoire du port, associant modernité et patrimoine, afin de conserver l’esprit des lieux tout en opérant la transformation et la valorisation des espaces.

Le projet se développe en cinq quartiers :

– Quai de Grands Plaisance avec un nouvel IYCA (International Yaghting Club) et de nouvelles infrastructures pour offrir aux super yachts un quai rénové et des équipements de vie haut de gamme (espaces lounge et de restauration, terrasses panoramiques, salles de fitness, etc.)

– Le Vieux port incluant un parcours surélevé permettant le prolongement de la promenade associé à une circulation des espaces repensée pour plus de fluidité. Ces aménagements vise à valoriser le littoral et les remparts.

– La vieille ville, une zone repensée avec un nouvel aménagement végétalisé pour proposer un lien fluidifié entre le port et la veille ville.

– L’Anse Saint-Roch, mise en lumière grâce au réaménagement d’un vaste espace paysager et d’une promenade piétonnière. Cette zone comprend un nouveau bâtiment, reliant le port aux gares d’Antibes, destiné aux services administratifs et d’accueil du port ainsi que des espaces de restaurations avec terrasse panoramique.

– Le fort Carré qui accueille l’activité de chantier naval, sera modernisé avec de nouvelles infrastructures et des services de qualité pour les professionnels.

Commissariat de l’exposition :

Francis Rambert, directeur de la Création architecturale, Cité de l’architecture et du patrimoine

Margaux Darrieus, docteure en architecture, critique, lauréate Ajap 2023-catégorie Autres voies de l’architecture, avec

Philippe Prost, architecte, Grand Prix national de l’architecture 2022

Catherine Seyler, directrice de l’Atelier d’architecture Philippe Prost

Christine Carboni, directrice adjointe de la Création architecturale, Cité de l’architecture

Exposition « Philippe Prost architecte. La mémoire vive. » jusqu’au 23 mars 2025 – Cité de l’architecture et du patrimoine , 1 Place du Trocadéro – 75016 – Paris

Photo d’en-tête : Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette, Ablain Saint-Nazaire