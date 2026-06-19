Canicule : la fin de l’exception climatique

Pendant longtemps, les vagues de chaleur ont été considérées comme des accidents météorologiques. Certes spectaculaires, parfois meurtrières, elles appartenaient encore à l’ordre de l’exception. L’épisode qui s’ouvre en cette mi-juin 2026 marque sans doute un changement de nature. Plus de cinquante départements sont placés en vigilance orange avant même le début officiel de l’été, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 °C dans plusieurs régions. Au-delà des chiffres, c’est une nouvelle représentation du risque climatique qui s’impose.

Les médias rendent compte de cette réalité selon des approches complémentaires. Les chaînes d’information suivent heure par heure l’évolution des températures et des alertes. D’autres décrivent les conséquences concrètes sur la vie quotidienne : adaptation des horaires scolaires, reports d’épreuves du baccalauréat, perturbations des transports, recommandations sanitaires, mobilisation des collectivités locales. Mais un troisième niveau de lecture apparaît désormais avec force : celui de l’économie et de la gouvernance du climat.

Car la véritable nouveauté n’est plus la canicule elle-même. Elle réside dans la prise de conscience que ces épisodes cessent d’être des anomalies pour devenir un paramètre permanent de l’organisation de nos sociétés. L’éditorial publié par Les Échos résume parfaitement cette évolution en évoquant la fin du benign neglect climatique. Cette expression, empruntée au vocabulaire économique, désigne une attitude de négligence bienveillante : reconnaître l’existence d’un problème tout en repoussant sans cesse les décisions qu’il impose.

Cette forme de déni tranquille a longtemps caractérisé les politiques d’adaptation. Les investissements étaient reportés, les infrastructures continuaient d’être conçues pour le climat du XXe siècle, les plans d’urbanisme progressaient lentement, tandis que chaque épisode extrême était traité comme une crise ponctuelle. Le changement climatique relevait davantage des politiques environnementales que des politiques économiques ou industrielles. Cette frontière est aujourd’hui en train de disparaître.

Une canicule de cette ampleur ne constitue plus seulement un problème de santé publique. Elle réduit la productivité du travail, affecte les chaînes logistiques, accroît la consommation électrique, fragilise les réseaux de transport, modifie les calendriers scolaires, pèse sur les finances publiques et transforme progressivement l’organisation des villes. Chaque degré supplémentaire possède désormais une traduction économique directe.

Autrement dit, le climat devient une variable de gestion au même titre que les taux d’intérêt, le coût de l’énergie ou les tensions géopolitiques. Les entreprises doivent revoir leurs conditions de travail. Les collectivités repensent les espaces publics. Les assureurs réévaluent leurs modèles de risque. Les hôpitaux anticipent des pics d’activité. Les architectes adaptent leurs matériaux. Les agriculteurs modifient leurs pratiques culturales. C’est l’ensemble de la société qui entre progressivement dans une logique d’adaptation permanente.

Cette évolution correspond exactement à ce que les climatologues annoncent depuis plusieurs décennies, relayé par les médias comme UP’. Le réchauffement global n’implique pas seulement une hausse moyenne des températures ; il augmente également la fréquence, l’intensité et la précocité des événements extrêmes. Les canicules deviennent plus longues, plus précoces et plus difficiles à gérer, non parce qu’elles seraient exceptionnelles, mais précisément parce qu’elles tendent à devenir plus fréquentes.

Nous assistons ainsi à un basculement culturel autant que climatique. La question n’est plus de savoir si ces épisodes vont se reproduire, mais comment organiser durablement une société capable de fonctionner malgré eux. L’enjeu n’est plus uniquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre, indispensable mais dont les effets seront perceptibles sur plusieurs décennies. Il est également celui de l’adaptation immédiate des territoires, des infrastructures et des comportements.

Cette mutation est peut-être la véritable information de cette semaine. Derrière les cartes de vigilance orange et les records de température se dessine une transformation plus profonde : celle de notre rapport au temps climatique. Ce que nous appelions autrefois « événements exceptionnels » devient progressivement la nouvelle normalité.

La canicule de juin 2026, après celle de mai 2026, ne constitue donc pas seulement un épisode météorologique remarquable. Elle marque peut-être la fin d’une époque où l’on pouvait encore considérer le changement climatique comme une menace lointaine, relevant principalement des scientifiques et des écologistes. Désormais, il s’impose comme un fait économique, social et politique majeur, qui redéfinit les conditions mêmes de notre organisation collective.

La question n’est plus de savoir si nous devons nous adapter. Elle est de savoir si nous saurons le faire suffisamment vite.