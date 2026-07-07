Et si le vrai palmarès des territoires n’était pas celui des plus belles cartes postales, mais celui des villes où le quotidien est tout simplement plus facile et plus agréable ? Avec son nouvel Indice de bien-être en ville (IBV), le magazine Alternatives Économiques propose une lecture bien plus fine de la qualité de vie. Un classement qui rappelle une évidence : les territoires les plus attractifs sont souvent ceux qui prennent d’abord soin de leurs habitants.

Avouons-le : lorsque paraît un nouveau classement des villes où il fait bon vivre, on cherche d’abord si notre ville figure dans le palmarès. Mais une fois passée la curiosité, une autre question mérite d’être posée : qu’est-ce qui fait vraiment qu’on se sent bien dans une ville ?

Le nouvel Indice de bien-être en ville (IBV) apporte une réponse nuancée. Plutôt que de s’arrêter à quelques critères emblématiques, il passe au crible 38 indicateurs répartis en quinze grandes dimensions, allant de l’accès aux soins à la mobilité, en passant par le logement, la vie culturelle, les espaces verts, la sécurité routière ou encore la vitalité associative. Une manière de rappeler que le bien-être est une construction collective, bien plus qu’une question d’image ou de météo.

La Rochelle, Angers et Bordeaux montrent qu’il n’existe pas un seul modèle

Premier enseignement : il n’y a pas de recette unique du bonheur urbain.

Le trio de tête est composé de La Rochelle, Angers et Bordeaux. Trois villes de tailles différentes, mais qui partagent une même philosophie : offrir un équilibre entre services, qualité de l’environnement et vie locale.

La Rochelle s’impose grâce à une remarquable régularité. La ville excelle notamment dans les mobilités douces, l’offre culturelle et l’accès aux soins. Ici, le vélo fait partie du paysage, les services sont accessibles et la proximité reste une réalité.

À Angers, le bien-être repose davantage sur la force du lien social. La ville se distingue par la densité de son tissu associatif, le poids de l’économie sociale et solidaire, l’abondance de ses espaces verts et une densité urbaine qui laisse respirer ses habitants.

Bordeaux, seule grande métropole sur le podium, démontre quant à elle qu’une ville plus importante peut également conjuguer dynamisme économique et qualité de vie lorsqu’elle investit durablement dans ses services et son cadre urbain.

Le vrai gagnant ? Le territoire qui facilite la vie

Ce classement raconte une évolution des attentes des habitants.

Pendant longtemps, les collectivités ont parlé d’attractivité. Aujourd’hui, on parle davantage de qualité de vie. Ce n’est pas un simple changement de vocabulaire. Les habitants recherchent des logements accessibles, des médecins disponibles, des déplacements fluides, des équipements culturels, des espaces naturels et une vie associative dynamique. En somme, ils attendent un territoire qui leur simplifie la vie plutôt qu’une ville qui cherche seulement à séduire de nouveaux arrivants.

C’est probablement la leçon la plus intéressante de cet indice : les politiques publiques du quotidien deviennent les meilleurs leviers d’attractivité.

Les territoires à taille humaine tirent leur épingle du jeu

L’IBV confirme également une tendance de fond. Les villes qui obtiennent les meilleurs résultats ne sont pas nécessairement les plus grandes ni les plus médiatisées. Beaucoup de collectivités de taille intermédiaire parviennent à trouver un équilibre entre dynamisme économique, services de proximité et qualité de vie.

Cette capacité à conjuguer emploi, environnement, mobilité et lien social devient aujourd’hui un véritable avantage concurrentiel. À l’heure où le télétravail élargit les possibilités de choisir son lieu de résidence, cet équilibre devient un véritable avantage compétitif. Les habitants ne cherchent plus seulement un bassin d’emploi ; ils recherchent un cadre de vie cohérent.

Et si le bien-être devenait le nouvel indicateur de performance des territoires ?

Au-delà du palmarès, l’IBV invite les élus et les acteurs locaux à changer de perspective, à regarder autrement leurs politiques territoriales.

Investir dans une piste cyclable, préserver un parc, soutenir les associations, améliorer l’accès aux soins ou développer les équipements culturels ne relève plus uniquement de la qualité du service public. Ces choix façonnent directement l’image, l’attractivité et la résilience des territoires. L’attractivité commence par le quotidien

Finalement, le plus beau compliment que l’on puisse adresser à une ville n’est peut-être pas de dire qu’elle attire. C’est de constater que ceux qui y vivent ont surtout envie d’y rester.

Ce classement raconte donc une histoire que les territoires connaissent bien. Les habitants ne recherchent pas uniquement une ville dynamique ou une économie performante. Autrement dit, l’attractivité ne se décrète pas. Elle se construit, souvent discrètement, grâce à des politiques publiques qui améliorent la vie de tous les jours. C’est peut-être la principale leçon de cet indicateur : un territoire agréable est d’abord un territoire qui fonctionne bien et qui crée les conditions d’un bien-être durable pour les habitants.

Le véritable enseignement de ce nouvel indice est peut-être celui-ci : les territoires qui donnent envie de s’y installer sont avant tout ceux où leurs habitants ont déjà envie de rester.

Un classement qui ne dit pas tout

Faut-il pour autant considérer ce palmarès comme une photographie parfaite du bien-être urbain ? Pas tout à fait car un territoire est un organisme vivant, traversé par des contradictions.

Comme tous les classements, l’Indice de bien-être en ville repose sur des données objectives, mais il peine à rendre compte du ressenti des habitants et des effets parfois paradoxaux de l’attractivité.

Prenons l’exemple d’Angers (Maine et Loire), régulièrement citée comme une ville où il fait bon vivre et deuxième du classement de l’IBV. Son développement urbain est souvent salué : extension du réseau de tramway, requalification des espaces publics, création de nouveaux quartiers, place accordée aux mobilités douces… Pourtant, ces transformations ne font pas l’unanimité. Plusieurs projets d’aménagement ont suscité des critiques de riverains et d’associations, notamment en raison de l’abattage de nombreux arbres, jugé incompatible avec les ambitions affichées en matière de végétalisation et d’adaptation au changement climatique.

L’attractivité d’Angers exerce également une pression croissante sur le logement. La ville accueille aujourd’hui près de 46 500 étudiants, mais l’offre peine à suivre. Une étude récente de l’Atlas social d’Angers montre que le marché immobilier est devenu beaucoup plus tendu en une dizaine d’années : 57 % des étudiants disent avoir eu des difficultés à trouver un logement, contre seulement 14 % quinze ans plus tôt. L’offre de logements n’a pas suivi la croissance des effectifs universitaires, contraignant de nombreux jeunes à s’éloigner du centre-ville.

Ce constat n’enlève rien aux qualités d’Angers. Il rappelle simplement qu’une ville peut obtenir d’excellents résultats sur de nombreux indicateurs tout en étant confrontée à des défis bien réels : accès au logement, acceptabilité des grands projets urbains, préservation du patrimoine végétal ou encore maîtrise des effets de son succès. C’est sans doute la principale limite de tous les palmarès : ils mesurent des performances, mais plus difficilement les tensions qui accompagnent les trajectoires des territoires.

Derrière les bons résultats, des défis bien réels

Pour autant, les villes qui trustent les premières places ne vivent pas dans une bulle. C’est sans doute la principale limite de ce type de classement : il photographie un territoire à partir d’indicateurs solides, mais ne restitue pas toujours les tensions qui accompagnent son attractivité. L’IBV est un excellent indicateur… mais qu’il ne peut pas raconter toutes les tensions qui traversent un territoire.

Reprenons l’exemple d’Angers qui en est une bonne illustration. La ville est régulièrement saluée pour son cadre de vie et toutes ses qualités citées plus haut. Pourtant, cette attractivité s’accompagne de défis que les habitants connaissent bien.

Adapter la ville au climat, un exercice d’équilibriste

Face au changement climatique, Angers Loire Métropole ne manque pas d’ambition. La collectivité a adopté un Plan d’adaptation au changement climatique comprenant plus de 120 actions pour préparer le territoire aux canicules, préserver la ressource en eau, végétaliser les espaces publics, désimperméabiliser les sols ou encore protéger la biodiversité, affichant une stratégie d’adaptation climatique parmi les plus structurées de France. Le document reconnaît lui-même que le territoire est déjà confronté à la multiplication des canicules, des sécheresses et des épisodes de ruissellement. Les projections climatiques du territoire angevin montrent que celui-ci sera encore davantage exposé aux fortes chaleurs, aux sécheresses et aux épisodes de pluies intenses dans les prochaines décennies.

Sur le papier, la stratégie est volontariste. Sur le terrain, certains choix d’aménagement interrogent cependant une partie des habitants et d’associations environnementales. Les travaux liés aux nouvelles lignes de tramway ou à la requalification de plusieurs espaces publics ont suscité des critiques en raison de l’abattage d’arbres matures, perçus comme les meilleurs alliés contre les îlots de chaleur urbains. Les collectivités rappellent que ces arbres sont compensés par de nouvelles plantations et que les projets intègrent désormais davantage de végétalisation. Les critiques ne remettent pas forcément en cause la nécessité des travaux, mais interrogent leur cohérence avec l’objectif affiché de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Autrement dit, la stratégie existe, mais sa mise en œuvre reste parfois discutée localement. Reste que ces débats illustrent une réalité commune à de nombreuses villes : adapter un territoire au changement climatique suppose parfois des arbitrages difficiles entre modernisation des infrastructures, mobilité et préservation du patrimoine végétal.

Des soins accessibles… mais pas toujours au rendez-vous

Autre sujet rarement visible dans les classements : l’accès réel aux soins. Angers bénéficie de la présence d’un centre hospitalier universitaire reconnu de qualité et concentre une offre médicale importante à l’échelle régionale. Pourtant, cette photographie statistique masque des difficultés bien connues des habitants du bassin angevin.

Dans plusieurs communes de la première et de la deuxième couronne, les élus peinent à remplacer les médecins généralistes partant à la retraite. Trouver un médecin traitant devient parfois un parcours du combattant, tandis que les délais d’attente pour certains spécialistes – ophtalmologues, dermatologues, psychiatres ou gynécologues notamment – continuent de s’allonger. Une situation qui s’inscrit dans un phénomène national, documenté par les agences régionales de santé et le ministère de la Santé, mais qui rappelle qu’une bonne densité médicale à l’échelle d’une agglomération ne garantit pas un accès simple et rapide aux soins pour tous les habitants.

Au fond, c’est peut-être là que réside toute la difficulté d’un exercice comme l’Indice de bien-être en ville. Les données mesurent des équipements, des services ou des ressources disponibles. Les habitants, eux, vivent une expérience quotidienne faite de délais, de déplacements, de renoncements parfois, mais aussi de perceptions. Les deux approches ne sont pas contradictoires : elles sont complémentaires. Et c’est précisément en croisant les indicateurs avec le vécu des habitants que les territoires pourront continuer à améliorer leur qualité de vie. Les indicateurs mesurent l’offre ; les habitants vivent les usages.

Voir le classement complet