La canicule invente une nouvelle fracture française

La canicule ne frappe pas tout le monde de la même manière. Alors que la France connaît encore ce 23 juin, une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures atteignant 42 °C, des millions de personnes n’ont tout simplement aucun moyen de maintenir leur logement à une température supportable. Derrière la carte des vigilances se dessine une autre géographie, beaucoup moins visible : celle des inégalités sociales face à la chaleur, la précarité énergétique estivale. Selon certaines associations, 59 % des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville souffrent de cette précarité, contre 43 % dans le reste du territoire. L’adaptation climatique des logements devient ainsi un nouvel indicateur d’inégalité sociale, au même titre que l’accès au logement lui-même.

Le gouvernement a bien présenté, le 17 juin dernier, un plan baptisé « endurance » pour accélérer l’adaptation des logements aux fortes chaleurs. Mais les associations comme les professionnels du secteur estiment qu’il reste très loin de répondre à l’urgence. Car une question s’impose désormais : qui a réellement les moyens de se protéger du climat qui s’installe ?

Une nouvelle forme de précarité

La précarité énergétique d’été désigne l’incapacité d’un ménage à maintenir une température acceptable dans son logement pendant les vagues de chaleur, faute de ressources suffisantes ou parce que le bâtiment est inadapté aux températures extrêmes.

Longtemps, la précarité énergétique a été pensée exclusivement sous l’angle du froid hivernal. Pourtant, avec le réchauffement climatique, la chaleur devient à son tour un facteur majeur d’exclusion. Dormir devient difficile, parfois impossible. Dans certains appartements situés sous les toitures ou aux derniers étages d’immeubles construits dans les années 1960 et 1970, les températures intérieures dépassent régulièrement 32 à 34 °C pendant plusieurs jours consécutifs. Les nuits, qui devraient permettre au corps de récupérer, deviennent elles-mêmes éprouvantes.

Une exposition deux fois plus forte dans les quartiers populaires

La Fondation pour le logement des défavorisés montre que les habitants des quartiers prioritaires sont beaucoup plus exposés que le reste de la population. Près de six sur dix déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement.

Cette surexposition résulte de plusieurs facteurs qui se renforcent mutuellement : bâtiments construits à une époque où le confort d’été n’entrait pas dans les critères de conception, toitures-terrasses peu isolées, grandes surfaces vitrées sans protections solaires, absence de volets, manque de végétation, omniprésence du béton et de l’asphalte qui accentuent les îlots de chaleur urbains.

À ces vulnérabilités architecturales s’ajoute la contrainte économique. Les ménages modestes renoncent plus souvent à la climatisation en raison de son coût, limitent parfois l’ouverture des fenêtres la nuit pour des raisons de sécurité ou de nuisances sonores et disposent rarement des équipements les plus simples — stores extérieurs, brasseurs d’air performants, protections solaires — qui permettent pourtant de réduire fortement les températures intérieures.

Le plan « endurance » peut-il changer la donne ?

Le plan « Endurance » annoncé le 17 juin par le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, regroupe plusieurs mesures destinées à accélérer l’adaptation des logements aux fortes chaleurs. Parmi les principales figurent :

La TVA applicable aux pompes à chaleur réversibles air-air est abaissée à 5,5 % pour les prestations d’installation et à 10 % pour les équipements, afin d’encourager le recours à ces systèmes capables d’assurer à la fois le chauffage hivernal et le rafraîchissement estival.

Le gouvernement prévoit également d’abaisser à la majorité simple le vote de certains travaux de rénovation améliorant le confort d’été dans les copropriétés.

Dans le parc social, un recensement des bâtiments les plus vulnérables sera engagé, tandis que le confort d’été devra être intégré systématiquement dans les opérations du programme ANRU 3.

Ces annonces traduisent une prise de conscience politique de l’enjeu, encore absente il y a quelques années.

Pourquoi les associations restent-elles critiques ?

Les associations ne rejettent pas le plan. Elles disent plutôt que ces annonces constituent une avancée, mais elles demeurent insuffisantes au regard de l’ampleur des besoins pour protéger rapidement les ménages les plus exposés aux fortes chaleurs.

La Fondation pour le logement des défavorisés salue une prise de conscience du gouvernement, mais juge les mesures annoncées insuffisantes au regard de l’urgence sociale. Si la baisse de TVA et la simplification des travaux en copropriété constituent des avancées, elles bénéficieront principalement aux ménages et aux copropriétés capables d’engager des investissements. Les locataires du parc privé dégradé, parmi les plus exposés aux fortes chaleurs, restent largement dépendants de la volonté de leurs propriétaires.

Les réserves ne viennent pas uniquement de la Fondation pour le logement des défavorisés. La Confédération nationale du logement (CNL) estime également que les mesures annoncées ne répondent pas à l’urgence des locataires les plus exposés et regrette que le confort d’été ne soit pas davantage pris en compte dans les critères de décence des logements.

Les associations plaident pour des mesures immédiatement mobilisables : financement de protections solaires extérieures (volets, stores, brise-soleil), installation de ventilateurs ou de brasseurs d’air, végétalisation des abords des bâtiments et intégration systématique du confort d’été dans les programmes de rénovation énergétique. Elles demandent également que la notion de logement décent évolue afin de prendre en compte les épisodes de chaleur extrême, au même titre que les exigences actuelles concernant le froid hivernal.

Du côté des industriels réunis au sein de l’Ignes, le constat est proche, même si l’approche est différente. Le syndicat défend depuis plusieurs années une politique plus ambitieuse d’adaptation des bâtiments au changement climatique, fondée sur une combinaison de protections solaires, de ventilation, de pilotage intelligent des équipements et de solutions de rafraîchissement performantes. Pour l’organisation, le confort d’été doit désormais devenir un objectif à part entière des politiques publiques de rénovation énergétique.

Le ministère rappelle que les protections solaires et les brasseurs d’air sont désormais éligibles à MaPrimeRénov’ dans le cadre des rénovations d’ampleur. Les associations estiment cependant que cette condition laisse de côté de nombreux ménages modestes et plaident pour des aides directes permettant d’installer rapidement volets, protections solaires ou systèmes de ventilation, ainsi que pour une reconnaissance juridique du confort d’été dans les critères de décence des logements.

Rénover pour l’hiver ne suffit plus

L’une des limites des politiques actuelles réside dans leur conception historique : elles ont été pensées pour réduire les besoins de chauffage.

Or un logement économe en hiver n’est pas automatiquement confortable en été. Une isolation performante, si elle n’est pas accompagnée de protections solaires, d’une bonne ventilation nocturne, d’une inertie thermique adaptée ou d’une végétalisation des abords, peut laisser le bâtiment fortement exposé aux surchauffes estivales.

L’adaptation climatique suppose désormais de penser le bâtiment pour les deux extrêmes thermiques.

Une reconnaissance juridique encore inexistante

Contrairement à la précarité énergétique hivernale, reconnue dans le droit français depuis 2010, la précarité énergétique d’été ne possède aujourd’hui aucun statut juridique spécifique.

Un logement peut ainsi être considéré comme parfaitement décent au regard de la réglementation tout en devenant pratiquement inhabitable lors d’une vague de chaleur.

Plusieurs chercheurs en santé publique, urbanistes et parlementaires plaident désormais pour une évolution de la définition légale afin qu’elle intègre aussi les températures estivales. Une telle reconnaissance ouvrirait la voie à de nouveaux droits pour les locataires ainsi qu’à des obligations renforcées pour les propriétaires.

Les villes peuvent-elles encore limiter les effets de la chaleur ?

L’adaptation ne se joue pas uniquement à l’échelle du logement.

La désimperméabilisation des sols, la plantation d’arbres, le développement de canopées urbaines, la multiplication des points d’eau et la réduction des surfaces asphaltées constituent aujourd’hui des leviers essentiels.

Paris, Marseille et plusieurs autres collectivités ont engagé des programmes de végétalisation et de débitumisation des cours d’école ou des espaces publics. Mais leur déploiement reste plus lent que la progression observée des vagues de chaleur.

Les climatologues rappellent que ces épisodes ne constituent plus des anomalies météorologiques mais la nouvelle norme estivale. Les projections de Météo-France et du GIEC montrent que les canicules devraient devenir plus fréquentes, plus longues et plus intenses au cours des prochaines décennies.

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Une question majeure de santé publique

Les autorités sanitaires appellent à une vigilance renforcée pour les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Mais la vulnérabilité médicale recoupe largement la vulnérabilité sociale. Les personnes âgées à faibles revenus, vivant seules dans des logements anciens situés dans des quartiers fortement minéralisés, cumulent les principaux facteurs de risque.

À chaque épisode caniculaire prolongé, les services d’urgence constatent une augmentation des hospitalisations liées à la chaleur chez ces populations. Le confort thermique cesse alors d’être une question de bien-être pour devenir un véritable enjeu de santé publique.

Un nouvel indicateur des inégalités climatiques

Pendant des décennies, la précarité énergétique s’est mesurée à la difficulté de se chauffer en hiver. Désormais, elle se mesure aussi à la capacité de rester au frais en été. Le changement climatique transforme progressivement le confort d’été en nécessité fondamentale. L’habitabilité d’un logement ne dépendra bientôt plus seulement de sa capacité à protéger du froid, mais aussi de sa résistance aux chaleurs extrêmes.

La qualité thermique des logements devient ainsi un révélateur des fractures sociales. Car face aux canicules qui s’annoncent toujours plus fréquentes, la véritable inégalité n’est plus seulement d’habiter un logement modeste : c’est d’habiter un logement qui reste vivable.

L’échec de l’anticipation climatique

Au fond, la véritable surprise n’est pas la canicule. Elle est annoncée depuis plus d’un demi-siècle. Dès 1962, Rachel Carson alertait sur les effets systémiques de la dégradation des écosystèmes. Dix ans plus tard, le rapport Meadows (Les Limites à la croissance) montrait que la poursuite des trajectoires de développement risquait de conduire à des crises écologiques et sociales majeures. Depuis 1988, les rapports successifs du GIEC n’ont cessé d’affiner le diagnostic, tandis que les conférences internationales sur le climat se sont multipliées. Toutes convergent vers une même conclusion : les vagues de chaleur seront plus fréquentes, plus longues et plus intenses.

Comment expliquer, dès lors, que nos logements, nos villes et nos politiques publiques restent aussi mal préparés ? Pourquoi l’adaptation demeure-t-elle le parent pauvre de l’action publique, alors même que les connaissances scientifiques s’accumulent depuis des décennies ? La question dépasse les alternances politiques : elle interroge notre capacité collective à transformer le savoir en décision et l’anticipation en action.

La précarité énergétique d’été n’est donc pas seulement une conséquence du changement climatique. Elle est aussi le révélateur d’un retard chronique à prendre au sérieux des alertes anciennes et largement documentées. À mesure que les canicules deviennent la norme, ce retard se paie désormais en inégalités sociales, en atteintes à la santé et, aussi, en vies humaines.

Le véritable sujet n’est peut-être pas l’inaction des gouvernements, mais le décalage entre le temps de la science et le temps de la décision politique. Depuis le rapport Meadows, nous disposons d’une connaissance robuste des risques environnementaux. Depuis le premier rapport du GIEC (1990), les scénarios de réchauffement sont documentés. Depuis la canicule de 2003, la France sait que la chaleur extrême constitue un risque sanitaire majeur.

Pourtant, les politiques publiques sont longtemps restées centrées sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, tandis que l’adaptation des logements, des villes et des infrastructures progressait plus lentement, souvent sous l’effet de contraintes budgétaires, réglementaires ou de priorités concurrentes. Le coût de l’inaction ne se mesure plus en prévisions, mais en degrés, en hospitalisations et en inégalités. Le défi n’est plus d’annoncer ou de s’adapter au changement climatique. Il est de rendre nos sociétés capables d’y vivre sans sacrifier les plus vulnérables.

Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans l’ère des alertes. Nous sommes déjà dans celle des conséquences.