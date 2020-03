Afin de contribuer à l’effort d’information sur la crise actuelle du coronavirus, UP’ propose à ses lecteurs un accès gratuit aux articles relatifs à cette thématique.

La pandémie de coronavirus qui frappe le monde exige un effort de guerre. En premières lignes du front, les laboratoires de biotechs travaillent sans relâche à la découverte de nouvelles armes pour traiter les malades atteints, les tester, mais aussi pour juguler durablement l’épidémie. Les laboratoires européens, qui comptent parmi les meilleurs du monde, sont hyperactifs. De quoi nourrir de sérieux espoirs dans ces temps d’inquiétude. Tour d’horizon des armes en cours de développement.

Le nombre de personnes touchées par la maladie coronavirale COVID-19 ne cesse de grimper, touchant quasiment tous les pays du monde. Les États comme les organisations sanitaires internationales s’attendent à ce que des dizaines de millions de personnes soient infectées. Une petite minorité d’entre-elles développeront des formes graves pouvant entraîner la mort. Leur nombre commence à mettre en état de saturation les services médicaux. Il est donc urgent de trouver la parade et de mettre en œuvre les grands moyens. L’argent ne devrait pas manquer, les gouvernements comme les institutions internationales promettant de dépenser sans compter afin de juguler rapidement la maladie.

Déjà, la Commission européenne finance des projets visant à mettre au point des vaccins, des traitements et des diagnostics grâce aux subventions d’Horizon 2020 et de l’Initiative en matière de médicaments innovants (IMI), qui a annoncé la semaine dernière l’octroi de subventions publiques pouvant atteindre 45 millions d’euros pour financer des études sur cette maladie. L’IMI s’attend à ce que les entreprises pharmaceutiques apportent plus d’argent pour un investissement total de 90 millions d’euros.

Les organisations caritatives ne sont pas en reste dans cette bataille. L’organisation caritative britannique The Wellcome Trust, la Fondation Bill et Melinda Gates et Mastercard ont lancé aujourd’hui une initiative de 110 millions d’euros pour stimuler la collaboration public-privé et accélérer la mise sur le marché des traitements Covid-19.

L’industrie biotechnologique en Europe est un élément clé de la lutte contre le Covid-19, en termes de développement de vaccins, de médicaments thérapeutiques, de diagnostics et de recherche. L’organisation Labiotech, qui suit assidûment l’actualité des biotechnologies européennes, a établi un excellent travail de recensement des initiatives des labos sur le coronavirus. UP’ reprend ce tour d’horizon des plus grands projets Covid-19 en cours dans le domaine des biotechnologies européennes.

La course au vaccin

Tous les acteurs de la lutte pour le développement des vaccins Covid-19 en sont au stade préclinique. Il est difficile de dire qui gagne la course au vaccin, mais la recherche soutenue par les grandes entreprises pharmaceutiques est celle qui retient le plus l’attention.

Par exemple, Sanofi et Janssen collaborent chacun avec l’autorité américaine de recherche et développement biomédical avancé (BARDA) pour développer des vaccins au stade préclinique.

Un programme avancé est une collaboration entre la Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), basée à Oslo et financée par des fonds publics et privés, et la société allemande de biotechnologie CureVac pour développer un vaccin à ARNm pour Covid-19. Comme le géant américain de l’ARNm Moderna, CureVac vise à prouver que les vaccins à ARNm seront plus rapides à développer et à fabriquer que les vaccins biologiques traditionnels, et vise à avoir un candidat en phase 1 d’ici le début de l’été.

Outre CureVac, la société allemande BioNTech – qui a un certain nombre de vaccins à ARNm en développement pour le cancer et la grippe – fait l’objet d’un partenariat potentiel avec Pfizer pour développer un vaccin Covid-19.

De nombreux autres projets de moindre envergure sont également en cours. Hier, 2,7 millions d’euros de la subvention Horizon 2020 ont été alloués à une collaboration public-privé danoise pour la mise au point d’un vaccin contre le Covid-19, avec les sociétés de biotechnologie ExpreS2ion Biotechnologies et AdaptVac. Le consortium a pour objectif de commencer un essai clinique de phase 1/2a pour un vaccin dans les 12 mois.

La société israélienne de biotechnologie oncologique Vaxil Bio est également de la partie, ayant signalé des protéines qui pourraient également servir de vaccin pour Covid-19. Il existe également des programmes gérés par la société italienne Takis Biotech, en collaboration avec le fabricant américain Applied DNA Sciences, des scientifiques de l’université d’Oxford, en collaboration avec la société italienne Advent, et un groupe de recherche de l’Imperial College de Londres, qui vise à lancer des essais cliniques au début de l’été s’il obtient un financement.

Plusieurs entreprises européennes mettent au point des méthodes pour aider d’autres entreprises à développer un vaccin Covid-19. Un exemple est la spin-off de l’université danoise Immunitrack. Début mars, cette entreprise a publié un rapport sur certaines des structures virales les plus prometteuses de la souche de coronavirus qui pourraient aboutir à un vaccin.

La société britannique Native Antigen Company a également fait son entrée dans le domaine des vaccins en lançant des antigènes de coronavirus à des fins de recherche, ce qui pourrait accélérer les efforts de développement de vaccins et de tests de diagnostic.

La société suisse Roquette a une approche plus indirecte, en développant des molécules appelées cyclodextrines qui pourraient rendre les vaccins plus stables contre le Covid-19, et aussi rendre les médicaments antiviraux plus faciles à produire.

Les premiers vaccins pourraient entrer en phase 1 d’ici l’été, mais les organismes de réglementation exigeront probablement un à deux ans de tests sur l’homme pour s’assurer que le vaccin est sûr et efficace. Même après avoir obtenu l’approbation, les entreprises doivent mettre en place la fabrication et la distribution du vaccin à l’échelle commerciale, ce qui prend du temps. Au total, le monde pourrait voir un vaccin Covid-19 approuvé disponible d’ici le milieu de l’année 2021.

Les médicaments antiviraux

Un certain nombre d’entreprises prévoit de développer de nouveaux médicaments antiviraux ou d’adapter les médicaments expérimentaux actuels pour lutter contre le nouveau virus. Les médicaments antiviraux sont délicats à mettre au point car, contrairement aux bactéries, les virus se cachent dans nos propres cellules. Cela signifie que les médicaments destinés à arrêter les virus sont plus susceptibles d’affecter nos propres cellules et de provoquer des effets secondaires, comme l’antiviral contre la grippe Tamiflu, qui peut provoquer des nausées et même des hallucinations chez certains patients.

La société parisienne Iktos, spécialisée dans la découverte de médicaments contre la grippe aviaire, a récemment lancé une collaboration avec la société américaine de chimie synthétique SRI International. L’objectif de cette collaboration est de développer de nouveaux médicaments antiviraux pour traiter le Covid-19, entre autres types de virus.

La société autrichienne de biotechnologie Apeiron a lancé fin février un essai clinique pilote de phase 2 d’un « candidat-médicament » pour le traitement du Covid-19. Le médicament protéique a déjà terminé les essais de phase 1 et 2 pour le traitement des lésions pulmonaires aiguës, et est conçu pour fonctionner en imitant une protéine à laquelle le coronavirus se lie lorsqu’il envahit le tissu pulmonaire.

De nombreux efforts sont également déployés pour réorienter les médicaments antiviraux approuvés afin de traiter le Covid-19. Cela présente l’avantage que l’innocuité du médicament est déjà connue et qu’il peut être mis sur le marché plus rapidement.

Des scientifiques basés dans des institutions à Goettingen et Berlin, en Allemagne, étudient actuellement le potentiel du mésilate de camostat – un médicament approuvé au Japon pour le traitement de l’inflammation du pancréas – pour protéger contre le coronavirus en bloquant une protéine vitale à la fonction du virus.

Un autre effort de réorientation des médicaments antiviraux a eu lieu à l’Université norvégienne de science et de technologie. Les auteurs d’une étude publiée dans la revue International Journal of Infectious Diseases ont identifié 31 médicaments antiviraux approuvés qui ont le potentiel de traiter ou de prévenir le Covid-19, comme le lopinavir et le ritonavir.

Alors que les recherches sur les antiviraux en Europe en sont à leurs débuts, des efforts sont déjà en cours pour réorienter rapidement les antiviraux approuvés en Chine, avec des essais de phase 3 en cours pour des traitements tels qu’une combinaison lopinavir-ritonavir et le remdesivir.

Les tests de diagnostic

Bien que l’accent soit mis sur les vaccins et les médicaments, l’importance des diagnostics pour le Covid-19 ne peut être négligée. Il existe une forte demande mondiale pour identifier rapidement les cas de COVID-19. Leur exactitude est essentielle pour connaître et combattre la maladie et ses potentiels de contagiosité, de morbidité ou de létalité. Les États-Unis l’ont découvert à leurs dépens lorsque les tests officiels de la maladie se sont révélés contenir des réactifs défectueux, remettant en question l’exactitude des chiffres des cas de maladie aux États-Unis.

À la mi-février, la société française de diagnostic Novacyt a lancé ce qu’elle pense être le premier test approuvé pour détecter cliniquement le virus responsable de Covid-19. Ce lancement fait suite à celui du même test destiné uniquement à la recherche, fin janvier. L’entreprise s’efforce à présent de déployer le test dans d’autres territoires.

La semaine dernière, la société britannique de biotechnologie Mologic a reçu une subvention de 1,1 million d’euros du gouvernement britannique et du Wellcome Trust pour financer le développement d’un appareil de diagnostic portable qui détecte le Covid-19 en dix minutes, sans avoir besoin d’un laboratoire ou d’électricité. L’entreprise travaille également à la fabrication de cet appareil en Afrique afin de gérer les éventuelles épidémies sur ce continent.

Parmi les autres entreprises qui développent des tests pour le Covid, citons Qiagen, qui a distribué des tests de diagnostic pour une évaluation clinique dès la fin du mois de février. La société finlandaise Mobidiag, qui suit de près, a commencé début février à développer un test clinique de trente minutes pour le Covid-19 en collaboration avec la société chinoise Autobio Diagnostics.

En plus des diagnostics, des entreprises européennes s’activent également à mettre au point des tests qui aident les chercheurs à étudier le coronavirus.

La société autrichienne de séquençage de nouvelle génération Ares Genetics s’est jointe à la lutte fin janvier, lorsqu’elle a signé un accord avec la société chinoise BGI Group pour suivre le virus et contribuer aux efforts visant à contrôler sa propagation en Europe.

La société allemande Genekam a également lancé l’un des premiers tests pour le coronavirus derrière Covid-19 au début du mois de février, qui était destiné uniquement à la recherche.

Même avec les tests de diagnostic les plus précis et les plus rapides, les mesures de confinement sont également importantes. Selon une étude publiée hier dans The Lancet, les politiques chinoises de quarantaine et de distanciation sociale peuvent contribuer à contenir l’épidémie.

