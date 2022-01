L’une des trois grandes causes de décès dans le monde n’est pas celle que l’on croit

La résistance aux antibiotiques est souvent considérée comme un « problème futur », mais des données récemment publiées ont révélé qu’elle affecte beaucoup, beaucoup plus de vies que l’on ne l’imagine. En fait, les nouvelles estimations publiées dans la revue The Lancet montrent qu’en 2019, 4,95 millions de décès ont été associés à la résistance bactérienne aux antimicrobiens, ce qui en fait la troisième cause de décès dans le monde.

Les médicaments qui tuent les bactéries sont indéniablement l’une des plus grandes découvertes de l’humanité. Depuis qu’Alexander Fleming a découvert l’activité antibactérienne du champignon Penicillium en 1928, nous n’avons plus à craindre de mourir d’une égratignure de rosier ou d’une gonorrhée. Dans les décennies qui ont suivi, les antibiotiques ont sauvé des millions et des millions de vies dans le monde.

Mais les bactéries ont développé une résistance aux antibiotiques bien avant que nous ne commencions à les utiliser, car ils constituent une arme biologique naturellement évoluée pour la guerre entre microbes. L’utilisation continue des mêmes antibiotiques donne aux bactéries l’occasion de s’y adapter encore plus rapidement, ce qui fait qu’un nombre croissant d’infections ne répondent plus aux antibiotiques traditionnels (ou même de dernier recours).

Malheureusement, plus il y a d’espèces bactériennes qui ne répondent pas aux antibiotiques, plus il y a de patients qui succombent à des infections résistantes – et les chercheurs tirent la sonnette d’alarme : chaque année, la résistance aux antimicrobiens fait plus de victimes que le VIH/sida ou le paludisme. « Ces nouvelles données révèlent l’ampleur réelle de la résistance aux antimicrobiens dans le monde et indiquent clairement que nous devons agir maintenant pour combattre cette menace », déclare Chris Murray, économiste de la santé à l’université de Washington, qui a cosigné la nouvelle recherche.

Rectifier le tir et stimuler l’innovation

« Les estimations précédentes prévoyaient 10 millions de décès annuels dus à la résistance aux antimicrobiens d’ici 2050, mais nous savons maintenant avec certitude que nous sommes déjà bien plus proches de ce chiffre que nous ne le pensions. Nous devons exploiter ces données pour rectifier le tir et stimuler l’innovation si nous voulons rester en tête de la course contre la résistance aux antimicrobiens. »

Les chercheurs ont analysé des données sur 23 espèces bactériennes différentes (dont E. coli, S. pneumoniae et S. aureus) et 88 combinaisons microbe-médicament provenant de 204 pays. Ils ont ainsi obtenu 471 millions d’enregistrements d’infections, qu’ils ont ensuite utilisés pour créer des modèles statistiques permettant d’estimer l’ampleur de la résistance aux antimicrobiens.

L’équipe a exploré deux scénarios contrefactuels. Dans le premier, toutes les infections résistantes aux médicaments ont été remplacées par aucune infection, ce qui, selon l’équipe, correspond au nombre de décès associés à la résistance aux antimicrobiens. Dans le second scénario, ils ont remplacé toutes les infections résistantes aux médicaments par des infections sensibles aux médicaments, ce qui a conduit à une estimation des décès directement causés par la résistance aux antimicrobiens.

L’équipe a conclu qu’en 2019, 4,95 millions de décès étaient associés à des infections bactériennes résistantes aux médicaments, dont 1,27 million de décès directement causés par la résistance aux antimicrobiens – un fardeau énorme dans toutes les régions du monde, mais qui affecte particulièrement les pays à revenu faible et intermédiaire.

Ces calculs suggèrent que seuls les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques ont causé plus de décès que la résistance aux antimicrobiens cette année-là.

Les auteurs notent qu’à leur connaissance, c’est la première fois qu’une telle estimation mondiale a été réalisée. Les données de certaines régions du monde étant incomplètes et la surveillance de la résistance aux antimicrobiens présentant de sérieuses difficultés, leur modélisation présente certaines limites. Mais la conclusion est claire : nous avons un problème de santé mondial majeur.

« La menace de la résistance aux antimicrobiens a été signalée depuis longtemps. Et les mesures nécessaires pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens – sensibilisation du public, amélioration de la surveillance, amélioration des diagnostics, utilisation plus rationnelle des antibiotiques, accès à l’eau potable et à l’assainissement, adoption de l’approche « One Health » et investissements dans de nouveaux antimicrobiens et vaccins – ont toujours été recommandées. Mais l’action a été épisodique et inégale, ce qui a entraîné des inégalités mondiales en matière de résistance aux antimicrobiens », ajoutent les rédacteurs de The Lancet dans un éditorial accompagnant la recherche.

« L’innovation a été extrêmement lente. Des vaccins ne sont disponibles que pour un seul des six principaux agents pathogènes décrits dans l’étude. La réserve clinique d’antibiotiques est trop faible pour faire face à l’émergence et à la propagation croissantes de la résistance aux antimicrobiens ».

Les auteurs de l’éditorial et de l’étude originale exhortent les dirigeants à faire de la résistance aux antimicrobiens une priorité dans leurs agendas. S’ils n’agissent pas de toute urgence, ils préviennent que nous assisterons à des niveaux encore plus élevés de décès évitables dans les années à venir.