Une histoire des jardins potagers, de Yves-Marie Allain / Préface d’Alain Baraton – Editions Quae, 29 septembre 2022 – 144 pages

Sous la treille de l’entrée du jardin potager, un panier offre au regard moult fruits et légumes. Mais qui se soucie de leur origine ? Comment, après leur domestication, ont-ils été cultivés et améliorés au fil des millénaires ? Jardin vivrier, jardin nourricier, jardin légumier, jardin potager, fruitier-potager, potager-fruitier, cultures maraîchères… autant de mots qui désignent le jardin ou la parcelle consacrés à la culture de plantes alimentaires.

Depuis le Moyen Âge, le jardin potager a été tantôt glorifié et admiré, tantôt déclassé, méprisé et rejeté, pour finalement disparaître, avant de réapparaître sous des formes multiples depuis quelques décennies.

L’évolution de sa perception et de sa place se retrouve depuis les jardins seigneuriaux comme Villandry, Valmer ou la Roche-Guyon… sans oublier le Potager du roi à Versailles, jusqu’aux jardins de la bourgeoisie, en passant par les jardins ouvriers ou familiaux apparus au XIXe siècle, ou les jardins partagés de la fin du XXe siècle.

Le jardin potager a sa propre personnalité, sa propre fonctionnalité. C’est cette histoire complexe entre des plantes et un lieu, entre une quête de nourriture et une recherche d’esthétisme, qui nous est contée ici avec passion.

Le grand intérêt de l’ouvrage se trouve dans l’approche esthétique et sociale du jardin potager : son rôle et sa fonction dans l’histoire de la société européenne, sa place et sa forme en fonction des modes esthétiques des jardins au cours de siècles.

Et il s’agit aussi d’un beau livre à l’iconographie riche et variée qui passe en revue toutes les formes de potagers (du jardin ouvrier au jardin de guerre, du jardin familial au potager urbain contemporain).

Yves-Marie ALLAIN, auteur, est ingénieur horticole et paysagiste formé sur le site du Potager du roi à Versailles. Il a d’abord été directeur d’espaces verts de collectivités locales avant d’intégrer le Muséum national d’histoire naturelle, en charge du Jardin des plantes de Paris et de l’Arboretum de Chèvreloup.<

Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la relation des hommes et des plantes, dont Une histoire des serres et Une histoire des jardins botaniques aux éditions Quæ.

Alain BARATON, préfacier, est jardinier en chef du domaine de Trianon, du Grand Parc de Versailles et des jardins de Marly mais également chroniqueur sur France Inter et auteur de nombreux livres sur le jardinage, les plantes et Versailles.