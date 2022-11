Jardins d’ici et d’ailleurs, de Jean-Philippe Teyssier et Sylvie Steinebach – Préface d’Antoine Jacobsohn – Editions Delachaux & Niestlé, 18 novembre 2022 – 216 Pages

De l’exubérance hollywoodienne de Lotusland au jardin japonais de Murin-an, en passant par l’exceptionnelle diversité botanique de Kirstenbosch en Afrique du Sud, ou celle tout aussi admirable du jardin du col du Lautaret, perché à 2 100 m d’altitude dans les Hautes-Alpes, le monde est peuplé de jardins plus beaux et fascinants les uns que les autres.

Depuis 2016, dans l’émission éponyme d’Arte, Jean-Philippe Teyssier et Sylvie Steinebach partent à la rencontre des plus beaux jardins du monde.

En sélectionnant pour cet ouvrage dix jardins aux formes, aux contours et à la palette végétale variés, les deux auteurs nous invitent à « un voyage dans l’art des jardins, à la rencontre de celles et ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent ». Ce sont autant d’histoires de transmission et de passion, de couleurs et de formes, qui se révèlent dans ces lieux exceptionnels et fragiles qui nourrissent, sans faillir, nos imaginaires depuis plusieurs siècles.

Quatre ans à arpenter la planète ont été nécessaires aux auteurs pour en rapporter des images et des témoignages venus de plus de soixante-dix jardins, choisis parmi les plus beaux du monde. L’objectif était, avant tout, de transmettre, à celles et à ceux qui ne le connaissent pas, le monde de l’art des jardins et, à celles et à ceux qui connaissaient déjà la série de films documentaires diffusés sur ARTE entre 2016 et 2020, le plaisir de se plonger à nouveau dans des ambiances toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Mais, avouons-le, le plaisir des auteurs était aussi quelque peu égoïste, en replongeant avec bonheur dans ce qui les avait fascinés pendant l’enquête puis le tournage des films : ici, le silence d’un sous-bois, là, un panel de couleurs d’une pure harmonie, plus loin, une composition végétale née de la folle imagination d’une héritière excentrique, ou encore des plantes au ras du sol dans des régions montagneuses et d’autres, tropicales et exotiques, à l’assaut du ciel…

Comment ne pas souhaiter faire renaître, le temps d’un livre, tous ces souvenirs chargés d’émotions, de passion que déclenche l’univers des jardins ? L’approche est bien sûr différente de celle des films. Aux interventions de spécialistes, de jardiniers, d’horticulteurs, de propriétaires, de ces femmes et de ces hommes passionnants rencontrés durant les quelques jours de tournage, l’écrit peut donner, en les confrontant dans le même ouvrage, la part belle à une analyse sur les similitudes et les oppositions entre jardiniers.

Au-delà des clichés, des catégories connues auxquelles le style des jardins est trop souvent réduit – à l’anglaise, à la française, à la japonaise, pittoresque, grotesque, etc. – l’ouvrage a voulu montrer comment ces dix jardins sélectionnés, tous créés avec la même passion, gardent toujours une part de mystère.

Dans un jardin, le promeneur est tout à la fois ému et fasciné, immergé dans la beauté, certes, mais plus encore dans la recherche de la perfection. Le point commun qui réunit tous ces jardins c’est la sérénité. Le paradis sur terre, l’éden… Ces jardins offrent tous la même vision d’un paradis, une parcelle de terre qui se rapproche de la perfection.

Un ouvrage superbe, très réussi.

Sylvie Steinebach est autrice, rédactrice en chef et productrice de documentaires.

Jean-Philippe Teyssier est paysagiste concepteur et sous-directeur des jardins du Louvre. Entre 2016 et 2019, il a animé la série documentaire Jardins d’ici et d’ailleurs diffusée sur Arte.

Antoine Jacobsohn, administrateur du Potager du Roi, à Versailles, signe la préface.